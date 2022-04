Putin hasst das 21. Jahrhundert: Er ist nicht der einzige

Der amerikanische Dokumentarfilmer und Fotograf Julien Bryan spürte, dass Horror unmittelbar bevorstand. Er wusste, dass einige Beispiele für diesen Krieg, der geboren wurde, von seinen Kameras erfasst werden konnten. So beschloss er im September 1939 in Warschau, Polen, die Jagd fortzusetzen, die Nazideutschland gegen die Bevölkerung startete. Und auf einer Kartoffelfarm fand er eine Synthese des Horrors des Zweiten Weltkriegs. Das unsterbliche Porträt zeigt ein entlobtes Mädchen - Kazia Mika, 12 Jahre alt - neben dem leblosen Körper ihrer älteren Schwester - Andzia Mika, 14 -, nachdem es von einem Projektil getroffen wurde, das die Luft durchbohrte, um sie zurückzuschlagen, während sie die vom Hunger verzweifelten Knollen sammelte. Das Foto tourte in den folgenden Tagen um den Planeten und löste öffentliche Empörung aus. Es würde nur teilweise veranschaulichen, was seitdem die Nazi-Barbarei und der Sturm über Europa sein würde.

Es war nicht das einzige Foto von Bryan - geboren 1899 in Pennsylvania, USA -, das die Geschehnisse in Osteuropa darstellen würde. Es gab Dutzende von Aufzeichnungen voller Schrecken über Leben, die vor den Augen von Kindern, Müttern oder Brüdern ausgelöscht wurden und dazu dienten, den beginnenden Völkermord von Adolf Hitler zu projizieren.

In den frühen Morgenstunden von Wladimir Putins angeordneter Invasion in die Ukraine veröffentlichte die Regierung von Volodymyr Zelensky eine Karikatur, die Hitler neben einem kleinen Putin in brüderlicher Herablassung zeigt. Abgesehen von den Auswirkungen des Memes würde es überraschende Parallelen über 40 Tage Belagerung geben. Die Fotos, die zeigten, was russische Truppen an diesem Sonntag in Bucha gemacht haben, schienen in Farbe und hoher Auflösung aus der Linse von Bryan hervorgegangen zu sein sich selbst. Bilder aus dem letzten Jahrhundert, die sich heute rechtzeitig eingeschlichen haben.

Putin vermisst das 20. Jahrhundert und hasst das 21. Jahrhundert. Er verbirgt seine Nostalgie nicht. Er deutete dies 2016 an, als er am 25. Jahrestag des Falls der Sowjetunion sagte, dass die Auflösung des Blocks „die größte geopolitische Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts “ darstelle. Seit seiner Machtübernahme sehnt er sich nach der Rückkehr der Größe in das Imperium. Deshalb umzingelte es die Ukraine, bis es in sein Hoheitsgebiet eindrang. Er tat dies unter einer wiederkehrenden Ausrede: entnazifizieren Sie es, um eine angebliche ethnische Säuberung der innerhalb der Grenzen lebenden russischen Bevölkerung zu vermeiden. Ein Spott über die Intelligenz einer minimal informierten Person.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters)

Das Argument der ukrainischen Provokation, mit der Forderung nach Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union zu drohen, um die Moskauer Umlaufbahn zu entwickeln und zu entkommen, ist ebenfalls nicht gültig. In welchem gut gemeinten Kopf kann es gerechtfertigt sein, das Opfer für das von seinem Mörder begangene Verbrechen verantwortlich zu machen? Es ist Russland - Putin, seine Generäle und seine Truppen -, das Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine begeht, die von unabhängigen internationalen Gremien dokumentiert werden. Dieses unmenschliche Massaker sollte mit einem langen und massiven Nürnberg enden.

Die internationale Gemeinschaft verurteilte fast einstimmig, was in Bucha, einer Stadt 50, geschah Kilometer von Kiew entfernt, der Hauptstadt, die sie zu dieser Zeit durch den teilweisen Rückzug der Invasionskräfte erleichtert atmet. Die letzte Ablehnung kam von Michelle Bachelet, Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte. „Die Berichte, die in diesem und anderen Bereichen auftauchen, werfen ernsthafte und beunruhigende Fragen zu möglichen Kriegsverbrechen, schwerwiegenden Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und schwerwiegende Verstöße gegen das internationale Menschenrechtsrecht auf“, sagte der ehemalige chilenische Präsident deutlich.

Bei ihrer Abreise aus der Geisterstadt hinterließen die Russen einen Fluss von Leichen. Viele von ihnen befinden sich in einem Zustand der Fäulnis. Viele andere mit Anzeichen dafür, dass sie zu Tode gefoltert wurden. Es gab auch Details anderer Opfer, die sich möglicherweise nie von dem erholen, was sie erlitten hatten: Frauen und Mädchen, die über den russischen Machismo und die Straflosigkeit empört waren. Wären dies die „Spezialoperationen“, auf die sich der Kreml bezieht? Putin liebt das 20. Jahrhundert und Bryans Fotos .

