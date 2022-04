Nach seinem schweren Unfall gab Tiger Woods bekannt, dass er plant, die Augusta Masters zu spielen

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Tiger Woods plant, diese Woche beim Augusta Masters anzutreten, was eine atemberaubende neue Rückkehr zum Golfsport wäre, nur 13 Monate nachdem er bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen seines rechten Beins erlitten hatte.

„Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich spielen werde“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Augusta National Golf Club (State of Georgia), wo er seit einer Woche trainiert, um zu versuchen, den ersten Grand Slam der Saison zu spielen. „Ich habe keine Bedenken, was ich beim Golfen tun kann. Gehen ist der schwierige Teil „, verriet er.

Der 15-fache Grand-Slam-Champion plant, am Mittwoch eine Neun-Loch-Übungsrunde zu spielen und wird eine endgültige Entscheidung treffen, nachdem er beobachtet hat, wie sich sein Körper von dieser Anstrengung erholt hat. „Es geht darum, wie sich mein Körper erholen wird und was mein Körper am nächsten Tag tun kann“, erklärte er, nachdem er in den letzten zwei Tagen Neun-Loch-Übungsrunden gespielt hatte.

Woods sagte, er habe das Gefühl, dass er einen sechsten Masters-Titel gewinnen kann, um dem Allzeitrekord von Jack Nicklaus zu entsprechen, obwohl er seit dem Masters 2020, das im November desselben Jahres aufgrund von Covid-19 gespielt wurde, nicht mehr gespielt habe.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)

Es sei daran erinnert, dass der 46-jährige Golfer wochenlang ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nach einem Autounfall in monatelang nicht laufen konnte Februar 2021. Später sagte er, dass er Glück hatte, überlebt zu haben und mit beiden Beinen entkommen zu sein: „Das war ein schwieriger Weg. Um zu sagen, ich würde hier spielen... Ich hätte das sehr unwahrscheinlich gesagt.“

Jetzt ist sein Plan, seine 24. Eröffnung beim Masters zu machen. Der nordamerikanische Sportstar testete letzte Woche seine Fähigkeit, auf der Bergstrecke zu laufen, und kündigte an, dass ein episches Comeback möglich sei. Am Sonntag twitterte er, dass es eine „Spielzeitentscheidung“ sei, ob er diese Woche spielen würde oder nicht.

Woods stellte sich am Sonntag und Montag mit Übungsrunden auf die Probe, letztere vor Tausenden von Fans, die ihn in der ersten vollen Zuschauersitzung bei Augusta National seit 2019 unterstützten, als er einen erstaunlichen Titel gewann, um sich von der Wirbelsäulenfusionsoperation zu erholen.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

In dieser Woche gaben mehrere Top-Golfer ihren Standpunkt zur Rückkehr des großen Stars ab. „Er sah gut aus“, sagte Fred Couples, Gewinner des Masters von 1992, nachdem er neun Löcher mit ihm geteilt hatte. „Er hat nicht viele Schüsse verpasst, er ist sehr gut gefahren... dieser Typ ist einfach unwirklich.“

Der Australier Cameron Davis, der am Sonntag in einer Übungsrunde die letzten fünf Löcher mit Woods spielte, sagte: „Ich bin immer noch ein bisschen langsam ein paar Hügel auf den Löchern 17 und 18 geklettert. Es trifft gut. Es schlägt weit genug, um die Löcher so zu spielen, wie Sie sie spielen müssen. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier keine Runden machen kann.“

Woods Eröffnung in der ersten Runde am Donnerstag wäre eine der überraschendsten Verletzungsrenditen in der Geschichte des Sports, da der fünfmalige Masters Champion seit der Titelverteidigung beim Masters 2020 nicht offiziell gespielt hat. „Er macht die Aufnahmen, die Sie machen müssen“, sagte Davis. „Ich habe gut gespielt. Alles sah ziemlich solide aus. Es wird schön sein, Sie hier zu sehen, wenn Sie sich entscheiden, am Donnerstag zu spielen.“

Der vierfache Gewinner eines Majors, sein Landsmann Brooks Koepka, der nach seiner ersten grünen Jacke suchen wird, sagte: „Ich freue mich, dass er gesünder aussieht und Golf spielen kann. Wir brauchen es, das Spiel braucht es, jeder braucht es, Fans brauchen es.“

Mit Informationen von AFP

LESEN SIE WEITER: