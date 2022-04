Patricia Chirinos an Pedro Castillo: „Er packt Zähne und Nägel mit dem Blut der Menschen“

Patricia Chirinos zögerte nicht, Pedro Castillos Aktionen zu kritisieren und wie man nicht mit dem aktuellen sozialen Umfeld umgeht Nach der Schließung der Fluggesellschaften, die am 28. März begonnen haben, geht die Krise durch das Land.

Eine Woche nach Beginn der Proteste sprach sich der Parlamentarier gegen die Todesfälle aus, die heutzutage stattfinden, und wie die Minister versucht haben, diese Todesfälle zu minimieren.

Die Kongressabgeordnete wurde zum Programm des Moderators Beto Ortiz eingeladen, wo sie erneut betonte, dass der Präsident vom Amt des Präsidenten zurückgetreten sei.

„Nach dem, was ich riechen kann und nach der Erfahrung, die ich habe, fängt dies gerade erst an. Es wird mehr Blutvergießen geben und das müssen wir vermeiden. Heute habe ich gegen ein von einigen Kongressabgeordneten vorgeschlagenes Treffen mit den Ministern und Präsident Castillo gestimmt. Ich habe dagegen gestimmt, nicht weil ich mich nicht versöhnen will, sondern weil ich denke, dass es Zeitverschwendung ist, weil wir nicht mit irgendeinem Präsidenten Perus sprechen, sprechen wir über Castillo, der eine Lügnerin ist, mythomane ist eine lügende Regierung „, sagte er.

„Dadurch demonstriert er seine Unfähigkeit zu regieren, und wenn er nicht einmal regieren kann, geschweige denn werden wir in der Lage sein, aus einer Krise wie der, in der wir uns befinden, herauszukommen. Ich komme mit demselben Vorschlag, den ich Ihnen an dem Tag, an dem der Präsident zum Kongress kam, gesagt habe, sagte ich ihm: Treten Sie mit Herrn Castillo zurück, weil Sie keine andere Wahl haben, Sie klammern sich mit Zähnen und Nägeln, aber mit dem Blut der Menschen, die durch die Straßen laufen ,“ fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite sagte Patricia Chirinos, dass sie nicht die Absicht habe, sich mit Präsident Castillo zu treffen, da sie hält ihn für einen Mythomanen und dass er eine „Zeitverschwendung“ wäre.

„Ich habe große Schmerzen und große Trauer darüber, was in Peru passiert. Es ist ein Thema, das wir hier im Kongress ständig mit einigen Kongressabgeordneten besprochen haben, weil es einige Träge gibt, die ihre persönlichen Verhandlungen bevorzugen und Castillo weiterhin verteidigen. Was uns am meisten interessiert, ist zu wissen, dass es mehr als 8 Regionen gibt, die sich in einer Krise befinden, die während Ica, Pucallpa, Chimbote, Ucayali, Tarapoto gestiegen sind. Amazonas, Huánuco, Lima, Piura, explodieren praktisch und brennen in Flammen, und Castillos tausend Entschuldigungen werden das Kind nicht zu der Mutter zurückbringen, die wir gerade weinen sahen, weil das Kind in den Fluss gefallen ist „, analysierte er.

„Wir sehen die Bilder von Manchay und eine Frau fällt in Ohnmacht, aber als sie aufwacht, sagt sie als erstes 'Es gibt Hunger'. In der Tat ist Hunger das, was es gibt, weil die Menschen keine Arbeit haben, die Preise jeden Tag steigen und die Menschen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen instabil sind. Diese 15 Sohlen, die Hausfrauen früher jeden Tag gekauft haben, reichen nicht mehr aus, es müssen 30, 40, 50 Sohlen sein. Castillo flieht lieber und geht auf offene Schulen, als wäre nichts passiert, er möchte der Bevölkerung gut spielen, aber er wird nichts erreichen. Castillo gibt weiterhin allen die Schuld für seine Unfähigkeit, aber die Menschen glauben ihm nicht mehr „, sagte er.

Denken wir daran, dass die Parlamentarierin Patricia Chirinos diejenige war, die zum ersten Mal einen Antrag auf freie Stelle gegen Pedro Castillo eingereicht hat. Die Kongressabgeordnete bewarb dieses Dokument beim Plenarkongress von Peru, wo ihr Antrag nach Abstimmungen von ihr nicht erfolgreich war Kollegen von anderen Sitzen.

LESEN SIE WEITER