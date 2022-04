Spotify bereitet die Weltpremiere des Podcasts Batman Unearthed in Zusammenarbeit mit DC vor

Spotify hat einen neuen Podcast vorbereitet, mit dem sich die Hörer wie in Gotham City fühlen. Dies ist die ursprüngliche Audioserie Batman Unburied, die in Lateinamerika Batman Unearthed heißen wird und bald veröffentlicht wird.

Am 5. April gaben Spotify, Warnes Bros und DC bekannt, dass die offizielle Premiere am 3. Mai stattfinden wird. Die Partnerschaft dieser Marken wird die riesige Bibliothek von DC mit ikonischen Charakteren in neuen Podcasts nutzen, um Bruce Wayne-Fans zu einer neuen Erfahrung zu vereinen.

Die Streaming-Plattform teilte in einer Erklärung mit, dass die Veröffentlichung weltweit sein wird und dass die Geschichte vom Originalskript aus den USA an Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien und Japan angepasst wird, was es zur bisher größten gleichzeitigen Veröffentlichung von Spotify macht.

Jede der neun genannten Versionen wird ihre eigenen Sprecher und Produktionsteams haben. Sie werden unabhängig voneinander lokalisiert und angepasst, um die Kultur und Sprache des Ortes widerzuspiegeln, wobei die ursprüngliche Geschichte treu bleibt.

(Warner Bros./DC Comics)

„Durch unsere außergewöhnliche Partnerschaft mit Warner Bros. und DC haben wir die einmalige Gelegenheit, eine neue Ära der beliebten Superhelden von DC durch die Audiowelt einzuleiten, mit Stimmen aus Mehrstar-Casts. Die Macht der Podcasts war noch nie deutlicher als bei der erschreckenden Klanglandschaft dieses Meisterwerks von David Goyer, das die bedeutsame Geschichte des einzigen Bruce Wayne erzählt „, sagte Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer von Spotify, in einer Erklärung.

David S. Goyer, ist der Schöpfer von Batman Unearthed. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, war er der Drahtzieher hinter ikonischen Superheldenfilmen wie Batman Begins und Man of Steel, diesmal ist er der ausführende Produzent der amerikanischen Audioserie. Hari Sama wird Direktor des Projekts in Gotham City sein.

Die Produktion läuft derzeit in allen Regionen, in denen sie eingeführt wird. Die Sprachausgabe für die US-Version lautet wie folgt:

- Winston Duke als Batman/Bruce Wayne

- Hasan Minhaj als Das Rätsel

- Gina Rodriguez als Barbara Gordon

- Jason Isaacs als Alfred

- Lance Reddick als Thomas Wayne.

(Foto: Spotify)

- Alfonso Herrera als Batman/Bruno Diaz

- Carlos Aragon als Alfred

- Ana Brenda Contreras als Barbara Gordon

- Zuria Vega als Kell

- Alfonso Barbolla als Das Rätsel

- Hernan Mendoza als Thomas Wayne

Laut Peter Girardi, Executive Vice President of Alternative Programming bei Warner Bros. Animation., ist es der Aufführung der Besetzung gelungen, die dunkle Essenz von David Goyers Arbeit einzufangen und „den narrativen Podcast auf ein neues Niveau zu heben“ des Eintauchens. „Ich hätte mir keinen besseren Weg wünschen können, unsere kreative Partnerschaft mit Spotify zu beginnen“, sagte er.

Batman Unburied (Batman Unburied) ist ein psychologischer Thriller, der seine Zuhörer in neue Räume im Kopf des Mannes hinter der Maske führt. Diesmal wird Bruce Wayne als forensischer Pathologe vorgestellt, der im Gotham City Hospital arbeitet und mit der Untersuchung der Opfer von The Harvester beauftragt wird, einem Serienmörder, der Bürger jagt. Der Superheld wird nicht nur gezwungen sein, sich seinen eigenen mentalen Dämonen zu stellen, sondern sie auch besiegen müssen, um die Bewohner von Gotham City als sein Alter Ego Batman zu retten.

„Batman ist einer der interessantesten Charaktere in der Geschichte der Comics und des DC-Universums. Diesem komplexen Superhelden mit großen Verbündeten wie Fábula, Spotify, Warner Bros., DC und Hari Sama eine Stimme zu geben, ist eine große Herausforderung und gleichzeitig eine großartige Möglichkeit, mit großartigen Schauspielerkollegen zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte neu zu interpretieren und etwas ganz unseres zu schaffen. Es ist eine Einladung an die Öffentlichkeit, in dieses Klanguniversum von Gotham City einzutauchen „, betonte Alfonso Herrera.

