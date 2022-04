Mónica Cabrejos erinnert sich an ihre Zeit bei Public Enemies: „Ich fühlte mich belästigt, missbraucht und gedemütigt“

In einem kürzlichen Interview mit Magaly Medina erzählte Mónica Cabrejos, Autorin des Buches „Public Woman“, das Schlechte Erfahrung, die sie hatte, als sie Teil von Public Enemies war, einer Nachtshow, die 2012 von ihr und Aldo Miyashiro moderiert wurde . Laut der Moderatorin war ihre Zeit im Fernsehraum überhaupt nicht angenehm, da sie von ihren eigenen Kollegen auf dem Kanal gemobbt wurde.

Die Journalistin begann auch das Gespräch und machte deutlich, dass sie nie auf Martín Arredondo, ehemalige Produzent von Public Enemies, als der Mann, der sie in einem der Kapitel ihres Buches sexuell belästigt hat. Er versicherte jedoch, dass er trotz all der Jahre, in denen sie zusammengearbeitet haben, auch kein gutes Verhältnis zu ihm habe.

„Ich kann so etwas nicht sagen, ich habe keine Beweise, es ist mehr als 12 oder 13 Jahre her. Aber ich habe kein gutes Verhältnis zu ihm, ich habe eine schreckliche Vorstellung von ihm als Profi und als Person. Ich kann im Fernsehen nicht sagen, dass er der Protagonist der Episode ist. Es ist ein Verbrechen, darauf hinzuweisen „, sagte Cabrejos am Set von Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

Auf die Frage der „Elster“, ob sie sich jemals in der Show belästigt fühlte, antwortete Monica auf beruflicher und sexueller Ebene mit Ja. Ihm zufolge war seine Erfahrung der von Marco Rodríguez, einem Produktionsmitglied von Public, sehr ähnlich Feinde, die Martín, den er „schlechten Menschen“ nannte, für seine Entlassung verantwortlich machten, weil er sagte, er habe „schlecht gerochen“ und „nicht gleich gearbeitet“.

„ Ich habe mich belästigt, misshandelt, gedemütigt gefühlt. Es war ein Gruppengeist, in den ich leider nicht passte, weil ich eine andere Art zu sein habe. Ich bin ein ziemlicher Verteidiger meines Standpunkts und so sehr sie mir sagen, ich soll den Mund halten, tue ich es nicht. Ich sage, was ich über alles denke „, sagte Monica.

ANGEBLICHES MOBBING IM PROGRAMM

Nach den Aussagen der Moderatorin von Al Sexto Día fühlte sie sich von ihren eigenen Kollegen angegriffen, weil sie ihre Ideen nicht berücksichtigten und in der Show ständig über ihr Gewicht und ihr Alter scherzen, selbst wenn die Kameras ausgeschaltet waren. Zu dieser Zeit war Cabrejos 36 Jahre alt.

„Sie haben mich wegen meines Alters geärgert, wegen des Gewichts, wenn ich mollig wäre. Ich habe abgenommen und da ich nicht mehr das mollige Mädchen sein konnte, nannten sie mich die alte Frau (...) Ich musste mich damit auseinandersetzen und wusste, wie man es mit einem breiten Riemen macht, bis der Missbrauch größer war „, sagte der Moderator.

Es ist wichtig anzumerken, dass Mónica Cabrejos bei Public Enemies nicht mehr bei Public Enemies auftrat, als das Programm 2013 umstrukturiert wurde und durch Sandra Vergara ersetzt wurde. Das Programm ging im Dezember 2014 zu Ende.

MARTIN ARREDONDO MACHT KLARSTELLUNG

In dem Buch „Public Woman“ berichtet Mónica Cabrejos, dass sie von einem Fernsehproduzenten einer Nachtshow, in der sie arbeitete, sexuell belästigt wurde. Der Name Martín Arredondo kam sofort ans Licht, da beide in Public Enemies zusammenarbeiteten. Inmitten dieser Spekulationen brach der Journalist sein Schweigen.

„Ich bestreite nachdrücklich alles, was unterstellt wird, und alles, was ich sagen kann, ist so sensibel, dass es das Zeugnis einer Person beeinflussen kann. Was mir vor dieser kriminellen Aussage mit meinem Namen übrig bleibt, unterwerfe ich das gesamte Fachwissen (in einer zukünftigen Untersuchung) „, erklärte er in einem kurzen Interview für Amor y Fuego, der es ausschloss, ihm ein notarisches Schreiben zum Widerruf zu schicken.

„Was mache ich mit einer Warnung... „dass ich dich wegen Verleumdung denunzieren werde“... was mache ich? Wenn mein Bild endgültig beschädigt ist, gibt es keine Übung, in der ich mich jetzt wieder aufbauen kann, das Motiv ist bereits weggeworfen „, fügte er hinzu.

LESEN SIE WEITER:

Ausgangssperre: Prominente sprechen sich nach einem von Pedro Castillo erklärten Ausnahmezustand aus