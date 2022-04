Diana Sánchez verrät, dass sie an Depressionen leidet: „Ich bin in Behandlung, um mich besser zu fühlen“

Diana Sánchez tauchte wieder in sozialen Netzwerken auf und nur wenige erwarteten, dass das Modell zeigen würde, dass sie eine schwierige Situation durchmacht Situation aufgrund von Depressionen später von allem, was mit Ihrem derzeitigen Partner in den letzten Monaten passiert ist.

Erinnern Sie sich daran, dass das ehemalige Reality-Mädchen 2021 ihre Teilnahme an Reinas del Show aufgegeben hat, um mit ihrem Freund Dan Guido in die USA zu reisen nach der Diagnose Leukämie. Dies geschah unerwartet und hat zweifellos zu einer emotionalen Veränderung des Influencers geführt.

„Dan, während dieses gesamten Prozesses dauert es fast sechs Monate, etwas weniger, um seine Chemotherapie fortzusetzen und sich stark zu verbessern. Er hat große Fortschritte gemacht, aber all diese Dinge, die in den letzten Monaten sowieso passiert sind, mit der Stärke, die er verbessern soll, und einigen Plänen, die sich in unserer Beziehung geändert haben, auf eine Weise, von der ich denke, dass sie mich beeinflusst haben „, begann Diana in ihren Instagram-Geschichten zu erzählen.

In der gleichen Richtung erzählte das ehemalige Mitglied von „Combat“ ihr mehr als 900.000 Anhängern, dass sie einige Symptome einer Depression verspürte, was sie alarmierte und beschloss, sich für psychologische Hilfe zu entscheiden. Die Tänzerin erinnerte sich zuerst daran, dass sie sich einer Behandlung unterzieht, um Angst zu kontrollieren; was sie heute fühlt, ist jedoch anders.

„Mir wurde klar, dass ich nicht aufstehen wollte, dass ich traurig war, dass ich nichts tun wollte (...) dann wurde es schlimmer, als ob mir alles langweilig war. Ich erkannte dieses Gefühl von Traurigkeit, Melancholie, Energiemangel, was mit mir nicht stimmt, das bin nicht ich und ich habe nichts genossen „, sagte die ehemalige ATV-Figur.

„Offensichtlich hat mir ein Gespräch (mit dem Psychologen) klar gemacht, dass ich mich in einem Depressionsprozess befinde, und offensichtlich ist es manchmal schwierig, dies mitzuteilen , weil es mir in meinem Fall ein wenig peinlich ist, mich verletzlich zu fühlen“, fügte er hinzu.

Schließlich sagte er, dass er sich dank der Ratschläge von Fachleuten derzeit einer Behandlung unterzieht, um seinen Gesundheitszustand zu verbessern und Symptomen entgegenzuwirken.

„Ich habe eine Behandlung begonnen, um mich besser fühlen zu können , und Gott sei Dank fühle ich nach und nach einen großen Unterschied zwischen vor ein paar Wochen und den letzten Tagen“, schloss er.





LESEN SIE WEITER