„Es ist beschämend, dass der Zugang zum Recht auf Gesundheit rechtliche Schritte erfordert“: Büro des Bürgerbeauftragten

Das Büro des Bürgerbeauftragten sandte eine starke Botschaft an die Akteure des kolumbianischen Gesundheitssystems, da die im Land erbrachten Dienstleistungen unsicher waren. Das Unternehmen erklärte, dass es für Bürger nicht zulässig ist, rechtliche Schritte einzuleiten, um auf ihre Rechte zuzugreifen.

Das Unternehmen gab an, dass dieser Aufruf zur Aufmerksamkeit im Rahmen des Starts der umfassenden Brigaden zur Förderung und Prävention der Rechte auf Gesundheit und soziale Sicherheit im Jahr 2022 erfolgt. In diesem ersten Zyklus befasst sich das Büro des Bürgerbeauftragten mit Beschwerden von Benutzern in Caquetá, Huila und Putumayo.

Das Büro des Bürgerbeauftragten versicherte, dass im vergangenen Jahr mehrere dieser Tage in verschiedenen Regionen des Landes vorgezogen wurden und dank ihnen es möglich war, 90% der Beschwerden der Bürger zu lösen. Er wies jedoch darauf hin, dass das Ideal darin bestehe, dass die Bürger weder auf Vormundschaftsmaßnahmen noch auf direkte Intervention des Büros des Bürgerbeauftragten zurückgreifen müssen, um das Grundrecht auf Gesundheit zu gewährleisten.

Es wurde detailliert beschrieben, dass die wichtigsten anfälligen Verhaltensweisen die Verweigerung oder das Fehlen von Möglichkeiten bei Verfahren, Operationen, Labortests und diagnostischer Bildgebung sind, die 29% der Fälle ausmachen. Die Liste enthält die mangelnde Möglichkeit bei Terminen mit Spezialisten (24%) sowie die Verweigerung, mangelnde Gelegenheit oder teilweise Abgabe von Arzneimitteln, die im grundlegenden Gesundheitsplan enthalten sind (20%).

Vor diesem Hintergrund forderte der Bürgerbeauftragte die Gebietskörperschaften auf, die ihnen gesetzlich übertragenen Funktionen und Befugnisse für die ordnungsgemäße Einhaltung der IPS und EPS auszuüben. Er bekräftigte auch, wie wichtig es ist, alle Pläne der Kommunalverwaltung zu entwerfen und in den Gesundheitsplan des Ministeriums zu integrieren.

Der Anwalt wandte sich direkt an die Verwaltungsstellen des Health Benefit Plan und erinnerte sie an drei ihrer Aufgaben:

1) Stellen Sie ein angemessenes und georeferenziertes Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern gemäß der Adresse seiner Mitglieder sicher

2) Ergreifen Sie förderliche Maßnahmen, um eine Unterbrechung der Behandlung und Rehabilitation von Patienten zu vermeiden

3) Führen Sie unter anderem Qualitäts- und Compliance-Audits für Ihr Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern durch.

Während diese Probleme gelöst werden, versicherte das Büro des Bürgerbeauftragten, dass es weiterhin Menschen in Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte mit Schwerpunkt auf Gesundheit und sozialer Sicherheit ausbilden und ausbilden wird. Darüber hinaus werden sie in harmonischer Zusammenarbeit mit den Vertretern, Richtern, Gesundheitssekretären und der Gewerkschaftsleitung der Lehrer Dialogtreffen abhalten, um Maßnahmen zum Schutz der Rechte zu koordinieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass allein zwischen Januar und Mai dieses Jahres 30.164 Bürger Vormundschaften gegen EPS eingereicht haben, während 2020 laut Change.org, das Daten vom Büro des Bürgerbeauftragten, dem Verfassungsamt, sammelte, 81.899 dieser Beschwerden registriert wurden Gericht und die National Superintendency of Health.

Zusätzlich zum Rückgriff auf Vormundschaftsressourcen fordern die Bürger die Achtung des Rechts auf Gesundheit durch digitale Plattformen wie Change.org, in denen zwischen 2020 und 2021 879 Petitionen eingereicht wurden, die SuperSalud und EPS zur Genehmigung auffordern Behandlung, Verabreichung von Medikamenten und Durchführung von Operationen.

Von den 879 Initiativen, die von mehr als 5'587.000 Bürgern unterstützt, unterzeichnet und geteilt wurden, erhielten nur 48 Antworten direkte Antworten von den Behörden, weniger als 6%.

LESEN SIE WEITER:

UN fordert Kolumbien zu einem Wahlkampf ohne Gewalt und Stigmatisierung auf

Verfassungsgericht stellt systematische Rechtsverletzung von URIs und Polizeidienststellen fest