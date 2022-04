Der Aufstieg zur Liga MX könnte zurückkehren: Wer sind die ersten Kandidaten

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

Liga MX könnte in den letzten Monaten als Liga ohne Aufstieg oder Abstieg stehen, da laut ESPN die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Kampfes um den Aufstieg in die erste Fußballliga in Mexiko sehr nahe ist.

Dies liegt daran, dass vier Teams den Zertifizierungsprozess beim Mexican Football Federation (FMF) begonnen haben, mit dem sie die Möglichkeit haben würden, aufzusteigen, wenn sie die erforderlichen sportlichen Verdienste erzielen. Gemäß den Anforderungen der Liga ist es jedoch wichtig, dass alle vier Teams unterstützt werden , da sie mindestens vier Vereine benötigen, die für die Wiederaufnahme der Beförderung zertifiziert sind.

Für welche Clubs, die ihre Zertifizierung beantragt haben, bewerben?

Die Teams, die den Prozess bereits begonnen haben und von ESPN bestätigt worden wären, sind Atlante, Venados de Yucatán, Atlético Morelia und Leones Negros, die die ersten Vereine mit der Möglichkeit gewesen wären, in die First Division zurückzukehren, ein Prozess, der mit abgeschlossen wurde der Eingang von Anträgen am 4. April.

Die Anforderungen der MX Expansion League für den Aufstieg lauten wie folgt:

1. Zugehörigkeits-Datei. Der Club muss mit seiner Mitgliedschaftsakte gemäß dem FMF-Statut und den Bestimmungen über Mitgliedschaft, Namen und Hauptquartiere (RANS) auf dem Laufenden gehalten werden.

2. Infrastruktur-Kriterien. Der Club muss in seinem Stadion die Mindestanforderungen in Bezug auf Spielfeld, Beleuchtung, Umkleideräume, Boxen, Gesundheits-, Medizin- und Sicherheitsdienste sowie die Presse erfüllen. Ebenso wie Trainingsgelände und Clubhaus.

3. Kriterien für die wirtschaftliche Kontrolle. Cubes müssen die in den Leitlinien für die Wirtschaftskontrolle festgelegten Ziele erfüllen. Insbesondere werden Jahresabschlüsse, Budgets und Nicht-Belastungsschreiben bewertet.

4. Institutionelle Struktur. Es muss nachgewiesen werden, dass der Club über das institutionelle Strukturmodell verfügt, das durch die Verteilung von Bereichen und Funktionen eine bessere Unternehmensordnung ermöglicht.

5. Leitlinien für die Umsetzung des Verbesserungsfonds. Stellen Sie sicher, dass die Clubs nicht mehr als 50% für die Zahlung der Gehaltsabrechnung für Sport ausgegeben haben und dass der Rest für die Betriebskosten des Clubs verwendet wurde.

6. Meinung des externen Beraters. Ein von LIGA MX ernannter Berater wird eine Stellungnahme zu historischen Finanzinformationen und zum Geschäftsplan abgeben, der von jedem Club zur Präsentation seines 3-jährigen Wachstumsprojekts vorzulegen ist.

*Informationen in der Entwicklung