Der kolumbianische Film „Amparo“ hat nach seinem erfolgreichen Einsatz bei Ficci und Cannes bereits einen Veröffentlichungstermin in den Kinos

Europa hat den Film „Amparo“ bereits genossen und jetzt ist es an der Zeit, dass Kolumbien, der in Ländern wie Frankreich und Spanien erzielt wurde, den Film in die nationalen Kinos katapultiert, da der Veröffentlichungstermin bereits im gesamten Gebiet festgelegt wurde.

Dieser Film erzählt das Drama einer Mutter, als sie merkt, dass ihr Sohn zwangsweise in die Armee rekrutiert wurde, eine Konstante mit Tausenden von jungen Menschen in den späten 90er Jahren in Städten wie Medellín, angesichts der Intensität des Krieges; Aber der Fall Amparo hat eine zusätzliche Abschwächung, nämlich Elias war zugewiesen, um in einem Bataillon in einer Konfliktzone zu dienen.

Die Geschichte mit der Schauspielerin Sandra Melissa Torres wird ab dem 28. April nach einem erfolgreichen Besuch der Filmfestspiele von Cannes (Frankreich) und der Filmfestspiele von San Sebastian, die vom 17. bis 25. September 2021 stattfanden, in den Kinos des Landes veröffentlicht.

Es wurde sogar bei der letzten Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Cartagena, -Ficci-, gezeigt und war das erste Mal, dass es im Land ausgestrahlt wurde. Dort wurde es von Kritikern sowie von anderen Titeln wie „El Beat“ (der das Leben und die Taten von Benkos Biohó hervorhebt) und „Das Schweigen der Samen“ (hergestellt in La Guajira) sehr gut aufgenommen.

Amparo, der Film, der bei der Woche der Kritik in Cannes stark wurde

Dieser Film, der erste unter der Regie von Simón Mesa Soto, war einer der herausragenden Filme in den internationalen Debütfilmen. Sogar der Filmemacher Paisa gab im Juni letzten Jahres an, dass die Teilnahme seiner Arbeit nach fünfjähriger Arbeit eine Belohnung sei. „Es war ein umfangreicher Prozess, einer von großem Glück, aber auch von harter Arbeit, Fehlern und Opfern, die Sie als Filmemacher und als Mensch aufbauen“, sagte er. In dieser Woche der Kritik sollte man sich erinnern, dass Sandra Torres den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen hat.

Es ist erwähnenswert, dass die Besetzung von 'Amparo' aus Diego Alejandro Tobón (Elias), Luciana Gallego (Karen), John Jairo Montoya (Victor) und Adriana Vergara (Lucia) besteht, die auch den Kampf der Mutter nachbilden, die jede mögliche Gelegenheit nutzt, um ihren Sohn wieder lebendig zu machen.

Deshalb kontaktiert er einen Mann auf dem Schwarzmarkt, der ihm ein militärisches Notizbuch für den jungen Mann „zur Verfügung stellen“ kann. All dies geschieht im Laufe eines Tages, Zeit, die Amparo gegen ihn hat, um zu verhindern, dass Elijah in eine „rote Zone“ gebracht wird. Dort zeigt die Mutter - wie auch der Zuschauer - mehrere Probleme, die die Armee umgeben, wie Korruption und versteckte Interessen, die bei der Rekrutierung von Jugendlichen behandelt werden.

Schließlich wurde „Amparo“ zusätzlich zu seiner Teilnahme an Ficci, Cannes und San Sebastián international ausgezeichnet, wie der Prix Fondation Louis Roederer von der Révélation de la Semaine de la Critique des französischen Festivals; der Preis der Internationalen Jury der Kritiker bei den Filmfestspielen von Lima; das Beste Actress Award beim Iberoamerikanischen Wettbewerb des Internationalen Filmfestivals Punta del Este und beim Silver Hugo des New Directors Competition des Chicago International Film Festival.

