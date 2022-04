Afore: So können Sie freiwillige Beiträge von Ihrem Alterssparkonto abziehen

Eine Reihe von persönlichen Abzügen kann während der jährlichen Steuererklärung eingereicht werden und einen Saldo dafür erhalten, z. B. freiwillige Beiträge, dh diejenigen, die Sie an Ihre Retirement Fund Administration (Afore) zahlen, wie der Konsar zugunsten der Arbeitnehmer zurückgerufen hat.

Es sei daran erinnert, dass persönliche Abzüge die Ausgaben sind, die der Steuerzahler von seinem kumulierten Einkommen in der jährlichen Steuererklärung, die im April abgegeben wird, verringern kann.

In diesem Zusammenhang forderte die Nationale Kommission des Altersvorsorgesystems (Consar) die Steuerzahler auf, sich des Problems bewusst zu werden, und betonte: „Wenn Sie letztes Jahr freiwillige Beiträge auf Ihr Afore-Konto geleistet haben, können Sie diese abziehen.“

Um jedoch auf die Leistung zugreifen zu können, müssen zusätzliche Ressourcen oder Ressourcen, die freiwillig eingegeben wurden, bis sie das 65. Lebensjahr erreichen, auf dem Konto verbleiben. Die einzige Ausnahme in diesen Fällen ist die Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit des Inhabers.

Wie geht das?

*Zum Zeitpunkt der jährlichen Rendite muss der Interessent auf den Abschnitt „persönliche Abzüge“ zugreifen.

El proceso se realiza durante la declaración anual. (Foto: Pixabay)

*Sie müssen dann den Gesamtbetrag für Ersparnisse mit dem Konzept „freiwillige Beiträge zur SAR“ erfassen.

*Im Falle eines Saldos muss der Steuerzahler die Interbank Clabe angeben, wo er die Anzahlung erhält, wenn er dafür genehmigt wird.

Es sei daran erinnert, dass die Steuerzahler auf andere persönliche Abzüge zugreifen können, um gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu erhalten.

Einige von ihnen sind unter anderem: Studiengebühren, Gesundheit, Unterkunft, Bestattungskosten. Dafür müssen jedoch Gutscheine oder Rechnungen eingereicht werden.

In Bezug auf die Ressourcen ihres Sparkontos erinnerte der Mexican Association of Retirement Fund Managers (Amafore) daran, dass die Verantwortung für die Schaffung einer guten Rente für das zukünftige Leben in der Verantwortung jeder Person liegt.

In diesem Sinne gibt es einige Arten von freiwilligen Ersparnissen, z. B. langfristige Beiträge, bei denen die Ressourcen mindestens 5 Jahre auf dem Konto verbleiben können. Je länger Sie im Afore bleiben, desto höher sind die Renditen, die er generiert.

El saldo a favor es un beneficio. (Foto: Cuartoscuro)

Die Steuererklärung 2021 kann bis zum 30. April dieses Jahres eingereicht werden, wie vom Tax Administration Service (SAT) angekündigt.

Der Vorgang kann elektronisch durchgeführt werden und es ist nur ein Passwort erforderlich. Wenn ein Guthaben zugunsten von mehr als 150 Tausend Pesos erhalten wird oder wenn das CLABE-Konto geändert wird, muss es mit der elektronischen Signatur (E-Signatur) gesendet werden.

Nach Angaben der Steuerbehörden wurden die Zeitpläne verlängert und einige Internetseiten eingerichtet, um den Steuerzahlern einen besseren Service zu bieten. Für weitere Fragen oder Erläuterungen können Interessenten den folgenden Link des SAT eingeben. Hier.

Die jährliche Steuererklärung dient dazu, das Einkommen aus Ihrem Lohn und Ihren Abzügen zu erfassen sowie die Berechnung der jährlichen Steuer durchzuführen, in Nullen einzureichen, einen Restbetrag zu zahlen oder zu beantragen, dh eine Rückerstattung oder Rückerstattung für den Arbeitnehmer.

