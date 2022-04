Janet Barboza stand in Solidarität mit den Landwirten, aber Twitter-Nutzer machten ihrem Gehalt in America Today Vorwürfe

Die Moderatorin von America Hoy, Janet Barboza, nutzte ihre sozialen Netzwerke, um ihre Gefühle für die Situation der Landwirte im Land auszudrücken, aber sie beschloss, sie wegen des Gehalts, das sie im Fernsehen erhält, zu konfrontieren. Für den Internetnutzer entspricht der Eintrag von Fernsehfiguren nicht der Realität der normalen Bürger.

„Unser Land befindet sich nicht jetzt in einer Krise, für immer! Wie ist es möglich, dass Landwirte für ihre Produktion mickrige Pennys erhalten! HEUTE gibt es Leute, die an einem Tag essen und den anderen nicht. Die Exekutive und der Kongress in einer endlosen Konfrontation, keiner von ihnen kümmert sich um das Land „, schrieb der Gastgeber.

Sofort antwortete ein Kritiker: „Frau, Sie erklären: In der gleichen Richtung: Wie ist es möglich, mit solchen Grundprogrammen, die zum Land beitragen, so viel Geld im Fernsehen zu verdienen, wenn Menschen, die auf dem Land arbeiten, elende Sonnen erhalten? Mit freundlichen Grüßen zu Ihrer Antwort.“

Der Fahrer antwortete : „Es klingt eher nach Ressentiments“, ohne weitere Erklärungen abzugeben. Aber das hörte hier nicht auf, da ein anderer Benutzer ihn bat, sich zu melden, bevor er Kommentare abgab. „Das Problem verwaltet öffentliche Mittel, den öffentlichen Haushalt, trifft Entscheidungen der Exekutive. Was bringen Sie zum Kongress? Finde mehr heraus. Die Frage der Preise der öffentlichen Ordnung der Exekutive, des Regierungspalastes „, schrieb der Internetnutzer, der die schnelle Antwort der Cheerleaderin hatte.

„Warum denken Sie, dass Sie informiert sind und ich nicht?“ , sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass America Today an diesem Dienstag, dem 5. April, nicht ausgestrahlt wurde. América Hoy hat beschlossen, Nachrichtensendungen Vorrang einzuräumen, um die Bürger besser über die nationalen Ereignisse zu informieren. Im Fall von En Boca de Todos wurde das Programm an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht veröffentlicht.

DER DEMONSTRANT VERSICHERT AMERIKA HEUTE, DASS PREISERHÖHUNGEN ES NICHT BEEINFLUSSEN

Am 4. April stellte América Hoy eine Live-Verbindung zu den Demonstranten her, die sich daran hielten mit den Trägern. Sehr verschleiert gab einer von ihnen dem Reporter des Programms Erklärungen ab, in denen er nicht nur Präsident Pedro Castillo um die Preiserhöhung forderte, sondern auch darauf hinwies, dass sowohl der Journalist als auch die Fahrer sie nicht beeinflussen, weil sie sehr gut bezahlt.

„Wir, die jeden Tag kämpfen, sind vom Treibstoff betroffen, dem Korb der ersten Notwendigkeit“, sagte ein Mann dem América-Fernsehprogramm ziemlich empört.

Seine Beschwerde hörte jedoch nicht auf, da er auch auf das Gehalt des Journalisten verwies, der ihn und die Fahrer von America Hoy interviewte. Mit einer sehr lauten und sichtbar verschleierten Stimme sagte er: „Natürlich wirkt es sich nicht auf Sie aus, weil Sie gut bezahlt sind, wir, die jeden Tag kämpfen, es betrifft uns Treibstoff, den Korb der ersten Notwendigkeit. Es betrifft Sie nicht „, überraschte den Pressevertreter, der die Details in Santa Clara auf dem Central Highway berichtete.

Der Journalist schwieg nicht und antwortete, dass das, was er sagte, falsch sei. „Es reicht mir auch nicht, Sir, es betrifft nicht nur Sie“, sagte die Reporterin, aber Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna und Giselo haben beschlossen, ruhig zu bleiben .

