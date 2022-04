Rodrigo Gonzáez explodiert gegen Pedro Castillo und bittet darum, Plünderungen zu vermeiden: „Unser Hauptfeind ist die Regierung“

Mit einem ziemlich verdrängten Gesicht startete Rodrigo Gonzálex das Programm Amor y Fuego, und bevor er mit den Unterhaltungsnotizen begann, zögerte er nicht, sich zur Situation im Land zu äußern. Wie wir uns erinnern, werden auf den Straßen Gewalt und Chaos erlebt, nachdem die Proteste angesichts der Intervention von PNP-Truppen, die versuchen, den Central Highway freizuschalten und die Angriffe der Demonstranten auf andere Transporteinheiten zu stoppen, die der Arbeitslosigkeit nicht nachkommen, außer Kontrolle geraten sind.

„Unsere Mission, die Funktion zu zeigen und wofür wir hier sind, ist es, Sie zu unterhalten. Das tun wir zu dieser Zeit, heute in der Luft von Willax Television, seit mehr als 13 Jahren. Wir können jedoch keine Fremden sein, wir leben nicht in einer Parallelwelt, weil wir unterhaltsam sind. Das bedeutet nicht, dass wir uns keine Sorgen machen und nicht wie andere Peruaner wie wir bestürzt sind „, sagte Rodrigo Gonzáez.

„Unsere Solidarität mit allen Familien, die aufgrund des Verkehrsstillstands, der gewaltsamen Plünderungen und der Ereignisse, die wir dank der Regierung in unserem Land erleben, Angehörige verlieren“, sagte der Fernsehmoderator, der von seinem Partner Gigi Mitre begleitet wurde. wer sah viel wütender über die Situation aus.

GIGI MITRE FURIOSA MIT PEDRO CASTILLO

Die TV-Moderatorin zeigte, wie wütend sie auf die Regierung von Pedro Castillo war, und nannte sie schändlich. Selbst wenn er angibt, dass der Präsident nicht weiß, wo er steht, denn obwohl es wahr ist, er ist nicht für alles verantwortlich, was im Land passiert, er habe - sagte er - wenig Reaktionsfähigkeit.

„Nun, ich habe nichts mehr zu sagen, die Frustration und Empörung, die viele von Ihnen empfinden, teilen wir auch. Es ist eine Schande, wo wir gekommen sind, wir sinken tiefer und das einzige, was unsere Behörden zeigen, angefangen beim Präsidenten, ist, dass sie das Land nicht lieben. Das einzige, was sie interessiert, sind ihre persönlichen Vorteile, es ist der letzte Strohhalm, in dem wir uns in einer solchen Situation befinden, Peru hat es satt „, sagte er ziemlich laut.

Mitre wies darauf hin, dass der Präsident beabsichtige, dass unser Land wie Kuba, Venezuela „und noch schlimmer“ sein soll. „Wir sind in die Hände einer schändlichen, inkompetenten Regierung gefallen“, sagte er.

RODRIGO GONZÁLEZ FRAGT DIE LEUTE

Zu einem anderen Zeitpunkt ergriff der Fahrer das Wort, um der Bevölkerung einen Befehl zu erteilen. Rodrigo Gonzáez drängte darauf, sich zu vereinigen und nicht unter den Peruanern zu kämpfen, da ihr einziger Feind die damalige Regierung sei.

„Das einzige, was ich sagen möchte, bevor wir mit der Unterhaltung beginnen, ist, dass dies niemals Peruaner gegen Peruaner sein dürfen, das heißt alles in allem gegen eine Regierung, die uns in den Abgrund führt, es ist nicht der Krieg zwischen uns. Leute sehen, die Märkte plündern. Diese Person, die diese Position innehat, musste auch viel durchmachen, um die Waren zu haben, die sie verkauft. Ich verstehe die Bedürfnisse, aber denken Sie daran, dass der Hauptfeind für mich derzeit die Regierung ist, nicht wir unter uns. Vergessen wir das nicht „, schloss der Fernsehmoderator.

