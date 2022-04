Mehr als 3.300 Menschen wurden in den letzten 24 Stunden durch humanitäre Korridore aus der Ukraine evakuiert

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

Mindestens 3.376 Menschen wurden am Montag aus den Städten Mariupol und Berdyansk aus der Südostukraine in die Region Saporischja evakuiert, die von ukrainischen Streitkräften kontrolliert werden.

„405 Menschen reisten mit eigenen Mitteln aus Mariupol und Berdyansk nach Zaporiya. 1.553 von ihnen kamen aus Mariupol. 805 Menschen kamen auch aus anderen Städten der Region Saporischja: Polohy, Wasyliwka, Berdyansk, Melitopol“, sagte der stellvertretende Premierminister und Minister für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzte Gebiete der Ukraine, Irina Vereshchuk.

Darüber hinaus wurde in der Stadt Mangush in der Provinz Donezk ein Konvoi von sieben Bussen blockiert, die Menschen aus Mariupol evakuieren und die vereinbarte Route entlang fahren, begleitet von einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

In diesem Zusammenhang wurden in der Region Lugansk 971 Menschen aus den Städten Lisichansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna und Horske evakuiert.

„Trotz der Vereinbarung haben die russischen Besatzer während der Evakuierung in der Region Luhansk systematisch gegen die Vereinbarungen verstoßen. Wir verhandeln und trotz des Widerstands der Russischen Föderation bei der Arbeit der humanitären Korridore werden wir nicht aufhören, unser Volk zu retten „, sagte Vereshchuk.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Russland beschuldigt, im Zusammenhang mit dem Massaker von Bucha „die Fakten verzerrt“ zu haben, und versichert, dass „sie nicht in der Lage sein werden, die ganze Welt zu täuschen“, da es „reichlich Beweise“ dafür gibt, dass russische Truppen Städte zerstören und Zivilisten entführen, foltern und töten .

„Die Zeit wird kommen, in der alle Russen die ganze Wahrheit darüber erfahren, wer ihrer Mitbürger getötet hat. Wer gab Befehle. Wer hat die Morde ignoriert „, betonte er in seiner üblichen Abendrede, so die offizielle Website der ukrainischen Präsidentschaft.

Zelensky erinnerte daran, dass in der Stadt Bucha mehr als 300 Menschen „getötet und gefoltert“ wurden. Eine Zahl, die laut dem ukrainischen Präsidenten „größer sein könnte“, wenn die gesamte Stadt gründlich überprüft wird. „Und das ist nur eine Stadt“, fügte er hinzu.

In diesem Zusammenhang sagte er, dass Moskau „bereits eine falsche Kampagne startet, um seine Schuld an den Massenmorden an Zivilisten in Mariupol zu verbergen“, also „werden sie versuchen, die Spuren ihrer Verbrechen zu verbergen“, was sie nicht getan haben, als sie Bucha verließen.

„Sie werden Dutzende von Interviews auf der Bühne führen, Aufnahmen neu auflegen und Menschen speziell töten, damit es so aussieht, als wären sie von jemand anderem getötet worden“, sagte er und fügte hinzu, dass „alle Anstrengungen unternommen werden, um das an diesen Verbrechen beteiligte russische Militär zu identifizieren“.

(Mit Informationen von Europa Press)

