SCJN hält das Elektrizitätsgesetz auf Eis; wird bis Donnerstag über seine Verfassungsmäßigkeit abstimmen

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Der Premierminister des Obersten Gerichtshofs der Nation, Arturo Zaldivar, schloss am Dienstag die Sitzung ab, in der das Plenum Debatte über die Verfassungsmäßigkeit der Reformen des Electrical Industry Act (LIE) im Jahr 2021 und kündigte an, dass die Abstimmung am kommenden Donnerstag stattfinden wird.

Der High Court analysiert den Gesetzentwurf von Ministerin Loretta Ortiz, in dem er vorschlägt, die drei Anfechtungen gegen diese Rechtsreformen abzuweisen, die darauf abzielen, die Reihenfolge des Stromversands zu ändern, indem er der Federal Electricity Commission (CFE) Vorrang einräumt, aber keinen Mindestprozentsatz seiner Teilnahme an der Stromerzeugung im Gegensatz zur Energiereform, die derzeit in der Abgeordnetenkammer erörtert wird.

Minister Javier Laynez Potisek sprach sich für die Verfassungswidrigkeit der im März 2021 genehmigten Reformen aus, während die Mehrheit der Mitglieder des Raums erklärt hat, dass sie von einigen zentralen Aspekten des Projekts von Loretta Ortiz abweichen, die in seiner Präsentation erklärte, dass der mexikanische Staat die wirtschaftliche Entwicklung und Stärkung der elektrischen Souveränität und dass ausländischen Unternehmen keine Vorteile gegenüber Zinsen gewährt werden sollten.

Der Ministerberichterstatter versichert, dass die Anpassungen des Electricity Industry Act nicht gegen internationale Verträge verstoßen, indem lediglich das CFE bevorzugt behandelt wird.

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Vor der Diskussion im Plenum des Gerichtshofs sagte der Vorstandsvorsitzende Andrés Manuel López Obrador, dass die Minister des Gerichtshofs „definieren sollten, auf welcher Seite sie stehen“.

Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) forderte die Gesetzgeber der Nationalen Aktionspartei (PAN) und des Institutionellen Revolutionärs (PRI) auf, in der Abgeordnetenkammer zu rebellieren und für die Elektrizitätsreform zu stimmen.

Während seiner morgendlichen Konferenz versicherte der Präsident, dass er Informationen habe, aus denen hervorgeht, dass einige PRI-Abgeordnete, „und in einigen von ihnen sogar die PAN“, nicht mit der Position der Opposition einverstanden sind, die, wie er sagte, den „Schutz privater Unternehmen“ fördere.

Die Elektrizitätsreform soll sicherstellen, dass die Federal Electricity Commission (CFE) am 54. des Sektors (Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung) teilnehmen kann, was einen Fortschritt zu einem der wichtigsten Wahlversprechen darstellen würde: Elektrizitätssouveränität. Für seine Zustimmung benötigt der Bund drei Viertel der Stimmen des Hauses des Heiligen Lazarus.

Auf der anderen Seite wurde López Obrador in ähnlicher Weise durch die Handlungen von Ministerin Loretta Ortiz vom Obersten Gerichtshof der Nation (SCJN) in Frage gestellt. das Gesetz der Elektroindustrie zu unterstützen.

„Rechtmäßigkeit. Lassen Sie die Minister festlegen, auf welcher Seite sie stehen. Deshalb können wir uns nicht beschweren, wir erleben interessante Zeiten und herausragende Momente des öffentlichen Lebens.“

Es ist erwähnenswert, dass López Obrador am 1. April sagte, er sei nicht damit einverstanden, dass der Minister nicht an der Diskussion über die Elektrizität teilnahm Industrierecht, das im Senat abgehalten wurde.

Dies geschah, nachdem die Oppositionssenatoren PRI, PAN und PRD ein Schreiben unterzeichnet hatten, in dem sie darum bat, dass sich die SCJN-Ministerin von der Abstimmung über die verfassungswidrige Klage gegen die Elektrizitätsreform aufgrund eines Interessenkonflikts befreit.

Beamte spielten auf Ortiz Ahlfs Leistung als Bundesabgeordneter der Labour Party (PT) - Morenas Verbündeter - in der LXII Legislaturperiode an; zusätzlich zu ihrer Teilnahme an der Diskussion und eventuellen Genehmigung der von der Regierung von Enrique Peña Nieto unterstützten verfassungsmäßigen Energiereform als sowie seine Stimme über das Gesetz der Elektrizitätsindustrie abzugeben.

Sie argumentierten, dass dies die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Objektivität des Obersten Gerichtshofs beeinträchtigen könnte, so die Senatoren der Opposition, obwohl Loretta Ortiz von Los ausgewählt wurde, um diesen Streit vor dem Obersten Gerichtshof zu behandeln.

