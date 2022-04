Bayer Leverkusen trifft in Mexiko auf Amerika und Toluca

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Bayer Leverkusen, eines der drei bekanntesten Teams der deutschen Bundesliga, wird im Mai zwei Spiele in Mexiko bestreiten, mit dem Unentschieden der Männer gegen Toluca und im Juli mit der Frauenmannschaft gegen die Eagles of America.

„Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der mexikanischen Fußballliga und Bayer aus Mexiko sowohl auf Männer- als auch auf Frauenebene ist eine wahre Freude“, sagte der Spanier Fernando Carro, CEO von Leverkusen, in einer Pressekonferenz.

Laut Carro belegte Leverkusen den dritten Platz in der Bundesliga in der Qualifikationszone der European Champions League und fand in seinem Kalender Platz, um in Mexiko zu spielen, um das 100-jährige Bestehen des Pharmaunternehmens Bayer zu feiern, das für seine ursprüngliche Aspirinmarke bekannt ist.

„Wir freuen uns über die Idee, ein Team aus einer der weltweit führenden Ligen nach Mexiko zu holen. Wir möchten, dass die europäischen Teams die Entwicklung unserer Spieler kennen“, sagte der Präsident der Liga Mx in Mexiko, Mikel Arriola.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Das Spiel der Männer gegen Toluca findet im Nemesio Diez-Stadion auf einer Höhe von 2.600 Metern statt. Obwohl es mit dem entscheidenden Teil des Liga-Turniers in Mexiko zusammenfällt, wird es, wenn sich die mexikanische Mannschaft in dieser Phase befindet, über Möglichkeiten verfügen, sich den Deutschen zu stellen.

„Es ist ein Luxus für uns, Leverkusen willkommen zu heißen“, bestätigte Tolucas Sportpräsident Francisco Suinaga, der sich daran erinnerte, dass die Atmosphäre des Austragungsstadions sehr europäisch und intim ist, was die Deutschen spüren werden.

Die mexikanische Frauen-Liga, die ihr fünfjähriges Bestehen feiert, befindet sich in einer Wachstumsphase. Laut ihrer Präsidentin Mariana Gutiérrez wird das Duell zwischen Amerika und Leverkusen aufregend sein, da es sich um zwei Institutionen handelt, die in den Frauenfußball investieren.

Arturo Sánchez, Direktor von Bayer in Lateinamerika, hob die Werte des deutschen Unternehmens hervor, das darauf abzielt, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen zu fördern, die zum Fußball passen.

„Es ist wichtig für uns, dass mexikanische Kinder schon in jungen Jahren Zugang zu ihren nationalen und internationalen Sportfiguren haben und sehen, wie weit sie gehen können“, sagte er.

