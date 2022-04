Ein Mann, der sich auf einem Festival um Autos kümmerte, gewann bei einer Auslosung der Veranstaltung ein neues Auto.

Javier Acosta ist ein „Autobetreuer“ aus dem Departement Maldonado im Osten Uruguays. So werden Personen genannt, die sich auf der Straße um Autos kümmern, im Land und werden nach Belieben des Fahrers vergütet, wenn sie mit ihrem Fahrzeug abreisen. Dieser Mann reiste zur 35. Ausgabe des Minen- und Aprilfestivals, das von Freitag, dem 1. April bis Sonntag, dem 3. April, stattfand, in die Stadt Minas im Zentrum des Landes.

Neben den Shows mehrerer nationaler Künstler erlebte das Festival auch einen Moment großer Aufregung, als Acosta, der zur Veranstaltung gegangen war, um als Autopflege zu üben, ein neues Auto in einem Unentschieden gewann.

Der Mann hatte die Tombola Nummer 2.482 gekauft und am Sonntagabend gewann er ein Renault Sandero-Auto. Nachdem ein Mädchen ein Stück Papier mit der Nummer, die der Autoverwalter gekauft hatte, aus einem riesigen Glas gezogen hatte, kam der Mann zum Schrei von „Olé, Olé, Javier“ auf die Bühne, wo er vor dem Applaus der Anwesenden die Zahlen zog, um seinen Preis zu erhalten.

Laut Acosta selbst besucht er jedes Jahr das Festival mit seinem Bruder, der im Departement Lavalleja lebt, wo sich die Stadt Minas befindet. „Was mir am meisten gefiel und mich am meisten befriedigt hat, waren die Ovationen der Menschen. Das hat mich am meisten bewegt, nicht so sehr für den Preis; es hat mich glücklich gemacht „, sagte der Gewinner Underlining.

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

Seit mehr als 20 Jahren widmet sich Acosta der Pflege von Autos in verschiedenen Teilen des Landes, wo normalerweise mehr Bewegung herrscht, da die Spitzen höher sind. Zum Beispiel bietet es im Bikini Beach Parador in Punta del Este einen Parkservice an.

Das Interview wurde im Hospital de Maldonado geführt, weil sein Partner dort einer gynäkologischen Studie unterzogen wurde, um das Geschlecht des erwarteten Babys zu bestimmen. „Dieser kam mit einem 0 Kilometer den Arm hinunter“, sagte er.

Autopflege in Uruguay

In Uruguay kann ein Autositter bis zu 400 uruguayische Pesos pro Tag (10 US-Dollar) verdienen, wenn er acht Stunden an einem Block arbeitet. Im Jahr 2019 beschäftigte die Regierung von Montevideo rund 2.000 informelle Arbeiter dieses Typs.

Im Jahr 2017 wurde eine Studie von José María Cabrera und Alejandro Cid zur Autopflege in Uruguay im Journal of Economic Analysis veröffentlicht. Diese Analyse ergab, dass die Formalisierungspolitik durch die Abteilungsregierungen besteht, weil sie laut dem Bericht den Status der Autopflege erhöht, solange die Aktivität vom System legitimiert wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeit nicht mehr zum informellen Markt gehört.

Die Studie warnt davor, dass die Gewährung eines Nießbrauchsrechts, dh dass jedem Block ein Block zugewiesen ist, eine größere Arbeitsplatzsicherheit für die Autopflegeperson bedeuten kann. Die Formalisierung erfordert jedoch aufgrund der grundlegenden Verfahren, die für den Erhalt der Genehmigung erforderlich sind, eine rechtliche Existenz in der Gesellschaft. In vielen Fällen ist dies ein Problem, da die Unterlagen nicht auf dem neuesten Stand sind.

LESEN SIE WEITER: