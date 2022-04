Was haben die ersten Untersuchungen an Freiwilligen herausgefunden, die absichtlich mit COVID-19 infiziert wurden

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

Untersuchungen, die von einigen wissenschaftlichen Bereichen als umstritten angesehen wurden, da Menschen absichtlich infiziert wurden, um dies durchzuführen, lieferten überraschende Ergebnisse hinsichtlich der Art und Weise der Ausbreitung von COVID-19. Die Details der Studie wurden an diesem Donnerstag, dem 31. März, in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.

Zu den herausragendsten Ergebnissen zählten sie, dass nur ein minimaler Abfall von etwa der Größe einer mit Viren beladenen menschlichen Blutzelle erforderlich ist, um eine Person mit COVID-19 zu infizieren.

Während dies wertvolle Erkenntnisse sind, wird die absichtliche Impfung eines Erregers in einen Menschen zur Bestimmung seiner Wirkung auf den Körper von der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht akzeptiert, obwohl die Kontrollen zur Schadensminderung erschöpfend sind, insbesondere wenn es sich um ein Virus handelt, das fast unbekannt ist seine Entstehung vor etwas mehr als zwei Jahren.

„Wirklich, es gibt keine andere Art von Studie, in der Sie dies tun können, da Patienten Ihre Aufmerksamkeit normalerweise nur erregen, wenn sie Symptome entwickelt haben, sodass sie alle Tage, an denen sich die Infektion zusammenbraut, verpassen“, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Christopher Chiu, Arzt für Infektionskrankheiten und Immunologe am Imperial College London.

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

Nach den Details der Studie, die im März 2021 begann, wurden 36 Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren rekrutiert, von denen keiner ein Risiko für eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus hatte, was eine Voraussetzung für sie war, Teil der Analyse zu sein. Auf diese Weise war keiner der Freiwilligen übergewichtig, hatte Nieren-, Leber-, Herz-, Lungen- oder Blutprobleme. Sie bildeten auch ein umfangreiches Einverständnisformular nach Aufklärung, um teilnehmen zu können.

Um das Risiko einer Verschlechterung des COVID-19-Zustands so weit wie möglich zu verringern, wurden die ersten 10 infizierten Teilnehmer mit dem antiviralen Remdesivir behandelt, das eine schwere Erkrankung verhindert. Die Wissenschaftler mussten auch monoklonale Antikörper verabreichen, wenn sich einer der Fälle verschlimmerte. Schließlich war Remdesivir unnötig, und die Forscher mussten niemandem Antikörper verabreichen.

Die Form der Ansteckung bestand darin, in die Nasen der Freiwilligen ein langes, dünnes Röhrchen mit einem kleinen Tropfen Flüssigkeit einzuführen, das den ursprünglich nachgewiesenen Virusstamm enthielt. Seitdem wurden sie 24 Stunden am Tag medizinisch überwacht und blieben zwei Wochen lang in Räumen des Royal Free Hospital in London, die über einen speziellen Luftstrom verfügten, um das Austreten des Virus zu verhindern.

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM)

Von den 36 Teilnehmern war nur die Hälfte, 18 von ihnen, infiziert, von denen zwei keine Symptome entwickelten . Unter denen, die krank wurden, waren ihre Krankheiten mild. Sie hatten eine verstopfte Nase, verstopfte Nase, Niesen und Halsschmerzen.

Die Mehrheit der Studienteilnehmer, die sich mit COVID-19 infiziert hatten, 83%, verlor zumindest bis zu einem gewissen Grad ihren Geruchssinn. Neun konnte nichts riechen.

Der Geruchsverlust besserte sich bei den meisten Menschen, aber 6 Monate nach Ende der Studie veränderte sich bei einer Person weiterhin ihr Geruchssinn, obwohl sie sich besserte. Wissenschaftler fanden diese Situation besorgniserregend, da eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass die Veränderung des Geruchs mit Gehirnveränderungen zusammenhängt.

Laut Chiu haben die Forscher die Teilnehmer kognitiven Tests unterzogen, um ihr Kurzzeitgedächtnis und ihre Reaktionszeit zu überprüfen. Sie analysieren diese Daten immer noch, aber er glaubt, dass diese Tests „wirklich informativ sein werden“.

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez

Keiner der Freiwilligen in der Studie entwickelte eine Lungenbeteiligung an ihren Infektionen. Der leitende Forscher war der Ansicht, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sie jung und gesund waren und mit geringen Mengen an Viren geimpft wurden. Neben dem Geruchsverlust blieben keine weiteren Symptome bestehen.

