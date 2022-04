Die Chilenen werden am 4. September für die Genehmigung oder Ablehnung der neuen Verfassung stimmen

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Die Chilenen werden am 4. September in einem obligatorischen Referendum abstimmen, um eine neue Verfassung zu genehmigen oder abzulehnen, die die 1980 vom Regime des Diktators Augusto Pinochet erlassene ersetzt, teilte die Regierung am Dienstag mit.

Das Land, das im Dezember nach einem polarisierten Wahlwettbewerb einen linken Präsidenten gewählt hat, befindet sich seit einem sozialen Aufstand gegen die Ungleichheit im Jahr 2019, bei dem Dutzende Tote getötet wurden und die Wirtschaft und die politische Klasse erschüttert haben, tiefgreifend verändert.

Diese Proteste wurden vom ehemaligen Studentenführer Gabriel Boric unterstützt, der den gewählten Präsidenten eines rechtsextremen Kandidaten mit dem Versprechen hatte, einen „Wohlfahrtsstaat“ einzurichten.

Er versprach auch, Chiles verfassungsrechtlich geschütztes neoliberales Wirtschaftsmodell rückgängig zu machen, das dem relativen Reichtum des Landes zugeschrieben wird, aber für seine tief verwurzelte soziale Ungleichheit verantwortlich gemacht wird.

Die Proteste im Jahr 2019 führten 2020 zu einem Referendum, bei dem die Chilenen mit überwältigender Mehrheit für eine Änderung der Verfassung stimmten. Dies führte im Mai 2021 zu Wahlen für 155 Mitglieder des konstituierenden Übereinkommens, die mit der Ausarbeitung eines neuen Gründungsgesetzes für das südamerikanische Land beauftragt waren.

Das gewählte Gremium, größtenteils nach links gerichtet, begann im Juli letzten Jahres mit der Arbeit an dem Text.

Am Dienstag teilte die Boric-Regierung mit, dass die Chilenen am 4. September über die neue Verfassung abstimmen werden. Das Datum ist in Chile symbolisch: Es war das traditionelle Datum der Präsidentschaftswahlen bis zum Staatsstreich, der 1973 den sozialistischen Führer Salvador Allende stürzte und fast zwei Jahrzehnte der Diktatur einführte.

Etwa 15 Millionen Wahlberechtigte werden zwei Monate Zeit haben, um den vorgeschlagenen Text abzuwägen, bevor sie im September ihre Spuren hinterlassen, teilte die Regierung mit.

Eine private Umfrage ergab jedoch am Montag, dass die Ablehnung der vorgeschlagenen neuen Verfassung, die in Chile ausgearbeitet wird, auf 46% gestiegen ist und zum ersten Mal die Absicht übertraf, den Text angesichts der jüngsten Kontroversen über die darin enthaltenen Regeln zu genehmigen.

Die Plaza Pública-Umfrage der Firma Cadem ergab, dass die Missbilligung der bisher diskutierten Probleme im Vergleich zur vorherigen Messung um 10 Punkte gestiegen ist, während das „Ich stimme zu“ bei 40% lag.

Kontroversen über das Eigentumsrecht, die Abschaffung des Senats und das Schicksal der Ersparnisse in privaten Rentenfonds haben die öffentliche Meinung erschüttert.

„In Bezug auf die im Konvent erörterten Themen bevorzugen 50% eine Abgeordnetenkammer und einen Senat, 72% sind der Ansicht, dass die Gesellschaft multikulturell und nicht plurinational ist, 73% befürworten die Wahlfreiheit bei den Renten durch ein gemischtes System und 75% ziehen es vor, dass die Beiträge weiterhin Ersparnisse für die Arbeitnehmer sind „, stellte das Unternehmen fest.

Das Misstrauen gegenüber dem Körper stieg um sieben Punkte auf 55%, den höchsten Stand seit November 2021, sagte Cadem. In der Zwischenzeit sank die Wahrnehmung, die für die Ausarbeitung des neuen Textes erforderlichen Vereinbarungen zu erzielen, um 10 Punkte auf 42 Prozent.

Die Umfrage ergab auch, dass die Zustimmung von Präsident Gabriel Boric um fünf Punkte auf 45% zurückging, während die Missbilligung auf 35% stieg, was in zwei Wochen einen Anstieg von 15 Punkten erreichte.

