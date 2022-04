IMSS-Waisenrente: Bis zu welchem Alter kann sie Kindern verstorbener Versicherter gewährt werden

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

In Mexiko ist der Zugang zu einer Rente immer ein wichtiges Thema, insbesondere wenn Sie Nachkommen haben, dh einige Familienmitglieder, die auf die finanziellen Ressourcen zählen können.

In diesem Zusammenhang werden wir bekannt geben, was eine Waisenrente ist und bis zu welchem Alter sie zugunsten von Millionen von Kindern, Kindern von Versicherten am Mexikanischen Institut für soziale Sicherheit (IMSS), gutgeschrieben werden kann.

Diese Art der Rente kann Begünstigten, Kindern versicherter Arbeitnehmer, gewährt werden, die die Verbindung überprüfen und eine Reihe von Anforderungen berücksichtigen, wie vom Institut angekündigt.

Wer kann autorisiert werden?

Die Waisenrente kann Kindern verstorbener Versicherter oder Rentner bis zum Alter von 15 Jahren gewährt werden.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro)

Im Alter von 16 bis 25 Jahren kann es jedoch auch angeboten werden, sofern junge Menschen dieser Altersgruppe an Schulen des Nationalen Bildungssystems studieren.

Es gilt auch für Personen über 16 Jahren, die sich aufgrund einer chronischen Krankheit, eines körperlichen oder psychiatrischen Defekts und bis zum Verschwinden der gemeldeten Behinderung nicht für ihre eigene Arbeit ernähren können.

Es ist zu beachten, dass für jedes Verfahren eine Reihe von Anforderungen erforderlich sind. In diesem Fall sind dies:

*Beweisen Sie die Affiliate-Verbindung mit dem verstorbenen Versicherten oder Rentner.

*Beweisen Sie das Alter des Kindes.

* Die verstorbene versicherte Person hat einen Beitrag von mindestens 150 Wochen und muss in Kraft sein oder ihre Rechte behalten (Berufsunfähigkeitsversicherung, Ruhestand, Arbeitslosigkeit im fortgeschrittenen Alter oder im Alter).

*Für den Fall, dass der Arbeitnehmer aufgrund eines Arbeitsunfalls stirbt, ist die Entscheidung über eine dauerhafte Behinderung oder den Tod aufgrund von Berufsgefahren erforderlich, die von den medizinischen Diensten der Einrichtung ausgestellt wurde.

*Bei Kindern mit einer chronischen Krankheit, einem körperlichen oder geistigen Defekt ist das Gutachten des behinderten Begünstigten erforderlich, das auch von den entsprechenden medizinischen Diensten ausgestellt wird.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Wie bewerbe ich mich?

*Der Interessent oder das Familienmitglied muss zum Schalter der nächstgelegenen Family Medicine Unit (UFM) gehen.

*Einige Dokumente müssen ebenfalls eingereicht werden. Dazu müssen Sie auf die folgenden Links zugreifen: Antrag auf Waisenrente - Typ A. Kind unter 16 Jahren; Antrag auf Waisenrente - Modus B. Kind über 16 Jahre und bis zu 25 Jahre alter Student; Antrag auf Waisenrente - Typ C. Arbeitsunfähigkeit eines Kindes über 16 Jahren.

Rückzug im Alter

Millionen von Senioren können ihrerseits auf die Ressourcen ihrer Ersparnisse zählen, die während ihres Berufslebens angesammelt und in eine Rente umgewandelt wurden.

Das mexikanische Institut für soziale Sicherheit bestätigte jedoch, dass diejenigen, die diese Art von Rente benötigen, das Minimum benötigen Beitragszeitraum, den das Gesetz des IMSS festlegt.

Und es ist so, dass die Arbeitnehmer des Landes im Laufe der Jahre Zugang zu diesem wirtschaftlichen Vorteil haben, auf den sie Anspruch haben, nachdem sie während ihres Arbeitslebens gespart haben. Im Land gibt es jedoch zwei Rentensysteme im Rahmen von 73 und 97. Es wird auf dem Datum basieren, an dem es begann, einen Beitrag zum mexikanischen Institut für soziale Sicherheit (IMSS) zu leisten.

