Dies ist Chinas strenge Anti-COVID-Strategie, die Familien zur Trennung zwingt

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Obwohl Chinas Statistiken zur Anzahl der Fälle und Todesfälle durch COVID-19 nicht immer klar sind, wurden an diesem Sonntag mehr als 13.000 neue Patienten gemeldet, eine Zahl ähnlich dem Vortag, dem höchsten Stand seit Februar 2020, als das SARS-CoV-2-Virus Wuhan, das Gebiet, besonders belästigte wo es einige Monate zuvor zum ersten Mal entdeckt wurde.

Von den gestern gemeldeten Fällen wurden in Shanghai etwa 9.000 festgestellt, obwohl die Gesundheitsbehörden angaben, dass es keine neuen Todesfälle gegeben habe und dass die meisten Fälle, 11.711, asymptomatisch waren.

In diesem Rahmen wird die als COVID Zero bekannte Gesundheitsstrategie, die von der Regierung seit der Ómicron-Variante, der bisher ansteckendsten, angeordnet wurde, seit mehreren Wochen entwickelt. Diese Bestimmung erfordert die Beseitigung von Ausbrüchen in Shanghai, der größten Stadt Chinas, und in der Provinz Jilin im Nordosten des Landes, wo die mehr als 24 Millionen Einwohner in ihre Häuser beschränkt waren.

Angesichts des Auftretens von SARS-CoV-2 und seiner hohen Ansteckungsrate, insbesondere in der jüngsten Welle der Ómicron-Variante, entschieden sich einige Länder für sehr strenge Richtlinien, um die Übertragung und Verbreitung des Virus zu verhindern. Seit Beginn der Pandemie bedeutete dies die Schließung von Grenzen, Beschränkungen der Ein- und Ausreise von Reisenden, die strikte Isolierung positiver Fälle und sogar die Schließung ganzer Stadtteile oder Städte angesichts zunehmender Infektionen.

Diese Strategie hat wahrscheinlich Tausende von Todesfällen und schweren Krankheiten in Asien und Ozeanien verhindert. Experten bestehen jedoch darauf, dass sie von starken Impfkampagnen begleitet werden müssen, um ein hohes Maß an Immunität zu erreichen, und dass die Beschränkungen im Laufe der Zeit nicht aufrechterhalten werden. Genau genommen sind China und Hongkong zwei große Vertreter dieser sogenannten „Zero-COVID“ -Politik. Stattdessen entschieden sich Europa und Amerika in den ersten Monaten des Jahres 2020 für strenge Schließungen und lockerten dann die Bedingungen, als die Infektionen zurückgingen, um Gesundheit und Wirtschaft in Einklang zu bringen.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

Nach dem ersten Ausbruch in der Stadt Wuhan, wo im Dezember 2019 der erste Coronavirus-Fall des Planeten festgestellt wurde, und nach den ersten Monaten der vollständigen Schließung gelang es China, Infektionen und Todesfälle während eines Großteils der Pandemie stabil einzudämmen. Dieses Szenario änderte sich jedoch gegen Anfang März. Aus diesem Grund beschloss die Regierung, 9 Millionen Einwohner der Stadt Changchun im Nordosten des Landes einzuschließen. Die Bewohner dieses Gebiets wurden drei Runden PCR-Tests unterzogen, um die Fälle zu verfolgen und die Kurve zu verlangsamen.

Dann, letzte Woche, organisierten die Behörden eine Quarantäne in der Stadt Shanghai, der Finanzhauptstadt und der größten Stadt Chinas mit 26 Millionen Einwohnern, die vor einem starken Wiederaufleben von COVID-19 steht.

Die in Shanghai am traumatischsten erweist sich unter anderem als die Trennung von Kindern mit COVID-19-positivem von ihren Eltern, um die Ausbreitung der Epidemie zu verhindern, die einen weit verbreiteten öffentlichen Aufschrei ausgelöst hat. Mehr als 30 Länder schrieben an das chinesische Außenministerium und forderten die Behörden auf, diesen Schritt nicht zu unternehmen.

Laut chinesischen Gesundheitsmaßnahmen sollten Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, auch wenn sie asymptomatisch sind oder eine leichte Erkrankung haben, isoliert werden. Die Behörden von Shanghai bestätigten am Montag, dass die Maßnahme auch für Minderjährige gilt, auch wenn es sich um Babys handelt.

Internationale Medien berichteten, dass diese Bestimmung bei den Familien der Stadt für Betäubung sorgte. „Wenn das Kind jünger als sieben Jahre ist, werden diese Kinder in einem öffentlichen Gesundheitszentrum behandelt“, sagte Wu Qianyu, ein Beamter des städtischen Gesundheitsdienstes. „Für ältere Kinder oder Jugendliche (...) isolieren wir sie hauptsächlich an zentralisierten (Quarantäne-) Orten“, fügte er hinzu. Der Beamte erklärte, dass „wenn einer der Eltern infiziert ist, er das Kind begleiten und sich um es kümmern kann“ an einem besonderen Ort, „wo es behandelt wird“ . In den sozialen Medien haben mehrere Familien ihre Empörung über diese Maßnahme gezeigt. „Müssen Eltern jetzt 'die Bedingungen erfüllen' (infiziert sein), um ihre Kinder zu begleiten? Es ist absurd! Es ist ein elementares Recht „, sagte ein Benutzer im sozialen Netzwerk Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

Internationale Medien sagten, dass mehrere Videos, die nicht überprüft werden konnten, in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, in denen kleine Kinder und unbegleitete Babys in öffentlichen Gesundheitszentren gezeigt wurden.

