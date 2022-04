Die Ukraine dokumentierte allein in der Region Kiew 1.200 Kriegsverbrechen

Allein in der Region Kiew, einschließlich der Hauptstadt des Landes, haben ukrainische Sicherheitsbeamte bereits mehr als 1.200 Handlungen dokumentiert und aufgezeichnet, die als Kriegsverbrechen gelten, die den Russen zugeschrieben werden, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky am Dienstag.

„Allein in der Region Kiew haben wir mehr als 1.200 Fälle von Kriegsverbrechen registriert. Dies sind Plünderungen und Verbrechen, die von Orks (wie einige Ukrainer Russen nennen) in unseren Territorien begangen wurden „, prangerte der Minister in lokalen Fernsehkanälen an, berichtet die Agentur Ukrinform.

In Bezug auf die mutmaßlichen Verbrechen russischer Truppen, die in den bereits von der ukrainischen Armee befreiten Gebieten verzeichnet wurden, stellte Monastyrsky fest, dass „die Ermittler der Nationalen Polizei, des Sicherheitsdienstes und der Staatsanwaltschaft bereits zusammenarbeiten, um Beweise zu ermitteln, aufzuzeichnen und herauszufinden, wer hat diese Verbrechen begangen.“

(Foto: Franco Fafasuli)

„Alle (Russen), die gefangen genommen wurden, werden identifiziert und dem ukrainischen Sicherheitsdienst und den Militärbehörden zur Strafverfolgung zur Verfügung gestellt“, betonte er.

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, „werden sie dem Justizministerium übergeben“, sagte er, „wo sie vor Gericht gehen und befragt werden können“.

Wie bereits von der stellvertretenden ukrainischen Premierministerin Iryna Vereshchuk angekündigt, hält die Ukraine auf ihrem Territorium 600 russische Gefangene fest, die seit Beginn der Invasion der russischen Armee in ihr Land am 24. Februar gefangen genommen wurden.

„Wenn wir über die Gesamtzahl (der Militärgefangenen) sprechen, sind es jetzt etwa 600. Wir müssen ein spezielles Lager im Einklang mit dem Völkerrecht errichten „, sagte Vereshchuk während der Ausstrahlung des sogenannten Telethons, einer Fernsehsendung, die gemeinsam von lokalen Sendern ausgestrahlt wird.

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

Der Verdacht, dass die russische Armee in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hat, hat zugenommen, nachdem in Städten wie Bucha nach dem Abzug der Truppen aus Russland Hunderte von Zivilisten entdeckt wurden, von denen einige gefesselt und zuvor gefoltert wurden.

Die Regierung von Kiew, mehrere NGOs und internationale Institutionen haben eine Untersuchung gefordert, um die möglichen Kriegsverbrechen, die Russland abgelehnt hat, zu dokumentieren und einer „Montage“ zuzuschreiben.

(Foto: Franco Fafasuli)

UN: Bucha-Bilder deuten auf absichtliche Morde an Zivilisten hin

Am Dienstag teilte das UN-Büro für Menschenrechte mit, dass Bilder des mutmaßlichen Massakers in Bucha „darauf hindeuten“, dass Zivilisten dort absichtlich getötet wurden, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde.

„Wir versuchen, auf Bucha zuzugreifen, wir haben keine direkten Informationen, aber was wir gesehen haben, ist alarmierend“, sagte Bürosprecherin Liz Throssell auf einer Pressekonferenz.

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Er betonte, dass Bilder, die Körper mit gebundenen oder verbrannten Händen zeigen, darauf hinweisen könnten, dass die Aggressoren absichtlich nach solchen Opfern suchten, was die Schwere der Menschenrechtsverletzungen erhöhen könnte, die während der russischen Invasion in die Ukraine begangen wurden, wenn die Fakten bestätigt würden.

„Letzte Woche sprach Hochkommissarin Michelle Bachelet bereits über mögliche Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Bombardierung ziviler Infrastrukturen, aber dies scheint ein direkter Mord an Zivilisten zu sein“, betonte die Sprecherin, die klarstellte, dass die Bilder noch auf Richtigkeit überprüft werden müssen.

„Bei bestimmten Vorfällen sind forensische Analysen, Überwachung und Informationserfassung erforderlich, um festzustellen, wer was getan hat“, betonte Throssell und erklärte, dass Rechenschaftspflicht oft „Zeit braucht“.

(Mit Informationen von EFE)

