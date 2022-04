Justizminister zum Duell von Cristal gegen Flamengo: „Ein Fußballspiel kann nicht vor der Ruhe des Landes kommen“

Fast Mitternacht am Dienstag, den 5. April. Pedro Castillo, Präsident von Peru, kündigte in seiner Botschaft an die Nation an, dass das Land obligatorisch sein wird soziale Immobilisierung von 02:00 bis 23:59 Uhr des fraglichen Tages nach dem Stillstand von Trägern, die Chaos, Unordnung, Gewalt und sogar Plünderungen verursacht haben.

Daher stellte sich die Frage, die mit dem Duell zwischen Sporting Cristal und Flamengo passieren würde, weshalb der Justizminister Felix Chero über das Programm „Die Stimme der Völker“ sprach auf Exitosa Radio.

„(Das Spiel zwischen Sporting Cristal und Flamengo) Es muss verschoben werden. Vergessen wir nicht, dass bei außergewöhnlichen Maßnahmen außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich denke, wir sind alle Fußballliebhaber, wir alle genießen die Spiele, aber ein Fußballspiel kann keinen Vorrang vor der Ruhe haben, die das Land braucht „, sagte Félix Chero gegenüber Exitosa.

Was würde also mit dem Spiel zwischen Sporting Cristal gegen Flamengo für Copa Libertadores passieren?

Bisher hat Sporting Cristal die Angelegenheit nicht kommentiert und alles wird von Conmebols Entscheidung abhängen, ob es beschließt, das Spiel hinter verschlossenen Türen zu halten oder für den nächsten Tag verschoben zu werden. Das Duell zwischen Sporting Cristal gegen Flamengo um den ersten Tag der Gruppe H der Copa Libertadores ist jedoch für Dienstag, den 5. April ab 19:30 Uhr (peruanische Zeit) im Estadio Nacional geplant.

Für die Verlobung zu Hause bestätigte der Bas-Pontine-Trainer, dass Yoshimar Yotún und Fernando Pacheco nach einigen Beschwerden fit sein werden. Von den genannten muss der Mittelfeldspieler der peruanischen Nationalmannschaft unter den Startern auftreten.

Darüber hinaus hat Roberto Mosquera, Trainer von Sporting Cristal, wie Infobae erfahren hat, alle Flamengo-Spiele studiert und verfügt über alle Informationen über jeden der Spieler im brasilianischen Kader.

DER JUSTIZMINISTER SAGT, DIE PERUANER WOLLEN RUHE

Der Justizminister Félix Chero sprach darüber, wie er glaubt, dass die peruanische Bevölkerung Pedro Castillos Entscheidung getroffen hat, am Dienstag eine Ausgangssperre zu haben. „Peruaner sind klug und wollen Ruhe. Sie wollen mit Garantien arbeiten, sie wollen keine Gewaltakte und dass Dienstleistungen funktionieren. Ich vertraue jedoch Gott und dass die Peruaner mit dieser Maßnahme zusammenarbeiten werden, weil sie dem Wohl aller dient „, sagte er in Exitosa.

„Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und die Entscheidungen, die getroffen werden, sind fest. Wenn wir um 12:00 Uhr oder 1:00 Uhr arbeiten müssen, müssen wir laut den Berichten die Ordnung stabilisieren und das Land beruhigen, wir müssen dies tun. Die Maßnahme wurde im Ministerrat verabschiedet, nachdem heute Situationen entstanden sind, aber wir versuchen immer, so umsichtig und vernünftig wie möglich zu handeln „, fügte er hinzu.

GRUNDLEGENDE DIENSTLEISTUNGEN, WENN SIE DIENEN WERDEN

„Alle wesentlichen Aktivitäten unseres Landes, der Gesundheitsdienst, die Grund- und Grundversorgung, werden teilnehmen, da es sich um eine Grundversorgung handelt, die für die Menschen unerlässlich ist, um sich mit ihren Produkten versorgen zu können. Offensichtlich in Ordnung und Ruhe. Darüber hinaus werden die Polizei und die Streitkräfte diese Maßnahmen leiten und begleiten „, sagte Félix Chero, Justizminister, gegenüber Exitosa.

