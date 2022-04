Die USA gratulierten Chaves zu seinem Sieg in Costa Rica und setzen sich für die „Stärkung der bilateralen Beziehungen“ ein

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Rodrigo Chaves, den von der Social Democratic Progress Party gewählten Präsidenten von Costa Rica, zu seinem Sieg in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag beglückwünscht und seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, „die bilateralen Beziehungen zu stärken“.

„Die Vereinigten Staaten gratulieren Rodrigo Chaves Robles zu seiner Wahl zum nächsten Präsidenten von Costa Rica. Wir gratulieren auch den Costa-Ricanern zur Teilnahme und Durchführung eines Wahlprozesses, der mit den starken demokratischen Traditionen Costa Ricas im Einklang steht „, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

Daher betonte er, dass „Costa Rica ein Leuchtfeuer der Demokratie in Amerika und der Welt darstellt“. „Unsere bilateralen Beziehungen wurzeln weiterhin in gemeinsamen demokratischen Werten, die Freiheit, Inklusivität und Achtung der Menschenrechte stärken“, fügte er hinzu, so eine auf der Website des Außenministeriums veröffentlichte Erklärung.

„Wir hoffen, die Beziehungen zwischen unseren Nationen zu stärken, um unsere gemeinsamen Interessen zu fördern, einschließlich des humanen Managements der Migration, des Umweltschutzes und der Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern in der Region auf eine sicherere, wohlhabendere und demokratischere Hemisphäre“, bemerkte Blinken.

Chaves Robles gewann die Wahlen mit 52,9 Prozent der Stimmen. Der Hauptkonkurrent von Chaves, José María Figueres, von der Nationalen Befreiungspartei (PLN) hat 47,1% der Stimmzettel gewonnen, wobei die Wahlen durch mehr als 40% Enthaltung gekennzeichnet waren.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres

Der designierte Präsident drehte somit die Ergebnisse der ersten Runde um, in der der ehemalige Präsident Figueres gewann. Die zweite Runde musste abgehalten werden, da keiner der Kandidaten in der ersten Runde im Februar die Schwelle von 40 Prozent der Unterstützung überschritt.

Der Ökonom und ehemalige Weltbankbeamte Rodrigo Chaves wurde an diesem Sonntag zum 49. Präsidenten in der Geschichte Costa Ricas gewählt, nachdem er eine Kampagne versprach, in der er „Veränderung“ und Bekämpfung der Korruption versprach und in der er an der Kontroverse über Fälle sexueller Belästigung und angeblicher Parallele beteiligt war Strukturen der Finanzierung.

Chaves von der jungen sozialdemokratischen Fortschrittspartei gewann 52,9% der Stimmen, um den ehemaligen Präsidenten José María Figueres Olsen von der traditionellen Nationalen Befreiungspartei zu besiegen.

Der Kandidat überraschte im vergangenen Februar 6 in der ersten Runde mit dem zweiten Platz, um gegen den ehemaligen Präsidenten Figueres in die zweite Runde zu kommen.

Chaves, 60, hat vorgeschlagen, die Korruption anzugreifen, für die er frühere Regierungen, einschließlich der der rivalisierenden Partei, verantwortlich macht, und tiefgreifende Staatsreformen durch ein Referendum umzusetzen, was von seinen Gegnern als Populismus gebrandmarkt wurde.

Zu den Versprechen des Kandidaten gehören die Reduzierung der Verfahren für Unternehmer und soziale Sicherheit, Änderungen der Bildungspläne des Landes, die Verringerung der Größe des Staates und die Unterstützung der Küstensektoren, die die ärmsten des Landes sind.

Der Plan der Regierung Chaves setzt sich für wirtschaftliche Maßnahmen ein, um Verfahren zu reduzieren und Geschäftsmaßnahmen zu erleichtern, soziale Belastungen zu verringern, Ergebnisse von öffentlichen Institutionen zu fordern, Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Investitionen anzuziehen und die Kosten des Basiskorbs durch Dekrete zu senken.

Chaves hat auch versprochen, ein einheitliches Rentensystem zu fördern, die von der derzeitigen Regierung genehmigte Steuerreform umzusetzen, die Sanktionen gegen Korruption zu verschärfen und die Sozialausgaben effizienter zu gestalten.

„Dies ist keine Zeit zum Feiern, aber es ist eine große Herausforderung“, sagte Chaves in seiner Siegesrede, nachdem er von den Wahlergebnissen erfahren hatte.

„Ich danke Don José María Figueres und allen Menschen, die für ihn gestimmt haben“, und bitte ihn, zusammenzuarbeiten, um die Projekte zu ermöglichen, die sein Cotendor das „costaricanische Wunder“ nannte, was sein Wahlkampfprojekt war.

(Mit Informationen von Europa Press)

