Australien wird den Export von Luxusgütern nach Russland verbieten

Die australische Regierung kündigte am Dienstag an, dass der Export von Luxusgütern nach Russland im Rahmen der Verlängerung der Sanktionen gegen Moskau wegen seiner Invasion in die Ukraine verboten wird.

Die australische Außenministerin Marise Payne hob in einer Erklärung hervor, dass es sich um Sanktionen handelt - einschließlich Wein und Teilen für Luxusfahrzeuge -, die auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und „seine wohlhabenden Vermittler“ abzielen, und fügte hinzu, dass sie sich nicht an „normale russische Verbraucher“ richten.

„Dieses Verbot folgt unseren gezielten finanziellen Sanktionen gegen Präsident Putin, Mitglieder seiner Regierung, russische Oligarchen, Propagandisten und Agenten der Desinformation sowie russische militärische Oberbefehlshaber“, sagte er.

Schließlich hat sie entschieden, dass die australische Regierung „ihre unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie für das ukrainische Volk bekräftigt“.

Der deutsche Staat werde seinerseits aufgrund seiner „Bedeutung für die Energieversorgung“ vorübergehend die Tochtergesellschaft des russischen Riesen Gazprom kontrollieren, kündigte der Wirtschaftsminister Robert Habeck an.

Die Bundesbehörde, die die Energienetze verwaltet, wird bis zum 30. September Administrator von Gazprom Germania sein, dessen alleiniger Eigentümer Gazprom war.

In Deutschland betreiben die Tochtergesellschaften von Gazprom die wichtigsten Gas- und Brennstoffspeicher. Gazprom Germania besitzt auch mehrere Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz und der Tschechischen Republik.

„Die Regierung tut alles Notwendige, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, und dazu gehört, die Energieinfrastruktur nicht willkürlichen Entscheidungen des Kremls auszusetzen“, sagte Habeck auf einer Pressekonferenz.

„Die Stimmrechte der Eigentümer von Gazprom Germania werden an die Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur übertragen, die „alle notwendigen Entscheidungen treffen kann, um die Versorgung sicherzustellen“, sagte der Minister.

Am Freitag gab der russische Riese bekannt, dass er „seine Beteiligung an Gazprom Germania und all seinen Vermögenswerten am 31. März beendet habe“, ohne die neue Eigentümerstruktur näher zu erläutern.

Die russischen Streitkräfte bereiten auch einen „massiven Angriff“ gegen ukrainische Truppen in der Region Lugansk in der Ostukraine vor, sagte ihr Gouverneur Sergii Gaiday am Montag.

„Wir sehen, dass Geräte aus verschiedenen Richtungen kommen, dass [die Russen] Männer mitbringen, dass sie Treibstoff bringen (...). Wir verstehen, dass sie sich auf einen massiven Angriff vorbereiten „, sagte er in einer Videobotschaft.

„Die Bombardierungen werden immer intensiver. Letzte Nacht wurde versucht, nach Roubijné [in der Nähe von Lugansk] zu gelangen, unsere Verteidiger haben es abgewehrt, mehrere Panzer deaktiviert, es gab Dutzende von Leichen „russischer Soldaten, sagte Gaiday.

„Gestern starben leider bei der Explosion einer Mine oder einer Artilleriegranate zwei Freiwillige“ und „eine Kirche wurde bombardiert“, was zu zwei verletzten Priestern führte, fügte er hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Daher forderte der Gouverneur die Einwohner der Region auf, zu gehen.

„Bitte zögern Sie nicht. Heute wurden tausend Menschen evakuiert. Bitte warte nicht darauf, dass deine Häuser bombardiert werden „, fragte er in seiner Nachricht.

Die ukrainischen Behörden teilten am Samstag mit, dass sich die russischen Streitkräfte aus Gebieten in der Nordukraine, insbesondere in der Umgebung von Kiew, zurückziehen würden, um sie im Osten und Süden des Landes einzusetzen.

Mit Informationen von Europa Press

