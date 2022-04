Dies besagt das oberste Dekret, das an diesem Dienstag, dem 5. April, die obligatorische soziale Immobilisierung in Lim und Callao vorsieht

Die Welle der Gewalt, die während des nationalen Verkehrsstreiks entfesselt wurde, zwang Die peruanische Regierung soll heute, Dienstag, den 5. April, von 14.00 bis 23.59 Uhr die obligatorische soziale Immobilisierung festlegen. Das Dekret des Obersten Notstands wurde bereits in den gesetzlichen Bestimmungen der offiziellen Zeitung El Peruano veröffentlicht.

Dieses Notfalldekret ist unter seinen Rechtfertigungen der Ansicht, dass „Artikel 44 der politischen Verfassung Perus vorsieht, dass die Hauptaufgabe des Staates darin besteht, die uneingeschränkte Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten, die Bevölkerung vor Bedrohungen ihrer Sicherheit zu schützen und die allgemeine Wohlfahrt zu fördern zur Gerechtigkeit und zur integralen und ausgewogenen Entwicklung der Nation“.

„Artikel 137 der Magna Carta legt fest, dass der Präsident der Republik mit Zustimmung des Ministerrates für einen bestimmten Zeitraum im gesamten Staatsgebiet oder in einem Teil davon erlassen und dem Kongress oder dem Ständigen Ausschuss die genannten Ausnahmezustände melden kann in diesem Artikel, einschließlich des Ausnahmezustands, im Falle einer Störung des Friedens oder der inneren Ordnung, einer Katastrophe oder schwerwiegender Umstände, die das Leben der Nation beeinträchtigen, und der Ausübung von verfassungsmäßigen Rechten in Bezug auf Freiheit und Sicherheit der Person, der Unverletzlichkeit des Hauses und der Freiheit Montage und Transit im Gebiet“.

Darüber hinaus „ist es in Anbetracht des aktuellen Kontextes aufgrund der Maßnahmen, die während der oben genannten Protestmaßnahmen ergriffen wurden, erforderlich, die Bestimmungen zur Aussetzung der Ausübung der Verfassungsrechte zu ändern, um die öffentliche Ordnung und die innere Ordnung sowie das Leben und Gesundheit der /as Peruaner“

„Änderung von Artikel 2 des Obersten Dekrets Nr. 025-2022-PCM, der den Ausnahmezustand in Metropolitan Lima im Departement Lima und in der verfassungsmäßigen Provinz Callao verlängert

Artikel 2 des Obersten Dekrets Nr. 025-2022-PCM ändern, mit dem der Ausnahmezustand in Metropolitan Lima im Departement Lima und in der verfassungsmäßigen Provinz Callao verlängert wird, wie folgt lautet:

Artikel 2. Aussetzung der Ausübung der Verfassungsrechte

2.1. Während des Ausnahmezustands, auf den in dem vorstehenden Artikel und in dem genannten Wahlkreis Bezug genommen wird, werden die verfassungsmäßigen Rechte in Bezug auf die Unverletzlichkeit des Hauses, die Durchgangsfreiheit innerhalb des Inlandsgebiets, die Versammlungsfreiheit sowie die Freiheit und Sicherheit der Person ausgesetzt. die in Artikel 2 (9), (11), (12) und (24) (f) der politischen Verfassung Perus enthalten sind.

2.2. Von 02.00 Uhr bis 23:59 Uhr am Dienstag, 5. April 2022, ist die obligatorische soziale Immobilisierung für alle Personen in ihren Häusern, in den Bezirken von Metropolitan Lima, im Departement Lima und in der verfassungsmäßigen Provinz Callao vorgesehen.

2.3. Während der obligatorischen sozialen Immobilisierung sind unbedingt erforderliche Mitarbeiter, die an der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, Medikamenten, Kontinuität von Wasser, Abwasserentsorgung, Strom, Gas, Kraftstoff, Telekommunikation und damit verbundenen Aktivitäten, Reinigung und Abfallsammlung beteiligt sind, von festen Gütern befreit, Beerdigung Dienstleistungen, Transport von Fracht und Waren und damit verbundene Aktivitäten.

2.4. Während der obligatorischen sozialen Immobilisierung dürfen Apotheken und Apotheken gemäß der Norm des Faches betreuen.

2.5. Presse-, Radio- oder Fernsehpersonal darf während der Zeit der obligatorischen sozialen Immobilisierung auf Reisen gehen, sofern es seinen persönlichen Arbeitsausweis, seinen jeweiligen journalistischen Ausweis und seinen nationalen Ausweis zu Identifikationszwecken mit sich führt. Die Autorisierung ist auch für mobile Einheiten, die sie zur Erfüllung ihrer Funktion transportieren, umfangreich.

2.6. Personen, die dringend oder notfallärztliche Hilfe benötigen, weil sie einem ernsthaften Risiko für ihr Leben oder ihre Gesundheit ausgesetzt sind, dürfen auch mit einem privaten Fahrzeug oder einem Fußgängerfahrzeug reisen und Medikamente kaufen.

2.7. Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor führen gemäß den einschlägigen Vorschriften nur Fernarbeit aus.“

Refrendo

Das Oberste Dekret wird vom Präsidenten des Ministerrates, dem Innenminister, dem Verteidigungsminister und dem Minister für Justiz und Menschenrechte gebilligt.

Der Standard, der in einer außerordentlichen Ausgabe des Hefts für rechtliche Standards des Amtsblatts El Peruano veröffentlicht wurde, wird vom Präsidenten der Republik, Pedro Castillo, und vom Präsidenten des Ministerrates, Aníbal Torres, unterzeichnet.

Außerdem von den Ministern José Luis Gavidia Arrascue (Verteidigung), Alfonso Chávarry Estrada (Inneres) und Félix Chero Medina (Justiz und Menschenrechte).

LESEN SIE WEITER