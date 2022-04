Luis Suarez's Spott über Rodrigo De Paul für die seltsame Art, wie er den Kumpel vorbereitet

Luis Suarez und Rodrigo De Paul hatten ein zweites Kreuz, weil der Argentinier den Partner vorbereitet. Der Uruguayer, der mit dieser Infusion auch überall hin reist, veröffentlichte auf seinem Instagram-Account eine Geschichte, in der er seinen Partner verspottet. In der Mitte der Reise mit Atletico Madrid nach Manchester zum Champions-League-Duell gegen City teilte Suarez ein Video mit dem Titel: „Part 2 @rodridepaul“. Darin ist De Paul zu sehen, wie er die Yerba mit dem Finger rührt und zerquetscht, und im Hintergrund das klassische Lied „Bat the Beats“ („Mayonnaise) der beliebten Band Chocolate.

Als er aus dem Flugzeug stieg, das ihn in England deponierte, schikanierte der Schütze erneut seinen Begleiter und fragte ihn, wo er den Kumpel zurückgelassen habe. Es ist nicht der erste Spott, den Luis Suárez Rodrigo De Paul macht, der seit seinem Beitritt als Verstärkung im Team von Cholo Simeone eine großartige Freundschaft geschlossen hat. So gute Südamerikaner sie sind, teilen beide eine Leidenschaft für Partner, obwohl sie auch darum kämpfen, wer der beste Primer ist.

Aus diesem Grund wies Lucho vor kurzem auf seinen Begleiter hin, wie er den Lieblingsinfusion von Argentiniern und Uruguayern zubereitet. Nachdem De Paul ihn beschuldigt hatte, keinen Köderpartner zu mögen, antwortete Suarez: „Ich habe nie jemanden gesehen, der dir in zwei Minuten einen Dunk gegeben hat und angefangen hat, dir nacheinander zu geben. Das ist kein Trink-Kumpel. Beenden Sie eine Thermoskanne in 15 Minuten.“

Erst diesen Montag veröffentlichte Goal ein Interview mit Rodrigo De Paul, der sich unter anderem auf Lionel Messi bezog. „Er ist glücklich mit Argentinien. Er ist unser Anführer, wir folgen ihm.“ In Bezug auf die Zweifel, die seine Erklärung in La Bombonera nach dem Sieg gegen Venezuela hervorrief, der Zweifel an seiner Zukunft nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar weckte, sagte er: „Jetzt wird er sicherlich mit uns sprechen, er hat fünf Weltmeisterschaften und wird uns Ratschläge geben, ein Wort der Ermutigung, denn wie Sie sagte, es gibt bereits fünf Weltmeisterschaften und die Erfahrung im Moment wiegt es. Ich hoffe Messi genießt es und leidet nicht darunter. Ich hoffe es läuft gut, wir werden sehen, ob es seine letzte Weltmeisterschaft ist oder nicht, das wird von ihm entschieden“.

Er fügte hinzu: „Er kann wirklich weiterspielen, bis er es will, weil er auf einer anderen Ebene ist, sein Kopf wird schneller als jeder Mensch, also werden wir alle versuchen, ihn dazu zu bringen, diese Weltmeisterschaft zu genießen, und wenn wir es bis zum letzten Tag schaffen, noch besser. Ebenso braucht Messi nichts anderes für alles, was er dem Fußball gegeben hat, um ihn dorthin zu bringen.“ In einer anderen Reihenfolge verwies er auf La Pulgas Gegenwart bei PSG, obwohl er keine Kontroversen auslösen wollte: „Ich habe nicht viel Meinung darüber, was mit ihm in Paris passiert, weil ich nicht jeden Tag lebe, aber ich kann Ihnen sagen, was er in der Nationalmannschaft macht“.

