Sie ermöglichen die Grundsteuerrechnung für die körperliche Eignung älterer Erwachsener

Seit dem 1. April begann das Finanzministerium mit der Ausstellung von Grundsteuerrechnungen, die auf der neuen digitalen Plattform Virtual Office verfügbar sind. Von dort aus müssen sich die Steuerzahler mit einer E-Mail und einem sicheren Passwort registrieren und dann das Verfahren zur Erstellung der Quittung und Zahlung durchführen.

Da jedoch nicht alle Bürger nicht über die Möglichkeit verfügen, auf die neuen technologischen Mittel zuzugreifen, sendet das Finanzministerium die physische Rechnung an Personen in den Schichten 1, 2 auf dem Land und in Schicht 3 an Eigentümer, die Erwachsene über 60 Jahre sind.

„Die Abläufe von Predial mit einem Rabatt von 10% werden laut dem letzten Schreiben des CHIP vom 9. bis 24. Mai gestaffelt. und ohne Rabatt läuft die Frist bis zum 24. Juni. Das heißt, Steuerzahler, die die Steuer noch nicht deklarieren und zahlen müssen, haben mehr als einen Monat Zeit, um die Leistung zu erhalten „, sagte das Unternehmen.

Das Büro des Bürgermeisters wird die physischen Rechnungen an fast 700.000 Immobilien in den Schichten 1, 2 und auf dem Land sowie an 260.000 Stratum 3-Häuser senden, deren Eigentum älteren Erwachsenen gehört. Diese Personen können die Zahlung der Grundsteuer über traditionelle Kanäle einhalten.

Finanzminister Juan Mauricio Ramírez seinerseits erklärte, dass die neue Plattform „die Verfahren vereinfachen und den mehr als 2,6 Millionen Predial-Steuerzahlern in Bogotá, einschließlich derer, die in Raten zahlen werden, vollständige, genaue und zeitnahe Informationen liefern wird“.

Wie registriere ich mich im virtuellen Büro?

1. Steuerzahler müssen die offizielle Website des Bezirksfinanzsekretariats besuchen.

2. Gehen Sie zum Abschnitt Virtual Office und klicken Sie auf „Neues virtuelles Büro registrieren“ und dann auf „Hier registrieren“.

3. Wählen Sie den Dokumenttyp aus, mit dem Sie sich registrieren möchten, und geben Sie die angeforderten Daten ein.

4. Klicken Sie auf die Option „OK“.

5. Beantworten Sie die vom System gestellten Validierungsfragen und klicken Sie auf „Senden“. Es sollte daran erinnert werden, dass das System Ihnen nicht erlaubt, wenn die Antworten nicht korrekt sind.

6. Erstellen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Wenn Sie zuvor eine E-Mail auf der Seite registriert haben, wird diese angezeigt, Sie können sie jedoch ändern, wenn Sie möchten.

7. Sie erhalten eine E-Mail, in der Ihre Registrierung bestätigt wird, um Ihr Konto zu aktivieren.

Eine der Neuheiten dieses virtuellen Büros ist, dass der Benutzer des Steuerzahlers nicht mehr seine ID-Nummer ist, sondern eine E-Mail, die mit einem sicheren Passwort fortan die Durchführung der Verfahren ermöglicht.

Wie lade ich die Grundsteuer herunter und bezahle sie?

Nach der jeweiligen Registrierung können die Bürger auf die Seite des Finanzsekretariats von Bogotá gehen, um die entsprechende Rechnung herunterzuladen und zu bezahlen. Hier sind die folgenden Schritte:

1. Suchen Sie den Teil des virtuellen Büros und wählen Sie die Schaltfläche „Einheitliche Grundsteuer“.

2. Melden Sie sich mit der E-Mail und dem Passwort an, die zuvor erstellt wurden.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Steuerzahler“, um alle Transaktionen und Zahlungen zu tätigen.

4. Wählen Sie den Tab „Abrechnung“.

5. Wählen Sie in den Dropdown-Tabs die Optionen „Grundsteuer“ aus, wählen Sie das Jahr 2022 aus und klicken Sie auf „Suchen“.

6. Es erscheint ein Feld, in dem Sie die Option finden, die Rechnung herunterzuladen und die entsprechende Zahlung zu leisten.

Zahlungsdaten der Grundsteuer

In diesem Jahr haben die Steuerzahler bis zum 24. Juni Zeit, um der Verpflichtung nachzukommen. Wenn die Bogotá jedoch daran interessiert sind, die Zahlung mit dem Rabatt von 10% zu leisten, müssen sie sie zwischen dem 9. und 24. Mai stornieren.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

