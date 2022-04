Die Ukraine fordert, dass China eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung eines Waffenstillstands spielt

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba forderte seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi auf, dass das asiatische Land eine wichtige Rolle bei der Erreichung eines Waffenstillstands mit Russland spielen solle, und sagte, dass die Ukraine hoffe, Frieden zu erreichen und „das Tor zu Europa“ zu werden.

Die Minister führten am Montagabend ein Telefongespräch, das am Dienstag von den chinesischen Staatsmedien gesammelt wurde und wonach Wang Kuleba mitteilte, dass China erwarte, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden, bis eine Waffenstillstandsvereinbarung erzielt wird.

Der Dialog zwischen den beiden fand nur drei Tage nach dem Abhalten eines Telematikgipfels durch China und die Europäische Union (EU) statt, auf dem Brüssel Peking aufforderte, seine „Äquidistanz“ zum Krieg in der Ukraine aufzugeben und seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um die Aggression zu stoppen. „Alles, was China will, ist Frieden in der Ukraine“, versicherte Kuleba dem diplomatischen Leiter des asiatischen Riesen, so die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua.

Seit Beginn des Konflikts hat China eine zweideutige Position beibehalten, in der es die Achtung der territorialen Integrität aller Länder gefordert und in der es vermieden hat, das Wort „Invasion“ für die russische Offensive zu verwenden, während es erneut seine Ablehnung von Sanktionen gegen Moskau.

Laut Xinhua informierte der ukrainische Außenminister Wang über die Situation, sagte, sein Land wolle die Kommunikation mit China aufrechterhalten und hoffe, dass er weiterhin eine wichtige Rolle bei der Erreichung eines Waffenstillstands spielen werde.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters)

China sei „ein großartiges Land, das eine wichtige und aktive Rolle bei der Wahrung des Friedens spielt“, sagte Kuleba, der sich auch bei der humanitären Hilfe von Peking bedankte und darauf bestand, dass Kiew im Dialog mit Russland eine dauerhafte Lösung finden will und „bereit ist, das Tor zu Europa zu werden“.

Wang bestand unterdessen auf der chinesischen Haltung, Dialog und Friedensgespräche zu fördern: „China hat keine geopolitischen Interessen an der ukrainischen Krise und wird auch nicht aus der Ferne zuschauen, ohne etwas zu tun, aber es wird auch kein Benzin in den Einsatz bringen. Alles was wir wollen ist Frieden „, sagte er.

Er forderte seinen Amtskollegen auch auf, den Schwerpunkt des Dialogs beizubehalten, bis ein Waffenstillstand und schließlich Frieden erreicht sind, „egal wie schwierig die Verhandlungen und Unterschiede bestehen“.

Laut dem chinesischen Minister wird der Konflikt irgendwann enden und es wird wichtig sein, die nachhaltige Sicherheit in Europa zu erhalten, die „eine ausgewogene, effektive und nachhaltige europäische Sicherheitsstruktur“ erfordert, die durch einen „gerechten Dialog“ aufgebaut wird.

China sei bereit, „auf seine Weise“ aus seiner „objektiven und unparteiischen“ Haltung heraus weiterhin eine konstruktive Rolle zu spielen.

Wang würdigte weiterhin die Bemühungen der ukrainischen Behörden bei der Evakuierung chinesischer Bürger und vertraute darauf, dass weiterhin wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der im Land verbliebenen Staatsangehörigen zu gewährleisten.

Letzte Woche war der russische Außenminister Sergej Lawrow in China, um an einer Sondersitzung zu Afghanistan teilzunehmen, aber am Rande traf er sich mit Wang und beide machten deutlich, dass weder Krieg noch Sanktionen die „strategische Partnerschaft“ zwischen ihren Ländern verändern werden.

(Mit Informationen von EFE)

