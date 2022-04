Néstor Villanueva war Florcita Polo mit Tessy Linda untreu, so die Tänzerin: „Ich habe es nicht aus Rache getan“

Die Tänzerin Tessy Linda trat in der Show Amor y Fuego auf, um ihr die Wahrheit über die Romanze zu sagen, mit der sie gehabt hätte Néstor Villanueva gefällt das, als wollte er kompromittierende Gespräche führen, die zeigen würden, dass er sie suchte.

Wie Sie sich erinnern, hat die sogenannte „Queen of the Tube“ eine Erklärung gesendet, die sie von jeder aktuellen Beziehung zur Sängerin abgrenzte. Am 4. April gestand er jedoch, dass sie sich bis vor drei Monaten „verabredet“ hätten, als er noch bei Florcita Polo war.

Laut Tessy Linda erzählte sie der Sängerin im Dezember 2021, dass sie nichts mehr bei sich haben wolle. „Ich habe ihn vor drei Monaten angehalten. Wir unterhielten uns und sagten, dass wir die Freundschaft fortsetzen würden. Damals ist etwas passiert „, sagte sie und zu dem Gigi Mitre sagte: „Florcita sie haben dich betrogen .“

„Schieße auf alles, bestätigt von derselben Protagonistin Florcita, sie waren dir mit Tessy Linda in ihren eigenen Worten untreu“, fügte Rodrigo Gonzáez hinzu

