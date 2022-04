Liga MX: Wie viele südamerikanische Spieler werden an den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen

In der South American Football Confederation (Conmebol) ist das Talent der mexikanischen Fußballer für die Qualifikationsspiele, die der Weltmeisterschaft 2022 in Katar Platz machen, am meisten gefragt. Fünfundzwanzig Spieler der Liga MX werden ihre Mannschaften für eine Weile verlassen, um ihre Nationalmannschaft zu vertreten.

Der Kader des argentinischen Trainers Tata Martino besteht aus 28 Spielern, darunter 22 aus Mexiko, die an den KO-Spielen teilnehmen werden, bei denen sie gegen Panama, Costa Rica und Jamaika antreten werden. Der mexikanische Fußball hat jedoch Talente, die über die Vertreter der mexikanischen Nationalmannschaft hinausgehen.

Im mexikanischen Fußball interessierten sich die Mannschaften aus Ecuador, Kolumbien, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru und Venezuela für Spieler, von denen die Cement Machine mit neun Spielern dominiert, gefolgt von Monterrey und den Aguilas del América mit 6 Spielern, die den Anruf erhielten. Sowohl in der Tricolor National Team als auch in den anderen Teams, die sich Spieler aus der Liga MX anschauten, stammten die meisten derjenigen, die Teil ihrer Anrufe waren, von der Cruz Azul Mannschaft.

El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso en Conferencia de prensa afirmó que se complica en los eventos nacionales, el que varios de sus jugadores de la máquina hayan sido convocados para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Der peruanische Trainer Juan Reynoso sagte in einer Pressekonferenz, dass es für seine Spieler schwierig sei, herauszukommen, weil ihnen für die Spiele auf nationaler Ebene ein Teil der starken Elemente ausgeht: „Einerseits ist es eine Befriedigung, weil ich denke, wir haben Namen wiedergefunden, die an die Nationalmannschaft, es ist ein Kompliment, aber wenn wir uns in den Graben von Cruz Azul versetzen, ist das ein Kopfzerbrechen.“

Die einzigen vier Teams in der Liga MX, die nicht für die KO-Runden im September einberufen wurden, kommen aus Juarez, San Luis, Querétaro und Necaxa.

Der aktuelle Meister der Liga MX steht mit 9 einberufenen Spielern an der Spitze der ecuadorianischen Nationalmannschaft: Bryan Angulo, Yoshimar Yotún für Peru, Romulo Otero wurde in die venezolanische Nationalmannschaft berufen und Jonathan Rodríguez wurde von Uruguay einberufen. Für die mexikanische Nationalmannschaft fünf Himmelsspieler: Julio César Domínguez, Luis Romo, der Olympiasieger sowie Roberto Alvarado, Santiago Giménez und Orbelín Pineda.

Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez son los jugadores del Cruz Azul que fueron convocados por Tata Martino, para las eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Reuters)

Die kolumbianische Nationalmannschaft zeigte Interesse an Oscar Murillo und Yairo Moreno del Pachuca, Roger Martínez de las Águilas, Camilo Vargas von Atlas, William Tesillo Spieler für Leon und Stefan Medina aus Monterrey. Für die Vertretung Chiles: von Mazatlan Nicolás Díaz, Diego Valdes del Santos, Jean Meneses Spieler für Leon, Claudio Baeza, der für Toluca spielt, und Sebastián Vegas aus Monterrey.

Um für Ecuador zu spielen: Washington Corozo, der als Linksaußen von Pumas spielt, der Himmelsmaschine Bryan Angulo, Angel Mena del León, Felix Torres, der ein Spieler für Santos und Michael Estrada del Toluca ist. In der paraguayischen Nationalmannschaft wurde Antony Silva aus Puebla, Braian Samudio, der Stürmer von Toluca ist, Richard Sánchez aus Amerika, der paraguayische Fußballspieler Carlos Gonzáez, der als Stürmer für Tigres spielt, in die paraguayische Nationalmannschaft gerufen.

In Peru riefen sie Anderson Santamaría, den Innenverteidiger des Atlas, und Yoshimar Yotún, den peruanischen Spieler, der der zentrale Mittelfeldspieler von Cruz Azul ist. Uruguay rief Fernando Gorriarán Fontes, den Mittelfeldspieler von Santos Laguna, Jonathan Rodriguez, an, der Stürmer von Azul ist. Schließlich rief Venezuela Romulo Otero an, der den Mittelfeldspieler der Celeste Machine angriff.





