Peru: Die Regierung wird einen Gesetzentwurf einführen, um die Umsatzsteuern auf Grundnahrungsmittel wie Hühnchen, Eier, Mehl und Nudeln zu befreien

Der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Oscar Graham, kündigte an, dass dem Kongress der Republik ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, um die allgemeine Umsatzsteuer (IGV) von Produkten zu entlasten, die eine größere Komponente im Grundverbraucher haben Korb wie Hühnchen, Ei, Mehl und Nudeln.

Der Wirtschaftsminister sagte, dass die Gesetzesinitiative diese Woche im Ministerrat genehmigt wird, damit das Parlament den Vorschlag beschleunigen und unmittelbar nach den Forderungen der Bevölkerung umgesetzt werden kann, die aufgrund ihrer hohen Kosten Probleme beim Kauf dieser Produkte hat.

„Es gibt eine zusätzliche Maßnahme, die wir diese Woche im Ministerrat genehmigen , nämlich die vorübergehende Befreiung von IGV für die wichtigsten Lebensmittel, die Teil der Grundkorbprodukte sind. Wir entlasten Hühnchen, Eier, Nudeln, Mehl und Fleisch von IGV, dies wird dem Kongress zur raschen Genehmigung vorgelegt „, sagte er.

Darüber hinaus versicherte er, dass die gesamte Produktionskette betroffen sein muss, damit die IGV-Befreiung funktioniert. Im Fall von Hühnchen muss es beispielsweise Mais enthalten und hinzugefügt, dass durch den Social Energy Inclusion Fund (FISE) der Bonus für den Gasballon von 20 auf 25 Sohlen erhöht wurde.

Damit ratifizierte der Wirtschaftsminister, was er gestern während des Dialogtisches in Huancayo (Junín) angekündigt hatte, wo die Anfragen der Bauernverbände wurden nach Protesten gegen die Regierung angesprochen und Träger.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

LEBENSMITTEL-PREISE

Die Preise für Gemüse und Lebensmittel sind angesichts des Verkehrsstreiks, der am Montag, dem 28. März, begann, am stärksten gestiegen. Trotz Gesprächen und Vereinbarungen mit den Gewerkschaften in diesen Sektoren nimmt der grundlegende Familienkorb weiter zu.

Bei einer Tour durch Infobae zum „El Tambo“ -Markt im Bezirk Carabayllo wurde bekannt, dass die Preise steigen und sogar die Händler selbst versicherten, dass diese täglich variieren.

Ein weiteres Problem der Verkäufer ist der Mangel an Gemüse, insbesondere Karotten und Spinat, da sie dieses Gemüse bis letzten Freitag zu einem sehr hohen Preis erhalten haben. Das gleiche passiert mit Hühnchen und den meisten Früchten, die auf den Markt kommen.

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

BEFREIUNG DER KRAFTSTOFF

Graham erklärte, dass die Entscheidung, die Kraftstoffsteuer durch das Oberste Dekret Nr. 068-2022 zu entlasten, getroffen wird gilt für neun Monate und wird vierteljährlich neu bewertet.

„Solange auf internationaler Ebene weiterhin hohe Ölpreise herrschen, müssen wir die Ausweitung dieser Maßnahme bewerten. Ebenso ist seine dauerhafte Neubewertung auf die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen zurückzuführen „, fügte er hinzu.

Damit die Steuerbefreiung auf die vom Verbraucher gezahlten Endpreise übertragen werden kann, sagte der Leiter des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, er habe sich mit Petroperú abgestimmt, damit die Listenpreise ab morgen die Senkung beinhalten.

LESEN SIE WEITER

Verkehrsbeschäftigte und Landwirte in Huancayo schließen der Regierung einen Waffenstillstand und heben einen fünftägigen Streik auf