Den Menschen in Shanghai ist es sogar verboten, in die Gärten ihrer Gebäude zu gehen und durch die Plätze der Nachbarschaften zu gehen. Sie konnten nicht einmal ihre Hunde mitnehmen, um sich zu erleichtern, berichteten internationale Medien. Dies wurde durch die Trennung der Kinder von ihren Familien und den Mangel an Vorräten noch verstärkt. Am vergangenen Donnerstag musste sich der Generalsekretär der Stadtregierung von Shanghai, Ma Chunlei, bei der Bevölkerung für „die unzureichenden Garantien für das Leben der Menschen in geschlossenen Gebieten“ entschuldigen. Darüber hinaus konnten Menschen mit chronischen Krankheiten in Krankenhäusern, in denen die Notaufnahmen geschlossen waren, keinen Zugang zu ihren Medikamenten und Behandlungen erhalten. Sie mussten jedoch wieder geöffnet werden, nachdem bekannt war, dass zwei Personen an Asthmaanfällen und mangelnder Versorgung gestorben waren.

Das französische Konsulat und die britische Botschaft gaben an, die Briefe im Namen anderer Länder, einschließlich der Staaten der Europäischen Union und anderer wie Norwegen, der Schweiz, Australien und Neuseeland, zu schreiben, nachdem sie von den Schwierigkeiten erfahren hatten, die durch die Schließung Shanghais verursacht wurden Stadt in zwei Phasen ab dem 28. März durchgeführt.

Die britische Botschaft äußerte sich besorgt über die Situation der britischen Bürger in China. Asymptomatische oder leichte Fälle sollten an „eine spezialisierte Isolationseinrichtung mit Personal geschickt werden, das auf Englisch kommunizieren kann“, heißt es in dem Schreiben des französischen Konsulats, von dem Reuters eine Kopie sah und anhand von zwei Quellen verifiziert hatte.

Derzeit werden asymptomatische Fälle an zentrale Quarantänezentren geschickt, von denen einige als ungesund und überfüllt beschrieben wurden.

Die britische Botschaft sagte, es gebe Bedenken hinsichtlich der Bedingungen und des Mangels an Privatsphäre in neu eingesetzten mobilen Krankenhauseinrichtungen und fügte hinzu, dass die Isolation in diplomatischen Wohnungen eine „bevorzugte Lösung im Einklang mit unseren Privilegien der Wiener Konvention“ sei, in dem von Reuters gesehenen und von zwei Quellen verifizierten Brief. .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun

China hat seine Bevölkerung fast ausschließlich mit selbst hergestellten Formeln, den Impfstoffen Sinopharm und CoronaVac, geimpft. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden erhielten 85,5 Prozent der Bevölkerung zwei Dosen, es wurden jedoch keine Zahlen zur Verstärkung verbreitet.

Einer der Nachteile besteht darin, dass diese Impfstoffe zwar eine gute Barriere gegen schwere Krankheiten und Todesfälle darstellen, ihre Wirksamkeit jedoch beim Schutz vor Infektionen viel geringer ist. Aus diesem Grund fragen sich viele, was passieren würde, wenn China die Beschränkungen und die „Null-COVID“ -Strategie aufheben würde, wie viel Infektionen in einer Bevölkerung ohne robuste Immunität ausmachen könnten.

Dem asiatischen Land gelang es, die größte Impfkampagne seiner Geschichte durchzuführen und Impfstoffe in Rekordgeschwindigkeit zu entwickeln. So wurden 2021 2,8 Milliarden Dosen im Land verteilt.

Yanzhong Huang, leitender globaler Gesundheitsforscher beim US Council on Foreign Relations (CFR), erklärte, dass sowohl China als auch Hongkong „eine Null-COVID-19-Strategie verfolgt haben, beide eine große ungeimpfte ältere Bevölkerung haben und darüber hinaus (beide) nicht in die Entwicklung der Kapazitäten der öffentlichen Gesundheit vor dem Einbruch der Ómicron-Welle“. Darüber hinaus gibt es in China „einen großen Prozentsatz der Allgemeinbevölkerung, der dem Virus aufgrund von „null COVID-19“ nicht ausgesetzt war oder mit Impfstoffen geimpft ist, die (Studien zufolge) Infektionen nicht wirksam verhindern.“

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song

Im März hatte China eine ungefähre Impfrate von mehr als 87%, die bei der Immunisierung älterer Menschen jedoch niedriger war als in Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich. Aus diesem Grund wird geschätzt, dass 40 Millionen Chinesen über 60 Jahren nach Angaben der chinesischen National Health Commission noch keinen Impfstoff erhalten haben. Während etwa 80% der 264 Millionen älteren Menschen in China vollständig geimpft sind, sinkt dieser Prozentsatz für die Gruppe, die am stärksten von COVID-19 betroffen ist, auf nur etwa die Hälfte.

LESEN SIE WEITER