María del Carmen Alva kündigt an, dass der Kongress die von Pedro Castillo angekündigte Ausgangssperre nicht einhalten wird

Nach der Ankündigung von Pedro Castillos Entscheidung, den Ausnahmezustand in Lima und Callao zu erlassen und die Immobilisierung der Bürger während des gesamten Dienstags, 5 April, der Präsident des Kongresses der Republik, María del Carmen Alva war anderer Meinung, dass die Maßnahme fast um Mitternacht angekündigt wurde, um die Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu gehen.

Er kündigte jedoch an, dass die Gesetzgebung autonom sei und sie in keiner Weise aufhören werden zu arbeiten. „Heute, Dienstag, haben wir eine Tagesordnung, und morgen werden der Präsident und einige Minister um 15.00 Uhr eingeladen, wie wir bereits angekündigt hatten. Die Wahrheit ist also, dass ich nicht weiß, ob er nicht gehen will, weil sie morgen nichts zu sagen haben und deshalb hat er diese Maßnahme ergriffen, oder das Kabinett ist in einer so schwierigen Situation genauso unfähig wie wir, und sie haben nichts zu sagen, oder es gibt keine Maßnahme, die uns austauschen kann „, sagte er RPP.

Er sagte, dass am Dienstag ein wichtiges Treffen mit Mitgliedern der Exekutive stattfinden werde, um Fragen zu koordinieren, wie der Kongress verabschieden einige Gesetze und Maßnahmen und arbeiten zusammen. „Aber es scheint, dass sie auch nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, umgekehrt wollen sie alle einsperren und morgen arbeitet niemand“, sagte Alva ziemlich verschleiert.

Er erklärte, der Präsident sei zum Kongress eingeladen worden und diese Einladung sei öffentlich veröffentlicht worden. „Hoffen wir, dass er geht, es ist das Richtige, wenn er arbeiten und die Probleme dieser Krise lösen will, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben und die ganz Peru betrifft.“

Er wiederholte, dass sie heute Dienstag sowieso weiterarbeiten werden, es wird ein normaler Tag sein, also hofft er, dass sie sie ruhig arbeiten lassen werden, weil niemand sie am Recht auf Arbeit hindern kann und dass der Kongress funktionieren wird.

Der Parlamentschef antwortete, ob sich die Menschen an die von Präsident Castillo angekündigte Immobilisierung halten sollten: „Die Wahrheit sollte ehrlich gesagt nicht. Sie sollten zur Arbeit gehen.“ Minuten später dachte er offenbar über seine Antwort nach und sagte: „Ich verstehe, dass sie alle Bürger einsperren werden, und ich stimme nicht zu.“ Er fügte hinzu, dass es von jedem abhängen wird, der zu Hause bleiben möchte.

SCHADE

Alva wies darauf hin, dass die Demonstration für den Verkehrsstreik in allen Regionen gesehen wurde. „Es ist eine Schande, was wir durchmachen, es gibt bereits vier Verluste an Menschenleben, und hoffen wir, dass es keine weiteren gibt. Ich dachte nicht, dass wir in eine Situation wie diese kommen würden.“

Der Gesetzgeber bezog sich auch auf den 5. April, ein Datum, an das sich der Abschluss des Kongresses durch den ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori erinnert. „Wir alle erinnern uns an den 5. April, es ist kein sehr gutes Datum, an das man sich erinnern sollte. Es war ein Selbstputsch gegen die Demokratie, und niemand will ihn wiederholen.“

Auf die Frage, ob ihre Aussagen die Unterstützung ihrer Acción Popular Bank haben, sagte Alva ja, sie unterhielten sich sogar im Bankchat, und an diesem Dienstag werden sie alle zur Arbeit gehen.

„Es scheint mir eine willkürliche Maßnahme zu sein, dieselbe, die angekündigt wurde, wenn alle schlafen. Viele Arbeitnehmer wissen nicht, dass sie morgen nicht zur Arbeit gehen können. Die Informalität beträgt 80%, es gibt viele Unabhängige, und die Menschen gehen Tag für Tag aus, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen „, sagte er.

