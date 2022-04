Mindestens elf Tote und 46 Verletzte nach Bombardierung mit Streugranaten in der Stadt Mikolaiv

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Mikolaiv, Alexander Senkevich, hat berichtet, dass nach einem Bombenanschlag auf die Stadt Mikolaiv im Süden des Landes mindestens zehn Menschen getötet und 46 verletzt wurden.

Die Bombenanschläge ereigneten sich in Wohngebieten, in zwei Krankenhäusern, einem Waisenhaus, einem Berufsbildungszentrum, elf Kindergärten und 12 Schulen. Darüber hinaus wurden in den letzten 24 Stunden 120 Menschen in die Stadt Odessa und das benachbarte Moldawien evakuiert, sagte Senkevich auf seinem Telegrammkanal, wie von „The Kiev Independent“ aufgezeichnet.

So sagte der Bürgermeister, dass infolge der Angriffe die Stromleitungen im Bezirk Ingul beschädigt wurden und der Strom ausgegangen ist. Aber ab 18.30 Uhr (Ortszeit) wurde das Netz repariert und die Stromversorgung wiederhergestellt.

Die Städte Snigurivka, Shyroke, Pribuzke, Zasilla, Novomykolayivka und Barmashovo bleiben jedoch ohne Strom, wie Senkevich bestätigte.

Muertos apilados en Mikolaiv

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Russland beschuldigt, im Zusammenhang mit dem Massaker von Bucha „die Fakten verzerrt“ zu haben, und versichert, dass „sie nicht in der Lage sein werden, die ganze Welt zu täuschen“, da es „reichlich Beweise“ dafür gibt, dass russische Truppen Städte zerstören und Zivilisten entführen, foltern und töten .

„Die Zeit wird kommen, in der alle Russen die ganze Wahrheit darüber erfahren, wer ihrer Mitbürger getötet hat. Wer gab Befehle. Wer hat die Morde ignoriert „, betonte er in seiner üblichen Abendrede, so die offizielle Website der ukrainischen Präsidentschaft.

Zelensky erinnerte daran, dass in der Stadt Bucha mehr als 300 Menschen „getötet und gefoltert“ wurden. Eine Zahl, die laut dem ukrainischen Präsidenten „größer sein könnte“, wenn die gesamte Stadt gründlich überprüft wird. „Und das ist nur eine Stadt“, fügte er hinzu.

In diesem Zusammenhang sagte er, dass Moskau „bereits eine falsche Kampagne startet, um seine Schuld an den Massenmorden an Zivilisten in Mariupol zu verbergen“, also „werden sie versuchen, die Spuren ihrer Verbrechen zu verbergen“, was sie nicht getan haben, als sie Bucha verließen.

„Sie werden Dutzende von Interviews auf der Bühne führen, Aufnahmen neu auflegen und Menschen speziell töten, damit es so aussieht, als wären sie von jemand anderem getötet worden“, sagte er und fügte hinzu, dass „alle Anstrengungen unternommen werden, um das an diesen Verbrechen beteiligte russische Militär zu identifizieren“.

(Mit Informationen von Europa Press)

