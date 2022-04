Carrier Strike: Wissen, welche Straßen in Peru an diesem Dienstag blockiert sind

Trotz der Tatsache, dass die Regierung am Dienstag die obligatorische soziale Immobilisierung aller Personen in ihren Häusern in Metropolitan Lima und der verfassungsmäßigen Provinz Callao von 02.00 bis 23.59 Uhr angeordnet hat, ist die Situation in der Das Landesinnere ist anders und mehrere Straßen sind immer noch von Schwertransportern und Landwirten blockiert, die vom Anstieg von Treibstoff und Dünger betroffen sind.

Laut einem Bericht der Superintendency of Land Transport of People, Cargo and Goods (Sutran), In den Regionen Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Lima Ica und Cusco, treten am zweiten Tag des Streiks verschiedener Verkehrsgewerkschaften Probleme beim Transport von Fahrzeugen aller Art auf.

Die Region Piura hat den Verkehr auf dem North Interoceanic Highway bei Kilometer 217 der Olmos-Piura-Straße, auf der Höhe des Chulucanas-Ovals und bei Kilometer 249 unterbrochen.

Eine ähnliche Situation ist bei Kilometer 226 im Sektor Flor de Caña, auf der Autobahn Chulucanas-Morropón und bei Kilometer 10 der Straße nach Paita auf der Höhe der Kreuzung La Tortuga in der Provinz Paita zu beobachten.

Auf der Autobahn Huancabamba-Palambia gibt es keinen Fahrzeugpass in der Gegend von Quispampa, am Eingang der Stadt Huancabamba.

LAMBAYEQUE

In der Region Lambayeque wird der Verkehr auf dem alten Panamerikanischen Norden bei den Kilometern 96 bis 97 unterbrochen; auf der Straße Olmos-Piura sowie auf der Autobahn Fernando Belaunde Terry und am Kilometer 3 der Autobahn Chiclayo-Nororiente im Bezirk Olmos, Region Lambayeque.

Cajamarca

In Cajamarca soll der Verkehr auf der Autobahn Longitudinal de la Sierra Norte bei Kilometer 1251 in der Stadt Namora unterbrochen werden.

ST. MARTIN

In der Region San Martín gibt es keinen Fahrzeugpass auf der Autobahn Fernando Belaunde Terry bei Kilometer 601 in Punta Verde im Bezirk Morales.

Darüber hinaus bei Kilometer 624 im Oval des Journalisten im Bezirk La Banda in Shilcayo, Provinz San Martín.

UCAYALI

In der Region Ucayali gibt es eine Verkehrsunterbrechung auf der Autobahn Federico Basadre bei Kilometer 15 auf der Höhe des Bezirks Campo Verde. Andere gesperrte Straßen sind:

- km 60, in Neshuya, Provinz Padre Abad

- Kilometer 112, Bezirk Irazola; Kilometer 162, in Aguaytia-Brücke, Provinz Padre Abad-Ucayali

- Kilometer 179, in der Gegend von El Boquerón, Provinz Padre Abad.

In Cusco gibt es keinen Pass für Transporteinheiten auf der Route Poroy-Chinchero bei Kilometer 18 im Sektor Cachimayo in der Provinz Anta; im Longitudinal de la Sierra Sur, bei Kilometer 1068, Combapata-Sektor, Provinz Quispicanchi; und auf der Straße Cusco-Urubamba, Kilometer 50, Ramaldearas-Sektor, Bezirk Maras. Provinz Calca.

In der Region Ica wird der Verkehr im panamerikanischen Süden bei Kilometer 273 in der Stadt Salas Guadalupe unterbrochen; bei Kilometer 290, auch in Salas Guadalupe; und bei Kilometer 299 in der Region Álamo.

LIMA REGIONEN

In der Region Lima wird der Verkehr auf dem North Pan-American Highway bei Kilometer 140 im Bezirk Huacho in der Provinz Huaura unterbrochen.

