Überraschung im Weltfußball: Die französische Presse versicherte, dass Kylian Mbappé seine Zukunft bereits definiert hat

Die Zukunft von Kylian Mbappé hält den Weltfußball von dem Moment an auf Trab, als bekannt wurde, dass der 23-jährige Stürmer ab Juli frei sein wird. Nachdem die spanische Presse mehrmals angekündigt hatte, dass Real Madrid ihr nächstes Ziel sein wird, hat der Fußballspieler selbst in den letzten Tagen Zweifel gesät und es wurden Spekulationen über seine Kontinuität gegeben.

An diesem Montag war die französische Presse direkter und versicherte, dass „Mbappé seine Verlängerung mit PSG unterzeichnen wird“. Der Journalist Daniel Riolo kündigte es auf RMC Sport an und sagte, Kylian werde diese Entscheidung bekannt geben, im Mai in Paris fortzufahren.

„Al Khelaifis einziges Interesse ist es zu wissen, was Kylian tun wird. Niemand wird mir glauben, aber es wird im Mai bekannt gegeben und es wird bleiben“, wurde die Bombe vom Korrespondenten abgeworfen. Es sei daran erinnert, dass er am vergangenen Sonntag, nach der Niederlage über Lorient, wo Mbappé mit zwei Toren und drei Assists die große Figur war, die Möglichkeit offen ließ, in Paris Saint-Germain weiterzumachen.

„Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber es gibt neue Elemente. Kann ich bleiben? Natürlich „, sagte Kylian und ließ die gesamte europäische Presse fassungslos zurück. „Ich habe genug Informationen gegeben, ich denke, Sie haben genug, um arbeiten zu können“, sagte er Journalisten lächelnd im gemischten Bereich des Parque de los Princes, nachdem er den Lorient (5-1) zerstört hatte.

„Ich möchte mich nicht irren“, fügte er hinzu und sagte: „Ich habe meine Entscheidung nicht getroffen. Ich weiß, dass es für Leute eine Weile dauert, sie sprechen jeden Tag mit mir darüber...“ Umsichtig, wenn es um das Sprechen geht, überlässt Mbappé seine Aussagen normalerweise nicht dem Zufall und er wusste ganz genau, dass Sportredaktionen dreimal nach ihren Ausgängen kochen würden: zuerst bei Prime Video, dann zweimal in einer gemischten Zone mit der schriftlichen Presse und dann vor Radio und Fernsehen Bahnhöfe.

Mbappé wiederholte: „Nein, ich habe mich nicht entschieden, ich habe meine Entscheidung nicht getroffen, ich denke, es gibt neue Elemente, viele Parameter“. Es sind genau diese „neuen Elemente“, die Spekulationen aufwerfen, aber weder der Verein noch die Umgebung des Spielers haben das Rätsel um sie geklärt.

