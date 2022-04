Der saure Kommentar, mit dem Chumel Torres den Widerruf des Mandats von AMLO mit denen Venezuelas verglichen hat

Wenige Tage nach dem Widerruf des Mandats in Mexiko wirft dies immer noch viele Zweifel auf, hauptsächlich bei den Charakteren, die die vierte Transformation nicht befürworten (Q4) und der Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie diese Journalisten, Politiker, Analysten und Bürger, normalerweise aus sozialen Netzwerken, versuchen, diese populäre Konsultation zu boykottieren. Von Zahlen dagegen bis hin zum mutmaßlichen Verstoß gegen die Verfassung aufgrund der Unregelmäßigkeiten, die in den letzten Wochen aufgetreten sind.

Unter all den Stimmen dagegen ist die des YouTubers Chumel Torres, der sich als starker Kritiker der derzeitigen Regierung erwiesen hat, da er praktisch jeden Tag einen Kommentar oder Witz über López Obrador oder jemanden aus seinem Kabinett abgibt.

Zum Widerruf des Mandats äußerte er auch seine Meinung und versicherte bei dieser Gelegenheit, dass Tabasqueño „von den Besten lernt“, weil Hugo Chávez und Nicolás Maduro in ihrer Heimat Venezuela ebenfalls diese in den jeweiligen Verfassungen enthaltene Zahl forderten.

Der Chihuahuan teilte ein TikTok-Video, in dem erstens der verstorbene ehemalige Präsident des südamerikanischen Landes auf das Rückruf-Referendum drängt, mit Worten, die denen von López Obrador sehr ähnlich sind, wenn er über diesen demokratischen Prozess spricht, der am 10. April stattfinden wird.

Später scheint Maduro die Bevölkerung zu drängen, Unterschriften zu sammeln, damit in der Mitte seiner Amtszeit und gemäß dem höchsten Gesetz Venezuelas verlässt der Präsident, wenn es die Entscheidung des Volkes ist, seinen Posten.

Nutzer dieses sozialen Netzwerks kommentierten, dass dieselbe Ressource vom ehemaligen Präsidenten Boliviens, Evo Morales, beworben wurde, der ebenfalls kritisiert wurde, weil, wie die Internetnutzer betonten, die Wahlgremien dieser Länder unter der Kontrolle der Regierung standen, eine Situation ganz anders als die Erfahrung in Mexiko mit dem Institut National Electoral (INE).

Ebenso erklärte eine Frau, die sich als Venezolanerin identifizierte, dass Chávez diese Zahl verwendet habe, aber nur um diejenigen, die gegen sie gestimmt hatten, aus der öffentlichen Verwaltung auszuweisen, da sie angeblich die Kontrolle über die Wahlbehörden habe und dies immer tun könne.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril

Trotz aller festgestellten Unregelmäßigkeiten, der angeblichen Beziehung zu Venezuela und anderen Ländern, die von der Opposition als „kommunistisch“ oder „sozialistisch“ eingestuft wurden, wird und wird der Widerruf des Mandats in Mexiko von den Wahlgremien voll unterstützt.

Nach Angaben des National Electoral Institute (INE) ist der Widerruf des Mandats ein Instrument der Bürgerbeteiligung, „um den frühzeitigen Abschluss der Leistung der Person, die die Präsidentschaft der Republik innehat, auf der Grundlage des Vertrauensverlusts zu bestimmen“. Dieser Mechanismus wird für das erste Mal, um das politische Recht auf Staatsbürgerschaft durch allgemeine, direkte, geheime und freie Wahlen zu gewährleisten.

Die Stimmzettel zur Durchführung des Widerrufs des Mandats enthalten Fragen, aus denen Folgendes hervorgeht: Stimmen Sie zu, dass Andrés Manuel López Obrador, Präsident der Vereinigten Mexikanischen Staaten, sein Mandat aufgrund von Vertrauensverlust widerrufen oder in der Präsidentschaft des Republik bis zum Ende seiner Amtszeit?

Jede Person, die in der Wählerliste registriert ist, kann an dieser demokratischen Übung teilnehmen, die aus Budgetgründen weniger Boxen hat, deren Standort über die Seite Locate Your Box https://ubicatucasilla.ine.mx/ eingesehen werden kann die Sie den Abschnitt und die Einheit des Wohnsitzes gemäß dem Berechtigungsnachweis des Wählers eingeben müssen.

