Venezuela verzeichnete im März eine Inflation von 10,5% und kumulierte gegenüber dem Vorjahr mehr als 250%

Im vergangenen März verzeichnete Venezuela eine Inflation von 10,5%, was der kumulativen Inflationsrate von 17,8% für das Jahr entspricht, berichtete am Montag das Venezolan Finance Observatory (OVF), ein unabhängiges Gremium von Experten.

Der Anstieg gegenüber dem Vormonat betrug 8,8 Punkte, da die Inflation im Februar 1,7% betrug, erinnerte sich der OVF und fügte hinzu, dass die Inflation gegenüber dem Vorjahr im März 251% erreichte und die des Vormonats um 5 Punkte übertraf, als sie 246% erreichte.

Die stärksten Zuwächse verzeichneten Haushaltsgeräte (105,9%), Dienstleistungen (15,9%), Kommunikation (8,7%) und Lebensmittel (3,1%).

„Die Inflationsbeschleunigung erfolgte in einem Kontext, in dem der Wechselkurs aufgewertet wurde. Während der Bolivar-Wechselkurs gegenüber dem Dollar im Februar 4,63 Bolivar gegenüber dem Dollar betrug, erreichte er im März 4,50 Bolivar gegenüber dem Dollar, was einem Rückgang von 2,8 Prozent entspricht „, sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass dies darauf hindeutet, dass die Verankerung des Wechselkurses „nicht ausreicht“, um die Inflation dauerhaft zu senken.

„Zu den Faktoren, die den Preisanstieg beeinflussten, gehörte die Ankündigung und anschließende Anwendung der Steuer auf große Finanztransaktionen (IGTF), die offensichtlich einen Effekt steigender Erwartungen auf das Preisniveau hervorrief“, erklärte er.

Aus diesem Grund sei dieses „Nachwachsen“ der Inflationsrate „vollständig erwartet“ worden, insbesondere dann, wenn es „ernsthafte Probleme“ bei der Anwendung und Umsetzung der Steuer gegeben habe, die Zahlungen in Fremdwährung oder Fremdwährung besteuert im Land.

„Daher hat sich die kürzlich verordnete Lohnerhöhung aufgrund der oben genannten Preiserhöhung bereits verschlechtert. So stieg der Lebensmittelkorb von 353 US-Dollar im Februar auf 370 US-Dollar im März, fast das Zehnfache des Mindestlohns „, sagte er.

Im vergangenen Dezember beendete die Zentralbank von Venezuela (BCV) die Hyperinflation im Land, indem sie 12 Monate mit einem Zinssatz unter 50% verzeichnete.

