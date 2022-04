Copa Libertadores im Zweifel: Flamengo-Sporting Cristal wird verschoben und Rivers Duell gegen Alianza Lima ist gefährdet

Obwohl ursprünglich die Garantien für die Durchführung der Spiele gegeben worden waren, die für diese Woche zu Beginn der Copa Libertadores geplant waren, nahmen die Proteste und sozialen Demonstrationen in Lima zu, und die Regierung beschloss, am Dienstag eine Ausgangssperre für den ganzen Tag zu erlassen. Angesichts dieses Szenarios ist nicht bekannt, was in den Spielen zwischen Sporting Cristal und Flamengo (heute Abend ab 21.30 Uhr) und Alianza Lima-River Plate (morgen um 21 Uhr) passieren wird.

Pedro Castillo, Präsident von Peru, kündigte gegen Mitternacht in seiner Botschaft an die Bürger an, dass das Land von 02:00 bis 23:59 Uhr des fraglichen Tages eine obligatorische soziale Immobilisierung haben wird, nachdem die Transporter geschlossen wurden, die Chaos, Unordnung, Gewalt und sogar Plünderungen verursacht haben.

Später sagte Felix Chero, Minister für Justiz und Menschenrechte Perus, in einem Dialog mit Radio Exitosa: „Es muss verschoben werden (Das Spiel zwischen Sporting Cristal und Flamengo). Vergessen wir nicht, dass bei außergewöhnlichen Maßnahmen außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich denke, wir sind alle Fußballliebhaber, wir alle genießen die Spiele, aber ein Fußballspiel kann keinen Vorrang vor der Ruhe haben, die das Land braucht.“

Angesichts dieser Situation wartet die argentinische Millionärsbesetzung auf die Bestätigung von Conmebol, die diesbezüglich noch nicht veröffentlicht wurde. Diejenigen unter der Leitung von Marcelo Gallardo planten, heute Morgen am Standort Ezeiza zu trainieren und dann um 15.50 Uhr mit einem Charterflug in die Hauptstadt Perus zu fliegen. Unter der Liste der 24 Fußballer, die im Marriot Hotel übernachten würden, sind die Anwesenheit des kolumbianischen Jugendlichen Flabián Londoño und die Abwesenheiten des Chilenen Paulo Díaz und José Paradela (beide positiv für COVID-19) hervorzuheben.

Infolge des Anstiegs der Treibstoffpreise führte die Union der multimodalen Verkehrsgilden Perus eine Gesamtlieferung durch, die zu schweren Demonstrationen in verschiedenen Teilen der Hauptstadt führte, wie Carretera Central und Manchay, wo es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kam. Es gab auch Plünderungen in einigen Geschäften in den Einkaufszentren und Schäden an Privateigentum.

„Peruaner sind klug und wollen Ruhe. Sie wollen mit Garantien arbeiten, sie wollen keine Gewaltakte und dass Dienstleistungen funktionieren. Ich vertraue jedoch Gott und dass die Peruaner bei dieser Maßnahme zusammenarbeiten werden, weil sie dem Wohl aller dient „, sagte der Justizminister.

Chero versicherte auch, dass „alle wesentlichen Aktivitäten unseres Landes, der Gesundheitsdienst, die Grund- und Grundversorgung, stattfinden werden, da sie eine Grundversorgung sind, die für die Menschen unerlässlich ist, um sich mit ihren Produkten versorgen zu können. Offensichtlich in Ordnung und Ruhe. Darüber hinaus werden die Polizei und die Streitkräfte diese Maßnahmen leiten und begleiten.“

Auf der anderen Seite gab die peruanische Nationalpolizei am Montagabend Garantien, dass der Kompromiss zwischen Alianza Lima und River Plate wie gewohnt durchgeführt werden kann. In der vom Innenministerium veröffentlichten Erklärung wird argumentiert, dass es kein Problem geben würde, das Treffen abhalten zu können.

„Prüfung des Antrags auf Garantien, die der öffentlichen Ordnung innewohnen, der vom Alianza Lima Club, vertreten durch Herrn Diego Enrique Guerrero Alburqueque, eingereicht wurde, um eine öffentliche Sportshow namens 'Conmebol Libertadores Copa Tournament' zwischen den Sportvereinen Alianza Lima und River Plate abzuhalten, die im Estadio Nacional de Lima; mit einer zulässigen Kapazität von 38.777 Zuschauern „, erklärten sie in der Entschließung.





