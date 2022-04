„Es gibt Canelo für alle“: Mauricio Sulaimans Botschaft an die Herausforderer von Saul Álvarez

Obwohl Saúl Alvarez die Herausforderung annahm, sich Dmitry Bivol, einem der wettbewerbsfähigsten Boxer im Halbvollgewicht, zu stellen, geht die Kritik an den Rivalen, denen er sich geweigert hat, weiter zu treten. In diesem Zusammenhang richtete Mauricio Sulaimán, Präsident des World Boxing Council (WBC), eine Botschaft an Boxer, die daran interessiert waren, das beste Pfund für Pfund der Welt herauszufordern, und schloss nicht aus, dass Canelo die Schlägereien in Zukunft akzeptieren könnte.

„Du musst ruhig sein, offensichtlich will jeder gegen Canelo kämpfen , denn es ist ein Kampf, der dein Leben löst (...) Canelo hat eine Agenda für dieses Jahr. Es gibt viele Möglichkeiten und die Tuneos sind definitiv sehr gut. Benavidez beginnt gegen Lemiux, Caleb Plant erscheint, Charlo. Wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten, aber das Problem ist nicht, in Verzweiflung zu geraten. Ich denke, es gibt Canelo für alle und für eine lange Zeit „, sagte er nach seiner Teilnahme am WBC Traditional Coffee Tuesday.

Informationen in der Entwicklung*