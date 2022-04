Peruanische Nationalmannschaft: Ricardo Garecas 3 Momente der Widerstandsfähigkeit mit dem „Bicolor“

Die peruanische Mannschaft war die letzte, die mit einem halben Platz an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnahm, nachdem sie am letzten Tag der südamerikanischen Qualifikation gegen Paraguay besiegt und in der Playoff-Position gelandet war. Er hat andere direkte Rivalen wie Kolumbien und Chile zurückgelassen, so dass er nur einen Schritt davon entfernt ist, seine Präsenz bei der Weltmeisterschaft sicherzustellen. Er hat jedoch einen langen Weg zurückgelegt, um zu dieser Veranstaltung zu gelangen. In dieser Hinsicht erwähnte Diego Rebagliati die drei besten Momente der Belastbarkeit von Trainer Ricardo Gareca mit der „Bicolor“.

Tatsache ist, dass sich der „Tiger“ nach dem, was in Russland 2018 durchgeführt wurde, kurz davor steht, sich zum zweiten Mal in Folge für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Aber er musste komplizierte Erfahrungen machen, die ihn dazu brachten, Entscheidungen zu treffen, um das Team aufzuheben. Daher kündigte der Kommentator von Movistar Deportes sie im Programm „Immerhin“ an.

„Ganz klar, vor der Copa America Centenario. Wenn wir hier gegen Venezuela unentschieden haben, verlieren wir gegen Uruguay und wir haben im letzten Qualifikationsspiel 4 von 18 Punkten.“

Dieser Moment wäre wahrscheinlich der Wendepunkt, an dem der DT eine Änderung vornehmen musste, die das Team brauchte. Dieses Spiel gegen „Vinotinto“ war im Nationalstadion in Lima mit 2:2 unentschieden, aber es diente dazu, Fußballspieler, die er aus der Liga 1 gewettet hatte, wie Raúl Ruidíaz und Edison Flores auf das Feld zu schicken. Beide leuchteten in Universitario und traten von Claudio Pizarro und Jefferson Farfan ein. Zwischen den beiden erarbeiteten sie das Rabattspiel und die „Pulga“ provozierte ein weiteres, das in Paolo Guerreros Tor endete.

Später, in Montevideo, wurde Pizarro in den ersten Minuten des Spiels verletzt, was den „Predador“ unangenehm machte und viral wurde. Am Ende endete es mit einem Sieg für die Uruguayer mit dem Tor von Edinson Cavani in einem Spiel, in dem sie aufgrund der Ergebnisse auf dem Feld mit einem Unentschieden auf Null endeten.

Was als nächstes geschah, war die Neugestaltung des „Bicolor“ mit der „Tigre“ -Wette auf neue Spieler wie Miguel Trauco, Christian Cueva, Edison Flores selbst, Raúl Ruidíaz, Andy Polo und Luis Abram, unter anderem, die letztendlich das Gesicht des Teams in dem waren, was übrig war der Qualifikationsprozess mit einem Pass zur Weltmeisterschaft enthalten.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

„An der Copa America in Brasilien. Als wir mit 5:0 gegen Brasilien verloren haben, sind wir für eine Woche nach Bahia gefahren und wurden schließlich Finalisten der Copa América.“

Zu dieser Zeit war es das letzte Treffen der Gruppenphase. Peru rückte in die nächste Phase vor, nachdem es ein besserer Dritter war, spielte aber das dritte Date gegen „Scratch“. Das Ergebnis endete mit einer Aufwölbung von 5 zu 0. Zwischen Defensivfehlern und ständigem Ansturm der Brasilianer versenkten sie die Nationalmannschaft. Er konnte jedoch in die nächste Runde übergehen und sich in den nächsten Duellen einlösen, bis er selbst das große Finale mit Brasilien erreichte. Garecas Aufgabe, ihnen den Tag nach diesem erschütternden Sturz frei zu geben, hätte den Spielern geholfen, ihren Geist zu befreien und sich auf das zu konzentrieren, was als nächstes kommt. Und er gab seinen Preis.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

„Nach dem 3:0 mit Kolumbien in Lima. Als wir 1 von 15 Punkten waren, gingen wir nach Ecuador und haben gewonnen, dann trifft er in der Copa America einige Entscheidungen, ruht sich aus und Ruidíaz kehrte nicht in die Nationalmannschaft zurück. Es ist symbolisch, es ist nicht Raúls Schuld, aber er hat Entscheidungen getroffen.“

Peru lief bei den Qualifikationsspielen 2022 in Katar nicht gut. Wie Rebagliati zu Recht erwähnte, machte er nach diesem Sturz kaum einen von 15 Punkten. Als nächstes kam der Sieg in Quito auf der Straße und der Copa América in Brasilien, wo die Figur von Gianluca Lapadula wuchs. Außerdem ließ er Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Pedro Aquino und Luis Advíncula aus, um andere Elemente wie „Lapa“ selbst, Marcos López, Jhilmar Lora und Santiago Ormeño auszuprobieren.

Dieser Wettbewerb ermöglichte es 'Tigre', seinen Kader zu erweitern, auf andere Spieler zu setzen und den Ton für den Rest des Qualifikationsprozesses anzugeben. „Gareca gab Gelegenheiten, bis er irgendwann sagte und begann, Entscheidungen zu treffen“, kommentierte Diego. Entscheidungen, die Gareca mit Ergebnissen in Sicht unterstützt haben, aber eine klare Lektion in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten zeigen.

