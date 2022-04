Händler und Arbeiter waren überrascht, von der Ausgangssperre an diesem Dienstag zu erfahren

Verwirrung, Überraschung und Besorgnis waren heute Morgen bei Kaufleuten und Arbeitern zu beobachten, die gerade erfahren hatten, dass der Präsident gegen Mitternacht des Vortages hatte angekündigt, dass die Unentfernbarkeit oder Ausgangssperre der Bürger für diesen 5. April von 2 bis 23:59 Uhr

Um 5 Uhr morgens sagten Arbeiter und Kaufleute, die ihre Tätigkeit früh am Tag aufgenommen hatten, dass sie kaum von der Maßnahme gehört hätten und in ihre Häuser zurückkehren oder ihre Geschäfte, hauptsächlich Obstgeschäfte, schließen müssten, aus Angst, dass ihre Produkte verdorben würden.

„Wir sind sehr empört über Präsident Castillo. Wir ruhen uns nachts um 8 oder 7 Uhr aus. Und der Präsident kann keinen Befehl erteilen, wann er will. Wir sind nicht seine Lämmer oder seine Kinder, die lernen, als er in der Schule war. Wir sind Händler, die von Tag zu Tag leben „, sagte América TV, ein Wassermelonenhändler vom Obstmarkt, der befürchtete, dass ihre Produkte versagen und die Investition von 20.000 Sohlen verlieren würden.

Andere informelle Beschäftigte zeigten ihre Empörung über die Ankündigung des Präsidenten, da sie erklärten, dass sie von Tag zu Tag leben und keine Lebensmittel kaufen müssten, wenn sie nicht arbeiten. Andere Leute, die zu den U-Bahnhöfen Lima und Metropolitano kamen, hatten um in ihre Häuser zurückzukehren, wenn sie geschlossen sind.

KEINE ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTEL

Gegen 3:00 Uhr informiert die Urban Transport Authority for Lima und Callao (ATU) die Öffentlichkeit darüber, dass „alle öffentlichen Verkehrsmittel in Lima und Callao unter seiner Zuständigkeit werden in gleicher Weise die konzessionierten Dienste wie die Metropolitan- und Ergänzungskorridore heute, Dienstag, den 5. April, keinen Dienst erbringen.

Darüber hinaus gaben sie an, dass sie bei Taxis sowie bei Sonderschulen, Touristen- und Arbeitnehmertransporten „während der in der oben genannten Verordnung vorgesehenen Zeit der obligatorischen sozialen Immobilisierung keine Dienstleistungen erbringen können“.

„Es wird vorgeschlagen, dass diejenigen, die an wesentlichen Aktivitäten (Gesundheit, Wasser, Abwasserentsorgung, Elektrizität, Transport von Fracht und Gütern, Medien usw.) arbeiten, die erforderlichen Prognosen treffen, um rechtzeitig zu ihren Arbeitszentren zu reisen“, sagten sie jedoch nicht, wie kommen an ihren Arbeitsplätzen an.

Was seit dem frühen Morgen in einigen Gegenden der Innenstadt von Lima gesehen wurde, ist der informelle öffentliche Verkehr.

ANKÜNDIGUNG DES PRÄSIDENTEN

Nach einem Treffen des Ministerrates verfügte Präsident Pedro Castillo, dass die Provinz Lima und Callao zusätzlich zur Unentfernbarkeit der Bürger am Dienstag, dem 5. April, zum Notfall erklärt werden.

In seiner Botschaft an die Nation rief er auch zu Ruhe und Gelassenheit für die Bürger auf und betonte, dass jeder Protest im Land ein verfassungsmäßiges Recht sei, aber immer im Rahmen des Gesetzes erfolgen müsse.

„Angesichts der Gewaltakte, die einige Gruppen durch die Blockade der Zugänge zu Lima und Callao auslösen wollten, und um den Frieden und die innere Ordnung wiederherzustellen, verfügte der Ministerrat den Ausnahmezustand, mit dem die verfassungsmäßigen Rechte in Bezug auf Freiheit und persönliche Sicherheit ausgesetzt wurden. die Unverletzlichkeit des Wohnsitzes und die Versammlungsfreiheit in der Provinz Lima und Callao „, sagte er.

Er fügte hinzu, dass es genehmigt wurde, am Dienstag, dem 05. April, die Unentfernbarkeit der Bürger von 2:00 bis 23:59 Uhr zu erklären, um die Grundrechte aller Menschen zu schützen, und betonte, dass diese Maßnahme die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen für alle Peruaner und Peruaner nicht behindern werde.

