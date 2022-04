„Gotham“: Der Ursprung der Charaktere von Batman in einer unverzichtbaren Visionspolizei für Fans

Als Christopher Nolan seine Batman-Trilogie abschloss, wussten die Fans des Charakters, dass ein sehr hoher Punkt in der Geschichte des Charakters erreicht worden war und dass es nicht einfach sein würde, Erfolg und Qualität in einem neuen Film zu wiederholen. Es wäre auch nicht einfach, die Herkunft des Charakters nachzuzählen. Zu diesem Zeitpunkt machte eine Serie eine gewagtere Wette: die Herkunft aller Charaktere von Gotham City. Die Serie hieß Gotham, ist auf Netflix zu sehen und gab Fans von DC Comics fünf Staffeln und insgesamt einhundert Folgen lang die Möglichkeit, langatmige Geschichten aus der ganzen Fantasie von Batman zu genießen.

Der Protagonist von Gotham ist James Gordon (Ben McKenzie), ein neuer Polizist, der dem Gotham City Police Department beitritt. Er wird Harvey Bullock (Donal Logue) als Partner zugeteilt. Gordon und Bullock haben zwei entgegengesetzte Ansichten: Während der Rookie sich mit strengen Codes umgeht, hat der Veteran einen ernüchterten und weniger strengen Blick auf seine Arbeit. Der erste Fall, dem sie sich stellen müssen, ist der Mord an Thomas und Martha Wayne, einem Ehepaar von Millionären, die in einer Gasse vor den Augen ihres Sohnes Bruce Wayne (David Mazouz) getötet wurden. Gordon trifft den Jungen Bruce und seinen Butler Alfred Pennyworth (Sean Pertwee) und verspricht, dass er die Verantwortlichen für das Verbrechen finden wird.

Gotham City ist eine Höhle der Korruption und die Kriege zwischen Gangstern beginnen, neue Protagonisten zu haben. Die Serie beginnt eher wie ein Polizist als wie eine Superheldengeschichte. Es gibt eine gewisse Mehrdeutigkeit in der Einstellung und Technologie, wodurch die Zeit, in der sie stattfindet, ungenau wird. Penguin, Riddle, Catwoman, sie alle beginnen als plausible Charaktere aus der realen Welt und werden nach und nach zur Welt der Comics. Obwohl sie den Namen Joker/Joker nicht verwendeten, da sie ihn für wertvoller für die Filme hielten, ist einer der Charaktere, die später in der Handlung erscheinen, Jerome Valeska (Cameron Monaghan), ein klarer Hinweis auf ihn.

Gotham ist keine Serie von Spezialeffekten und das fantastische Element schlüpft allmählich in die Geschichte und nimmt im Laufe der Jahreszeiten zu. Die zentrale Geschichte ist die eines guten Polizisten, der immer tiefer in die dunkle Seite geht. Seine Freundin Barbara Kean (Erin Richards) verwandelt sich ebenfalls Kapitel für Kapitel. Der Junge Bruce wird ein Teenager und kämpft gegen seine eigenen Geister, während Schmerz und Rache sein Herz dominieren. Catwoman (Camren Bicondova), Penguin (Robin Lord Taylor) und Riddle (Cory Michael Smith) sind ebenfalls drei riesige Charaktere, deren Entwicklung über hundert Folgen hinausgeht.

Die ersten beiden Staffeln sind die mächtigsten, aber die vierte Staffel zeigt Bruce Wayne als den Helden, der er werden wird, und was schließlich die Existenz aller anderen rechtfertigt. Die Charaktere der Bösewichte wachsen im Laufe der Jahreszeiten und die Schwankungen zwischen den Seiten der Charaktere sind auch ein Teil von Gothams Gnade. Da es sich um eine Welt handelt, die jedem so vertraut ist, ist es ein echtes Verdienst, eine Serie mit einer starken Identität zu versehen. Ironischerweise ist das hier beschriebene Universum gewalttätiger als das von Filmen, als ob es bereit wäre, von einem erwachseneren Publikum gesehen zu werden. Es hat auch den Raum, viele Bösewichte zu entwickeln, was Spielfilme aus offensichtlichen Gründen nicht haben.

Die fünfte Staffel beginnt mit einer Gotham City, die durch Gebiete unterteilt ist, die von einem Bandenkrieg dominiert werden. Sie ist jedoch die kürzeste der fünf. Daher wird geschätzt, dass die endgültige Entwicklung der Charaktere die Form erreicht, die ihrer im Volksmund am ähnlichsten ist. Es ist eine echte Auszeichnung für Fans der Serie und Fans des Batman-Universums. Es ist ein langes Prequel, das zu dem großartigen Moment führt, auf den alle warten. In dieser Hinsicht enttäuscht Gotham nicht im geringsten.

Die Serie respektiert viele Elemente des ursprünglichen Kanons, setzt aber gleichzeitig darauf, in vielen Momenten ein eigenes Imaginäres zu schaffen. An dieser Stelle und wie in der gesamten Mythologie ist Batman ein Charakter, von dem es viele Versionen gibt. Während jeder neue Film ein Blockbuster ist, zeigt Gotham auch, dass es genug Material für eine Serie wie diese und viele andere gibt. Einhundert Folgen zeigen, wie unerschöpflich die Welt von Gotham ist, in diesem Fall zentriert sich die Figur von James Gordon. Batman, ein Charakter mit mehr als achtzigjähriger Geschichte, der seine Popularität intakt hält.

LESEN SIE WEITER