„The Gentlemen“: Die Serie von Guy Ritchies Film kommt

2019 veröffentlichte der englische Regisseur Guy Ritchie (Pigs and Diamonds, Aladdin) einen neuen Film mit dem Stempel seines Kinos. Es war The Gentlemen (The Gentlemen, in Spanien auch als The Lords of the Mafia bekannt), ein Film, der das Leben von Mickey Pearson (Matthew McConaughey) erzählte, einem Amerikaner, der sich in England niederlässt, wo er ein Imperium aufbaut, das mit der Kommerzialisierung von Marihuana verbunden ist. Sein Geschäft beginnt ins Stocken zu geraten, als sich die Nachricht verbreitet, dass Pearson versucht, das Geld aus dem Geschäft herauszuholen. Hier beginnen der Verrat, die Erpressung und die Bestechung anderer Drogengruppen und ihrer Umgebung.

Der Erfolg des Films war so groß, dass Ritchie und Miramax beschlossen, der Handlung eine neue Chance zu geben, und sich mit Netflix zusammengetan haben, um in einer Serie, die sich bereits in der Entwicklung befindet, weitere Abenteuer über diese Narcos zu erzählen.

Laut der auf Unterhaltungsnachrichten spezialisierten Website Deadline wäre Ritchie der Regisseur der ersten beiden Folgen dieser Serie. Es ist noch nicht bekannt, ob die Fiktion, die Guy zusammenstellt, dieselbe Handlung haben wird oder ob sie sich für das Fernsehen ändern wird. Aber wir wissen, dass er die erste Episode mit Matthew Read (Peaky Blinders) selbst geschrieben hat. Ritchie wiederum wird der ausführende Produzent der Serie The Gentlemen sein, eine Aufgabe, die er zusammen mit Ivan Atkinson, Marn Davies und Bill Block, die auch Produzenten des Films waren, erfüllen wird.

Die Wendungen der Produktionen bedeuteten, dass The Gentlemen zunächst eine Serie (vor der Pandemie 2020) und dann ein Film sein sollte, aber die Pläne wurden umgekehrt und wir sahen den Film zuerst als die Serie. Derzeit wird The Gentleman ab dem 1. Mai auf der Plattform für diejenigen verfügbar sein, die diesen Film noch nicht genossen haben. Der Film wurde von der Öffentlichkeit gut aufgenommen, da er mehr als 115 Millionen US-Dollar einbringen konnte, eine große Zahl unter Berücksichtigung der Anfangsinvestition von 22 Millionen US-Dollar.

Die Serie befindet sich in der Vorstufe, in der die Drehbücher geschrieben werden. In Bezug auf die Besetzung wurde noch nicht bestätigt, ob einer der Schauspieler der Originalversion Teil davon sein wird. Denken wir daran, dass der Film viele Stars hatte, die McConaughey begleiteten, wie Charlie Hunnam, Colin Farrell , Hugh Grant, Jeremy Strong, Michelle Dockery, Henry Golding und Tom Wu. Es ist wahrscheinlich, dass einige von ihnen zu den Darstellern der Serie für Netflix gehören werden, die erst 2023 erscheinen wird.

