Bazán und Yarrow kritisieren die Teilnahme der Minister am Plenum: „Ich dachte, sie würden in Ica oder im Süden sein“

Die Minister für Wirtschaft und Finanzen, Verkehr und Kommunikation, Energie und Bergbau sowie Agrarentwicklung und Bewässerung stellten sich vor virtuell auf der Plenarsitzung des Kongresses, die für heute Montag um 15.00 Uhr einberufen wurde. Sie stellten die Maßnahmen vor, die während der Runde Tische der Dialoge mit den Demonstranten in Junín im letzten Wochenende; ihre Anwesenheit gefiel jedoch nicht allen Abgeordneten des Parlaments. Dies ist der Fall bei Sigrid Bazán de Juntos für Peru und Norma Yarrow von Avanza País, die sich im Gegensatz zu anderen Gelegenheiten in ihrer Wertschätzung der Maßnahmen angesichts der Krise.

„Die Wahrheit ist, dass mir die Präsentation der Minister leid tut oder mir leid tut. Ich sage dies mit aller Aufrichtigkeit. Wetten Sie auch darauf, dass es notwendige Reformen und Änderungen gibt, aber leider sind sie zwei Blocks entfernt, wenn sie hier sein könnten. Ich dachte, sie würden in Ica sein, sie würden im Süden sein „, waren die ersten Worte von Sigrid Bazáns Rede, die auch den Inhalt der Interventionen der Minister bedauerte.

„Dass sie nicht hier sind und uns sagen, dass wir unsere eigenen Düngemittel bauen werden und dass sie die besten Wünsche für die Krise haben. Das reicht nicht aus „, sagte Bazán und erinnerte später daran, dass wichtige Reformen erforderlich sind. Darüber hinaus erinnerte er sich an einen Vorschlag des Wirtschaftsministers Oscar Graham, eine übergewinnorientierte Steuer auf Bergbauunternehmen zu erheben. „Peru ist in unserem Land der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt. Wenn wir nicht etwas tun, um dies zu nutzen und die Landwirte verhungern zu lassen, die Spediteure auf die Straße gehen und die Krise herrscht, wissen wir nicht, wie wir mit dem umgehen sollen, was wir in unserem Gebiet haben“, sagte der Abgeordnete von Juntos für Peru.

ÄHNLICHE ANTWORT

Da die Kongressabgeordnete Bazán eine Vertreterin der Linken im Parlament ist, war das Verständnis mit ihrer Kollegin Norma Yarrow, die Teil der Steinbrüche auf der rechten Seite ist, überraschend. Das Mitglied der Avanza País Bank selbst hob dies in ihrer Rede hervor. „Wir haben gerade vom Wirtschaftsminister gehört und das erste Mal, dass ich Sigrid Bazán so sehr zustimme, dass diese Herren hier sind. Wenn dies der Krisenausschuss ist, den wir heute im Land haben, arm unser Peru „, sagte er und bezog sich auf die Abwesenheit von Kabinettsmitgliedern im Plenum. Diese waren virtuell von den Exekutivgebäuden aus ein paar Blocks vom Parlament entfernt verbunden.

„Lassen Sie ihn dem Wirtschaftsminister seine Schuhe schnappen, wie der Präsident sagt, und rennen Sie hier zum Plenum, weil wir ihn brauchen. Hier werden wir heute diskutieren, was die Menschen und das Land brauchen. Frau Präsidentin! Heute sehen wir alle Bänke, auf denen wir versuchen zu sehen, was mit den Peruanern passiert, die sich draußen umbringen, und wir sehen hier vier Minister, die sehr sauber und haarig sind, arrangiert debattieren oder uns Berichte geben, um über Pension 65 zu sprechen und tausend Traktoren zu verschenken, wenn Menschen habe keine Samen und nichts, was sie in ihr Land legen und säen könnten „, fügte Yarrow hinzu.

In seiner Rede wies Minister Graham darauf hin, dass die aktuelle Situation auf die Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine zurückzuführen ist und dass die Krise vorübergehend sein wird. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass das Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf zur Befreiung von Lebensmitteln wie Eiern, Hühnchen, Mehl, Nudeln, Zucker und Fleischprodukten von IGV vorlegen wird.

LESEN SIE WEITER

LIVE Carrier Stillstand: Central Highway, Manchay und andere Straßen, auf denen Gewalt und Chaos ausbrachen aus