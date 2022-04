Deutsche Bank erwartet 2023 eine US-Rezession nach Zinserhöhungen der Fed

(Bloomberg) - Die Vereinigten Staaten werden nächstes Jahr in eine Rezession geraten, wenn die Federal Reserve die Zinssätze erhöht, um die hohe und steigende Inflation zu bekämpfen, sagten die Ökonomen der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau und Peter Hooper, am Dienstag in einem Bericht.

Beide Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen bei jeder ihrer nächsten drei Sitzungen um 50 Basispunkte erhöhen wird, um bis Mitte nächsten Jahres einen Höchststand von über 3,5% zu erreichen. Das derzeitige Ziel der Fed für den Federal Funds Rate liegt bei 0,25% bis 0,5%, nachdem es im letzten Monat von nahe Null gestiegen war.

Die Deutsche Bank ist eine der ersten großen Banken, die eine mögliche Rezession in den USA prognostiziert. Ökonomen der Goldman Sachs Group Inc. unter der Leitung von Jan Hatzius sagten am Montag in einem Bericht, dass ein wirtschaftlicher Abschwung „alles andere als unvermeidlich“ sei, auch weil sowohl Verbraucher als auch Unternehmen „voll“ mit Bargeld seien.

„Unsere Forderung nach einer Rezession in den USA im nächsten Jahr ist derzeit noch weit von einem Konsens entfernt“, bestätigten Folkerts-Landau und Hooper in ihrem Bericht und fügten hinzu: „Wir hoffen, dass dies noch lange nicht der Fall sein wird.“

Zusätzlich zu den Zinserhöhungen der Fed prognostiziert die Deutsche, dass die US-Zentralbank ihre Bilanz von 8,9 Billionen $ bis Ende nächsten Jahres um fast 2 Billionen US-Dollar reduzieren wird, was drei oder vier zusätzlichen Erhöhungen um 25 Basispunkte entspricht.

„Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft Ende nächsten Jahres und Anfang 2024 von der weiteren Straffung der Fed stark betroffen sein wird“, schrieben Folkerts-Landau und Hooper in ihrem Bericht mit dem Titel „Over the Brink“.

Arbeitslosigkeit in den USA wird voraussichtlich bis 2024 stark auf 4,9% steigen. Die Arbeitslosigkeit im März wurde bei 3,6% verzeichnet.

Folkerts-Landau ist Chefökonom der Gruppe. Hooper, ein ehemaliger Fed-Beamter, ist der globale Leiter der Wirtschaftsforschung.

