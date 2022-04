Pedro Castillo hat an diesem Dienstag, dem 5. April, eine Ausgangssperre verhängt: Die wütende Reaktion in sozialen Netzwerken

Am Montag, gegen Mitternacht, übermittelte Pedro Castillo, Präsident der Republik Peru, der Nation inmitten einer politischen Krise danach eine Botschaft mehrtägige Proteste von Fluggesellschaften, die gegen den Anstieg des Benzinpreises sind. In Huancayo war eine der Behauptungen auch der Anstieg der Preise für Grundbedürfnisse, der zu viel Gewalt und sogar zu Verstorbenen geführt hat.

Um Frieden und soziale Ordnung zu schaffen, kündigte Präsident Pedro Castillo an, dass er im Ministerrat eine Ausnahmezustand.

„Der Ministerrat hat zugestimmt, die Unentfernbarkeit der Bürger (Ausgangssperre) von 2 Uhr morgens bis 23:59 Uhr am Dienstag, dem 5. April, zu erklären, um die Grundrechte aller Menschen zu schützen, was die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen für alle Peruaner nicht behindern wird“, sagte er in seiner Botschaft an die Nation.

Das oberste Dekret, das es offiziell macht, wurde am Montag veröffentlicht und von Castillo, dem Präsidenten des Ministerrates, Aníbal Torres, dem Verteidigungsminister José Luis Gavidia, dem Innenminister Alfonso Chávarry und dem Justizminister Félix Chero unterzeichnet.

REAKTIONEN IN SOZIALEN NETZWERKEN

Maricarmen Alva, Präsident des Kongresses der Republik, sprach auf seinem Twitter-Account, nachdem Pedro Castillos Entscheidung hatte, für Dienstag, den 5. April, eine Ausgangssperre zu verhängen.

„Präsident Castillo kann das Funktionieren des Kongresses nicht behindern (Artikel 117 der Verfassung). Die Legislative wird ihre für heute, Dienstag, den 5. April, geplante Agenda fortsetzen „, sagte Alva in seinem sozialen Netzwerk.

Maricarmen Alva habla sobre toque de queda del 5 de abril

Sigrid Bazán, Kongressabgeordnete der Republik, schlug auch Pedro Castillos übereilte Entscheidung vor, die Gewässer des Verkehrsstillstands zu beruhigen. „Herr Präsident, es ist praktisch Mitternacht, eine inakzeptable Maßnahme ist nicht sinnvoll, die auf keine Lösung reagiert und eher alle Arbeitnehmer betrifft, die bald früh für ihre täglichen Aktivitäten aufstehen werden. Lösungen

Sigrid Bazán analiza el toque de queda del 5 de abril

Carlos Rivera gesteht, dass die Maßnahme von Präsident Pedro Castillo offen verfassungsrechtlich und unverhältnismäßig ist und dass sie das Recht des Einzelnen auf individuelle Freiheit verletzt.

Carlos Rivera opina sobre el toque de queda

Qhari Alvarado, war eine weitere Person, die sich gegen Pedro Castillos Entscheidung aussprach, dass der 5. April eine Ausgangssperre sein wird. „Eine verzweifelte, unverschämte Maßnahme, die Castillo Massenverachtung aussetzt“, fügte er hinzu.

Qhari Alvarado

SPEZIALIST SPRICHT ÜBER IT

Luis Benavente, politischer Analyst, war Pedro Castillos Entscheidung nicht fremd und schlug ihn mit einem Stock. „Ausgangssperre zur Wiederherstellung der Ordnung, eine autoritäre Maßnahme der Regierung Pedro Castillo, die Unzulänglichkeit und Regierungsunfähigkeit demonstriert. Es ist, als würde man Verkehrsunfälle beenden, indem man den Verkehr von Fahrzeugen verbietet „, sagte er.

„Es ist auch seltsam, dass die Ausgangssperre nur in Lima und Callao gilt, da die durch den Streik der Fluggesellschaften verursachte Gewalt und das Chaos in den Regionen stärker sind. Etwas riecht schlecht „, sagte Luis Benavente, politischer Analyst.