Es ist auffallend und ironisch. Im Namen der „Entnazifizierung“, die er im Nachbarland zu unternehmen behauptete, konnte der russische Diktator dazu führen, dass die Verachtung, die bisher nur seiner Person, seinem inneren Kreis und seinen Oligarchen auferlegt wurde, für seine Soldaten und dann für den Rest des russischen Volkes ansteckend war. Dieses gefährliche Gefühl könnte sich unendlich vermehren, insbesondere im Rest der Ukraine, was zu einer Verschärfung der bereits starken nationalen Verteidigung führen könnte. Hass wird die Verteidigung des Landes befeuern. Putin trägt zur politischen und wirtschaftlichen Isolation bei.

Es sind nur noch wenige Verbündete für den Chef des Kremls übrig, die den Bucha-Völkermord oder andere Gräueltaten noch nicht zurückgewiesen haben. Das am meisten verurteilbare Schweigen ist das des Hauptpartners Russlands. China schweigt trotz des Schreckens, der jeden Tag sichtbar ist . Sie ist eine Verbündete Moskaus und ist als solche an diesen Kriegsverbrechen mitschuldig, wenn sie das, was die Welt vor Entsetzen erlebt, nicht explizit ablehnt. Seine Wirtschaft könnte gefährdet werden, wenn Europa die Sanktionen gegen diejenigen ausdehnt, die Putin unterstützen. Aber offenbar sehnt sich Xi Jinping auch nach dem 20. Jahrhundert. Vor allem seine erste Hälfte. Wir müssen jedoch auf den Kongress der Kommunistischen Partei warten. Es wird darüber diskutiert, ob China eher zu den politischen Ambitionen seines Führers als zu den wirtschaftlichen Ergebnissen neigt, die den Riesen letztendlich zum Wachstum gebracht haben und die heute verpflichtet sind.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

Aber es ist nicht die einzige Stille. In Lateinamerika erhob niemand seine Stimme gegen Putin. Nur Ivan Duque, der kolumbianische Präsident, hat vor einigen Tagen Zelensky kontaktiert, um seine Solidarität auszudrücken und seine Unterstützung anzubieten. Andere Politiker ziehen es vor, humanitären Einsatz zu vermeiden. Sie wollen ihren russischen Freund nicht beleidigen. Sie haben Angst vor Botschaftern . In einem solchen Ausmaß, dass am 31. März, fast unter dem Radar, viele Länder der Region eine auf Moskau zugeschnittene Resolution bei den Vereinten Nationen stimmten. Sie lehnten den Einsatz von Sanktionen als Instrument der politischen Abschreckung ab. Argentinien, Bolivien, Kuba, Honduras und Venezuela hoben zusammen mit Russland die Hand. Du bist willkommen, Putin . Brasilien, Paraguay und Mexiko zeigten etwas mehr Magen: Sie enthielten sich der Stimme. Offensichtlich gibt es in der Region andere Nostalgiker für das zwanzigste Jahrhundert.

An diesem Sonntag gab Papst Franziskus außerdem eine sehr kurze Erklärung zu ukrainischen Flüchtlingen ab. Er vergaß, die wilden Praktiken von Putins Truppen zu verurteilen. Er sprach über Krieg und nicht über Invasion. Er hatte auch ein mathematisches Versagen: Er bezog sich auf „Tausende“ von Einwanderern; es gibt Millionen. Er schrieb: „Tausende von Menschen waren wegen des Krieges gezwungen, aus der Ukraine zu fliehen. Viele waren aber auch gezwungen, ihre Heimat in Asien, Afrika und Amerika zu verlassen. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihnen allen.“

Eine wohlwollendere Lektüre des Tweets des Papstes würde es jedoch möglicherweise ermöglichen, Nachrichten zwischen den Zeilen zu finden. Er führte Orte auf, an denen Russland tiefgreifende politische, wirtschaftliche und militärische Auswirkungen hat . Er sprach von Asien: Dort pflanzte Moskau Bomben und tötete Syrien, wo Millionen von Menschen vor dem Schrecken des Bürgerkriegs fliehen mussten, der es Bashar Al-Assad ermöglichte, an der Macht zu bleiben. Er sprach von Lateinamerika: Venezuela, ein weiteres Mitglied des Kremls, das seit Jahren von Millionen von Auswanderern blutet, um Nicolás Maduro im Miraflores-Palast zu halten. Er sprach von Afrika: Dort versenken die Oligarchen ihre Euro, um natürliche Ressourcen zu beschlagnahmen.

Putin, seine Generäle und Soldaten zeigten in Bucha, woraus sie bestehen. Das Schlimmste: Es gibt noch Schichten, die entdeckt und ans Licht gebracht werden müssen. Vor allem, was in belagerten Städten wie Mariupol oder in anderen noch besetzten Städten passiert, in denen die Russen ihr Blutbad, ihre Folter und ihre Vergewaltigung fortsetzen. Diese Fotografien von Bryan vom Ende 1939, von denen die Menschheit glaubte, sie hätten sie hinter sich gelassen, kehren in sehr hoher Auflösung zum Schweigen derer zurück, die sich noch nach dem zwanzigsten Jahrhundert sehnen und den Mund vor den abweichendsten Gräueltaten der letzten Jahrzehnte verschließen.

LESEN SIE WEITER: