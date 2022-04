Streik der Fluggesellschaft: Journalisten verschiedener Medien wurden bei Demonstrationen angegriffen

Am Montag, dem 4. April, wurden die Proteste der Verkehrsgewerkschaften in verschiedenen Gebiete des Landes, trotz der am Wochenende in Junín getroffenen Vereinbarungen. Die seit den frühen Morgenstunden aufgezeichneten Demonstrationen waren bemerkenswert für ihre Radikalisierung, einschließlich Plünderungen und andere Handlungen. Vandalismus, die über soziale Netzwerke gemeldet wurden. Diejenigen, die auch durch die Proteste geschädigt wurden, waren Journalisten, die auf Menschen stießen, die ihnen gegenüber gewalttätig waren und sie sogar angriffen.

Das Press and Society Institute (Ipys) berichtete, dass Angriffe auf Kilometer 300 des South Pan-American Highway in der Region Ica registriert wurden. „Jaime Pacco, Korrespondentin für ATV, Pilar Zárate und ihr Kameramann Giomar Magallanes, Korrespondenten für TV Peru, und Henry Lovera, Reporter für Canal 29 und Radio La Achirana wurden von unbekannten Personen körperlich angegriffen, belästigt und bedroht, die gewaltsam versuchten, die Presse daran zu hindern Aufzeichnung des Vandalismus, der während der Demonstrationen stattgefunden hat „, heißt es in einer Veröffentlichung der Organisation.





Ipys wies auch darauf hin, dass im Fall der Journalisten des Staatskanals sie nicht nur angegriffen wurden, sondern dass ihre Ausrüstung und ihre persönlichen Gegenstände wie Brieftaschen und Schlüssel von denen gestohlen wurden, die sie umgaben und Steine und Flaschen warfen. Andere, die an ihrer journalistischen Arbeit gehindert wurden, sind die Reporter David Casavilca und Miguel Ángel Guillén von Dunas TV, Marlon Vidal Bautista von Canal 13 und Jaime Carrillo, Kameramann von Latina Tv.

Ein weiterer Vandalismusmoment wurde von den Kameras von Canal N aufgezeichnet, als ein Demonstrant bedrohlich auf das journalistische Team zuging und dann einen Teil der Ausrüstung schnappte und sie auf die Straße warf. Journalisten, deren einzige Aufgabe es war, die Fakten und Beschwerden derjenigen aufzuzeichnen, die protestierten, waren ebenfalls Teil der langen Liste der vom Vandalismus einiger Mitglieder der Revolten Betroffenen.

„IPYS verurteilt diese Gewalttaten gegen Journalisten, weil sie ihre Arbeit unter Umständen ernsthaft beeinträchtigt haben, in denen die Presse wichtig ist, um Fakten von relevantem öffentlichem Interesse zu erfahren. Es erfordert auch eine sofortige Reaktion der nationalen Polizei, um die für die Angriffe Verantwortlichen zu identifizieren. Schließlich fordert es die Behörden auf, die notwendigen Garantien für die Sicherheit der Journalisten zu geben, die über die Proteste berichten „, sagte Ipys nach Anhörung der oben genannten Fälle.

HEFTIGER TAG

Der 4. April war von Vandalismus und Gewalt in verschiedenen Regionen des Landes geprägt. In Huánuco wurden die Einrichtungen der Gemeinde angegriffen, während die Banco de Credito del Peru (BCP) beschloss, mehrere ihrer Agenturen zu schließen, aus Angst, ausgeraubt zu werden. Vier Agenturen in Lima, zwei in Cerro de Pasco, drei in Huánuco, drei in Ucayali, zwei in San Martin, eine in Piura und eine in Huancavelica, boten keine öffentliche Aufmerksamkeit.

In den frühen Morgenstunden gab es eine erste Plünderung in einem Minimarkt in Ica. Die Demonstranten warfen einen Stein, mit dem sie das Glas des Ladens zerbrechen konnten. Bald kam ein großer Mob herein, um die dort verkauften Produkte zu beschaffen. „Dieser Konflikt, mit dem wir konfrontiert sind, begann im Oktober letzten Jahres und an diesem Tag wurde ein Rekord aufgestellt. Im März sandte die Union of Carriers einen Brief an das PCM, in dem sie um die Einhaltung des Gesetzes bat. Dies ist im Grunde dasselbe, was wir jetzt sehen „, sagte der Bürgerbeauftragte.

