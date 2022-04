Die besten Meme, die der Fall von Alfredo Adame in seinem neuen Kampf hinterlassen hat

Alfredo Adame war ein Trendthema auf Twitter, als er an einem Kampf teilnahm, aber das Ergebnis begünstigte ihn nicht. Dies geschah auf der Pressekonferenz, bei der Carlos Trejos Anwalt, mit dem der Schauspieler seit dem Vergangenheit, unterbrach ihn und dies veranlasste Adame, mit Gewalt zu reagieren.

Van varias veces que el actor cae de espaldas en sus peleas, lo que provocó que lo compararan con una tortuga que no se puede parar. (Twitter: @LordVonGabo)

Die Verspottung kam, weil der Schauspieler versuchte, seine berühmte „Bicycle Kick“ -Technik anzuwenden, die dazu führte, dass Internetnutzer Meme in sozialen Netzwerken regnen Netzwerke wie Twitter zeigen nicht nur seine Position zu dem, was passiert ist.

El video se viralizó en redes sociales y dura un minuto con 19 segundos. (Twitter: @morrisonchristo)

Als er die berühmte Technik anwenden wollte, um ihn zu treten, fiel er, was viele Leute veranlasste, ihn mit einer Schildkröte zu vergleichen, die in ihrer Schale gedreht war, und dies verursachte verschiedene Spott. Zusätzlich zu der Frage, wie oft sie Adame noch fallen sehen müssten, um zu behaupten, er habe keine Kenntnis von Karate.

Adame aseguró en la conferencia de prensa que Carlos Trejo pidió 3 millones de pesos para que se llevara acabo la famosa pelea. (Twitter: @lch_bin_Chema)

Benutzer behaupteten, dass Adame beim Fahrradkick in all seinen Kämpfen fällt, was zeigt, dass dies keine gute Technik ist.

El abogado Montalvo gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”. (Twitter: @John_LYL)

Der Grund für den Kampf war, dass er den Medien versicherte, dass der berühmte Kampf gegen Trejo aufgrund seiner Forderungen nicht stattgefunden habe.

En el video se muestra que intentan separar a Adame del abogado para evitar que se golpeen. (Twitter: @XiomaraRubio)

Carlos Trejos Anwalt beschwerte sich beim Schauspieler, weil er nicht an dem vereinbarten Kampf teilnahm, was dazu führte, dass der Schauspieler sich aufregte und aufhörte von seinem Stuhl aus, um ihn direkt zu schlagen. Und Tatsache ist, dass der Kampf, den viele erwartet hatten, nie kam und beide Beteiligten sich gegenseitig die Schuld gaben; Carlos erwähnte, dass der Schauspieler die gesetzlichen Beschränkungen, die er gegen ihn hatte, nicht aufgehoben habe.

Después de que Trejo le aventara una botella que le lastimó el ojo, Adame claró que la pelea podía ser pospuesta. (Twitter: @UltraRadioPue)

Obwohl sie versuchten, ihn aufzuhalten, ging Adame direkt zum Anwalt und begann Schläge zu werfen, aber er stolperte über einen Stuhl und fiel bei Bewegungen mit den Beinen auf den Rücken. Das Video endet bei 1 Minute und 19 Sekunden, wobei Adame anhält und das Sicherheitspersonal Montalvo aus der Szene holt.

Los internautas hicieron diversos memes sobre la caída de Adame. (Twitter: @Pepe_Ramoz).

„Unabhängig von der Situation, der Form, der Anzahl der Menschen, wie der Kampf aussieht, liegt Alfredo Adame immer auf dem Boden und tritt mit dem Fahrrad. Das ist alles, was wir heute zum Lachen brauchten, danke „, kommentierte ein Twitter-Nutzer.

Chumel Torres fue uno de los que se pronunciaron al respecto. (Twitter: @pinkfreud73)

„Ich habe Adames Kampfweise bereits verstanden, genauso wie es Kung Fu-Stile gibt (wie den Stil des Kranichs, des Tigers usw.). Alfredo Adame benutzt den Wurmstil, er kriecht herum und die Feinde schlagen ihn aus und beenden dann mit seinem berühmten Fahrrad „, sagte ein anderer Benutzer.

Por otro lado, diversos usuarios afirmaron que Adame hizo esto solo para estar en el ojo público de nuevo. (Twitter: @saenz_geo)

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Adame in früheren Interviews erklärt hatte, dass er Karate-Kenntnisse habe und sogar ein schwarzer Gürtel sei. „In den Mix Marcials Arts gibt es einen Kick namens Fahrrad. Wenn ein Anwärter fällt, tritt man ein Fahrrad“, sagte der ehemalige Fahrer.

Adame fue trending topic principal en Twitter debido a su caída. (Foto: @ElSrDeLasArmas)

Vor diesem Aufruhr in sozialen Netzwerken war er in einen Straßenkampf verwickelt, der ebenfalls in sozialen Netzwerken viral wurde, da er auf dem Boden gelassen wurde äußerte Kommentare und Zweifel an seinen angeblichen Kenntnissen der Kampfkünste.

Algunos de los usuarios afirmaron que fueron los fantasmas de Carlos Trejo quienes hicieron que se cayera. (Twitter: @netogomez92)

Mehrere Nutzer des sozialen Netzwerks Twitter behaupteten, dass es ihren Tag gemacht habe, den Schauspieler im Trendthema zu sehen, da sie es lustig fanden zu sehen, wie er mit seinem berühmten Fahrradkick wieder fiel.

Chumel Torres war einer von denen, die darüber sprachen: „Sieh es auf der sanften Seite: Diesmal war es kein Mädchen, das sich in den Hintern gebissen hat. Er wurde von 4 Stühlen geschlagen „, schrieb er in einem Tweet.

