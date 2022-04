Einen Monat nach den Unruhen im Corregidora-Stadion: Veto, Verhaftung und Entlassung von Beamten

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

Ein genauer Monat ist vergangen, seit der mexikanische Fußball eines der gewalttätigsten Kapitel seiner Geschichte erlebt hat. Der neunte Spieltag des Grita México Clausura 2022-Turniers wird von den gewalttätigen Ereignissen geprägt sein, die auf dem Platz von beobachtet wurden das Estadio Corregidora während des Streits um das Spiel zwischen Querétaro und Atlas. Nach 31 Tagen führt die Zählung des Schadens zu Verletzten, Häftlingen, Strafen und Entlassungen, zusätzlich zu der internationalen Schande und Empörung, auf die die Liga MX hingewiesen wurde.

Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit den Unruhen waren die Entlassungen von Miguel Ángel Contreras, Sekretär für Bürgersicherheit, und Carlos Rodríguez Di Bella, Leiter des Katastrophenschutzes des Unternehmens. Dies nach Abgrenzung der Zuständigkeiten bei den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft.

„Die bedauerlichen Ereignisse des Corregidora-Stadions am 5. März erfüllten die Queretaner mit Empörung, Überraschung und großem Schmerz. Er zeigte Mexiko ein Gesicht und die ganze Welt war verzerrt von dem, wer wir wirklich sind. (...) Ich wies an, ohne Eile, aber ohne zu zögern, gegen die Verantwortlichen vorzugehen. Diese Handlungen mussten nach einem ordnungsgemäßen Verfahren bestraft werden. Wir waren hinter Kriminellen her, nicht nach Straftätern. In Querétaro, wer zahlt es „, sagte Gouverneur Mauricio Kuri in seinem jüngsten Bericht.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Fast zwei Wochen nach den Ereignissen legte das Kabinett der Bundesverwaltung einen offiziellen Bericht des Ministeriums für Sicherheit und Bürgerschutz vor. Durch Untersekretär Ricardo Mejía Berdeja wurde der Fall von nationalen Institutionen angesprochen, nachdem die Angelegenheit auf der Pressekonferenz von López Obrador am

Donnerstag, 17. März.

Zu dieser Zeit führte das Ergebnis der Arbeit zu 35 Durchsuchungsbefehlen in fünf Gemeinden des Unternehmens (Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón und San Juan del Río), die zur Verhaftung von 25 Personen geführt hatten. Von dieser Zahl wurden vier des versuchten Mordes beschuldigt, während die andere große Mehrheit der Gewalt in öffentlichen Spektakeln beschuldigt wurde.

„Wir haben uns mit den Behörden des mexikanischen Fußballverbandes und der Liga MX abgestimmt, die ihre eigenen Protokolle und Sanktionen angekündigt haben, die der Privatsphäre entsprechen. Es wurde jedoch ein Mechanismus für die Kommunikation und den Informationsaustausch eingerichtet, um die lokalen Behörden in Ermangelung von Gewalt „, sagte er. Mejia Berdeja.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

Der mexikanische Fußballverband sanktionierte die Weißen Hähne von Querétaro mit folgenden Maßnahmen:

- Um das Spiel gegen Atlas am neunten Tag der Clausura 2022 mit drei Toren auf Null zu verlieren

- Spiele ein Jahr lang jedes Heimspiel hinter verschlossenen Türen (vom 08. März 2022 bis 07. März 2023). In gleicher Weise seine Grundkräfte und seine weibliche Kategorie.

- Wirtschaftssanktion (sie haben nicht verraten, wie hoch der Betrag ist).

- Die Animationsgruppe aus Querétaro wurde drei Jahre lang daran gehindert, an den Spielen teilzunehmen, die die Mannschaft zu Hause ausübt.

Nach den Berichten der Staatsanwaltschaft sowie der staatlichen Regierungsbehörden hat das Ergebnis der Ermittlungen zum Abschluss von 46 Durchsuchungen geführt, mehr als 400 Videos analysiert und 32 Personen festgenommen, denen schwere Verbrechen vorgeworfen werden. „Die Ermittlungen gehen weiter. Diejenigen, die an dieser Barbarei teilgenommen haben und weiter fliehen, warne ich Sie erneut: kapitulieren. Es wird keinen Ort geben, an dem sie sich verstecken können „, sagte Kuri.

