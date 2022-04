Peruaner Sol führt regionale Protestverluste an: Andes FX

(Bloomberg) Die peruanische Sonne begann die Sitzung am Dienstag niedriger, nachdem die Regierung nach einer Protestwelle eine Ausgangssperre in der Hauptstadt Lima erklärt hatte. Die chilenischen und kolumbianischen Pesos gingen ebenfalls zurück, da die Anleger die bullischen Positionen in Südamerika abbrachen.

Die Sonne schwächte sich um 1,1% auf 3,6850 pro Dollar ab. Die Währung erreichte am Montag ein Jahreshoch von 3.6140 Sohlen zum Dollar, bevor die Gewinne zurückgingen, als die Proteste eskalierten und die Regierung die Armee einsetzte, nachdem Busfahrer Straßen blockiert hatten.

Der Bereich, den die Sonne kürzlich in der Nähe von 3,6680 gegenüber dem Dollar überquert hat, könnte als Widerstand des Dollars dienen, wenn die Währung Verluste ausweitet.

Der peruanische Sol hat in diesem Jahr mit einem Anstieg von rund 9% die drittbeste Performance unter den Hauptwährungen und eröffnet Händlern Raum, um Gewinne zu erzielen.

Die Regierung kündigte am Montag an, die Kraftstoffverbrauchssteuer um 90% zu senken und einen Gesetzentwurf vorzuschlagen, um Grundnahrungsmittel wie Hühnchen, Eier, Mehl und Nudeln von der Umsatzsteuer zu befreien. Es genehmigte auch per Dekret eine Erhöhung des Mindestlohns um 10 Prozent.

Der chilenische Peso fiel um 0,6%, während der kolumbianische Peso um 0,5% nachließ. Händler scheinen Gewinne aus den vier Hauptwährungen Südamerikas mitzunehmen, die 2022 zu den fünf wichtigsten Währungen gehören, nachdem Zinserhöhungen erhebliche Mengen an ausländischem Kapital angezogen hatten.

Chiles Finanzminister Mario Marcel spricht vor einem Senatsausschuss über die wirtschaftliche Lage des Landes. Die Zentralbank hat sich letzten Monat zu einer gemäßigteren Haltung bewegt, während der Inflationsdruck immer noch keine Anzeichen einer Lockerung zeigt.

Die

kolumbianischen Betreiber werden die neuen Inflationsdaten am Dienstag um 20 Uhr beobachten. Der VPI wird voraussichtlich von 8,01% zuvor auf 8,48% im Jahresvergleich steigen.

Die kolumbianische Zentralbank nahm in letzter Zeit ebenfalls eine gemäßigtere Haltung ein, und ein höher als erwarteter VPI könnte die Händler dazu veranlassen, die Kurve nach oben zu drücken, da die Banco de la República Schwierigkeiten haben wird, die Inflation zu kontrollieren, wenn sie jetzt auf einem weniger aggressiven Ansatz besteht.

Finanzminister José Manuel Restrepo sagte, die Zentralbank müsse „äußerst vorsichtig“ sein, um die Zerstörung von Arbeitsplätzen bei steigenden Zinssätzen zu verhindern.

(Einige der Informationen stammen von Devisenhändlern, die mit den Transaktionen vertraut sind und darum gebeten haben, nicht identifiziert zu werden, weil sie nicht öffentlich sprechen dürfen.)

Originalnotiz:

RICHTIG: Perus Sol führt Verluste bei sozialen Unruhen: Inside Andes