Mit dieser Forschung kamen die Wissenschaftler zu mindestens acht Schlussfolgerungen über das SARS-CoV-2-Virus und seine Wirkungsweise im Körper.

1- Kleine Mengen an Viren, etwa 10 Mikrometer - die Menge in einem einzigen Tropfen, die jemand niest oder hustet - können jemanden krank machen.

2- COVID-19 hat eine sehr kurze Inkubationszeit . Es dauert etwa zwei Tage nach der Infektion, bis eine Person mit der Beseitigung des Virus beginnt.

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3- Die Spezialisten konnten etwas überprüfen, das Epidemiologen bereits entdeckt hatten, und das heißt, dass Menschen große Mengen von Viren eliminieren, bevor sie Symptome zeigten.

4- Im Durchschnitt haben junge und gesunde Freiwillige in der Studie das Virus sechseinhalb Tage lang ausgeschieden, einige haben das Virus jedoch 12 Tage lang ausgeschieden.

5- Infizierte Personen können hohe Viruswerte ohne Symptome eliminieren.

6- Ungefähr 40 Stunden nach der Einführung des Virus konnte es im Rachenraum nachgewiesen werden.

7- Es dauerte ungefähr 58 Stunden, bis das Virus auf den Nasentupfern auftrat, wo es schließlich auf ein viel höheres Niveau anwuchs.

8- Lateral-Flow-Tests, Schnelltests zu Hause, funktionieren sehr gut, um festzustellen, wann eine Person ansteckend ist. Die Studie ergab, dass diese Art von Tests die Infektion diagnostizieren konnte, bevor 70 bis 80% des lebensfähigen Virus erzeugt wurden.

Die durchgeführte Analyse bestätigt viele der von Epidemiologen geäußerten Hypothesen und zeigt unter anderem, wie wichtig es ist, bei einer Infektion eine Maske zu tragen, da dies diejenigen schützt, die sich in der Nähe befinden.

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Chiu sagte, dass er diese Art von Studie nach dem erzielten Erfolg wiederholen werde, diesmal jedoch bei geimpften Personen, die mit der Delta-Variante infiziert sind, um ihre Immunantwort zu untersuchen. Der Wissenschaftler sagte, dass sein Team auch plant, weiterhin Menschen zu studieren, die nicht krank wurden.

„Das ist es, was wirklich interessant ist“, sagte er. Ungefähr die Hälfte der Studienteilnehmer erkrankte nie und entwickelte nie Antikörper, obwohl sie genau die gleiche Dosis des Virus erhielten.

Alle wurden auf Antikörper gegen das eng verwandte Virus wie das ursprüngliche SARS-Virus untersucht. Es war also kein Kreuzschutz, der sie beschützte, es war etwas anderes.

„Es gibt viele andere Dinge, die uns schützen“, sagte Chiu. „Es gibt Barrieren in der Nase. Es gibt verschiedene Arten von Proteinen und Dingen, die sehr alte ursprüngliche Schutzsysteme sind , und es ist wahrscheinlich, dass sie dazu beigetragen haben, dass sie nicht infiziert wurden, und wir sind wirklich daran interessiert zu verstehen, um welche es sich handelt.“

Wenn wir verstehen, welche anderen Faktoren eine Rolle spielen könnten, können wir den Menschen im Falle einer zukünftigen Pandemie einen umfassenderen Schutz bieten.

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

Dr. Kathryn Edwards, Spezialistin für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Vanderbilt University, die einen im Zusammenhang mit der Studie veröffentlichten Leitartikel verfasste. Die Forschung, sagte er, liefert wichtige Informationen über Infektionen und Ansteckungen mit dem SARS-CoV-2-Virus.

Blut- und Gewebeproben, die für die Studie gesammelt wurden, werden in den kommenden Jahren weiter analysiert, sagte er. „Ich denke, sie sind sozusagen alle im Gefrierschrank und sie werden vollgestopft. Ich denke, das sollte sehr mächtig sein.“

Am Ende glaubt sie, dass die Studie viele der Ängste vor Studien über menschliche Herausforderungen zerstreut und anderen den Weg geebnet hat.

„Wir werden keine Studien an Säuglingen in Frage stellen, und wir werden dies nicht bei 75-Jährigen mit chronischer Lungenerkrankung tun“, sagte er. Aber bei jungen und gesunden Menschen „denke ich, dass dies Studien sind, die nützlich sein werden“, überlegte der Spezialist.

